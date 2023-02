Πολιτική

Τσίπρας: Προοδευτική κυβέρνηση νικητών από την πρώτη Κυριακή

Επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ κατά την ομιλία του στην Καρδίτσα.



Η αποψινή συγκέντρωση, έπειτα από εκείνες σε Περιστέρι, Πάτρα, Θεσσαλονίκη, στέλνει μήνυμα «νέας αρχής για την Ελλάδα, μήνυμα πολιτικής αλλαγής», «μήνυμα νίκης του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές με το σύστημα της απλής αναλογικής», υπογράμμισε ο Αλέξης Τσίπρας από την ομιλία του στο αίθριο της Δημοτικής Αγοράς Καρδίτσας.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ υποστήριξε ότι «η κυβέρνηση της ανισότητας, του παρακράτους, της ακρίβειας, της διασπάθισης του δημόσιου πλούτου, θα θερίσει με την ψήφο του λαού ό,τι έσπειρε και σπέρνει με την πολιτική της».

Κατηγόρησε τον κ. Μητσοτάκη ότι «μπροστά στον πανικό του», «επιχειρεί να εκβιάσει και να υπονομεύσει ακόμα και την εκλογική διαδικασία»: «προεξοφλεί ότι θα είναι άκαρπη η ετυμηγορία του λαού με την απλή αναλογική και διαμηνύει ότι θα σύρει τη χώρα σε δεύτερη ή και τρίτη εκλογική αναμέτρηση». Σχολίασε ότι «αυτός που υποτίθεται έχει αυτή τη μεγάλη, την αναντίστροφη δημοσκοπική υπεροχή, κλαψουρίζει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα κάνει τελικά κυβέρνηση με τα υπόλοιπα κόμματα της σημερινής προοδευτικής αντιπολίτευσης από τη πρώτη Κυριακή», για να τονίσει πως ο κ. Μητσοτάκης «γνωρίζει ότι η ανατροπή έχει ήδη συντελεστεί, ότι είμαστε ήδη μπροστά». Είπε ότι «δε διστάζει να ξεπερνά κάθε μέτρο ανευθυνότητας και επιπολαιότητας ανοίγοντας ο ίδιος θέμα γνησιότητας της επόμενης εκλογικής διαδικασίας». Ο κ. Τσίπρας «διαβεβαίωσε» πως «η λαϊκή ετυμηγορία θα δώσει κυβέρνηση προοδευτικής συνεργασίας από τη πρώτη Κυριακή και θα είναι κυβέρνηση των νικητών, με το πρώτο κόμμα που θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ».

Κατηγόρησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη για εργασιακή ζούγκλα αντί για πολλές και καλές δουλειές «που υποσχέθηκε» και συνέχισε: Λεηλασία της μεσαίας τάξης αντί για φοροελαφρύνσεις, κατάργηση 13ης σύνταξης και αφαίρεση αναδρομικών από τους δικαιούχους αντί για στήριξη των συνταξιούχων, πνίξιμο των επαγγελματιών στα χρέη και τους πλειστηριασμούς αντί για ενίσχυση τους. «Υποσχέθηκε ότι δεν θα υπάρξει παρά μια ασήμαντη αύξηση στην τιμή του ρεύματος κι αμέσως μετά ξεπούλησε, ιδιωτικοποίησε πλήρως τη ΔΕΗ κι έδωσε το σύνθημα της αισχροκέρδειας», πρόσθεσε, «υποσχέθηκε μείωση της εγκληματικότητας και ασφάλεια και έφερε τους εγκληματίες στην ηγεσία της αστυνομίας».

Είπε, ακόμη, ότι ενώ υποσχέθηκε ενίσχυση της περιφέρειας και του αγρότη, «εξανεμίζει το εισόδημα και το μέλλον τους». Τόνισε, επίσης, ότι «υποσχέθηκε θεσμική σταθερότητα και βεβήλωσε τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου μετατρέποντας την ΕΥΠ σε παρακρατική συμμορία και παρακολουθώντας το μισό πολιτικό σύστημα».

Ο κ. Τσίπρας σχολίασε ότι «τα ‘πειστήρια του εγκλήματος' δεν βρίσκονται μόνο στην ΑΔΑΕ, αλλά και στους λογαριασμούς του ρεύματος, στις αντλίες της βενζίνης, στα ράφια σε κάθε σούπερ μάρκετ».

Σχολιάζοντας τις δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου σε ανακοίνωσή του αναφέρει:

«Η αντιμετώπιση σοβαρότατων ζητημάτων με ασόβαρο τρόπο είναι η πολιτική σταθερά του κ. Τσίπρα στα 15 συνεχόμενα χρόνια που παραμένει στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Ό,τι και να ισχυρίζεται -πιστεύοντας πως απευθύνεται σε αμνήμονες και αφελείς- το άσπρο δεν γίνεται μαύρο. Η Κυβέρνησή μας μείωσε δραστικά την ανεργία και τους φόρους, στηρίζει νοικοκυριά και επιχειρήσεις με ένα από τα μεγαλύτερα και διαρκέστερα προγράμματα στήριξης στην ΕΕ, τιθάσευσε τις τιμές της ενέργειας και περιορίζει προοδευτικά τις αυξήσεις στα αγαθά, χορήγησε στους συνταξιούχους τις συντάξεις που καθυστερούσαν επί χρόνια και μάλιστα αυξημένες, αποκατέστησε την τάξη στο μεταναστευτικό και ενδυνάμωσε αποφασιστικά την εθνική άμυνα.



ΥΓ: Οι βαθιά απρεπείς και προσβλητικές εκφράσεις του κ. Τσίπρα για την Ελληνική Αστυνομία είναι δομικό μέρος του τραμπισμού αλά γκρέκα. Θα έπρεπε να ντρέπεται που έφτασε στο σημείο να προσβάλει το Σώμα που αγωνίζεται για την προστασίας της ζωής και της περιουσίας των πολιτών».





