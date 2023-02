Πολιτισμός

Καλλιτέχνες: Η ρύθμιση για το μισθολογικό - Τι προβλέπει η προτεινόμενη ΚΥΑ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ανακοινώθηκε η μισθολογική ρύθμιση για τη θεραπεία χρόνιων μισθολογικών ανισοτήτων και στρεβλώσεων που αντιμετωπίζουν καλλιτέχνες που απασχολούνται στο Δημόσιο.



Aνακοινώθηκε το βράδυ της Παρασκευής η μισθολογική ρύθμιση για τη θεραπεία χρόνιων μισθολογικών ανισοτήτων και στρεβλώσεων που αντιμετωπίζουν καλλιτέχνες που απασχολούνται στο Δημόσιο.

Σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Πολιτισμού αναφέρει:

"Σε συνέχεια της συνάντησης που πραγματοποιήθηκε στις 15 Φεβρουαρίου, μεταξύ του Πρωθυπουργού και εκπροσώπων καλλιτεχνών και σπουδαστών παραστατικών τεχνών, η κυβέρνηση προχωρά στη θεραπεία της μακροχρόνιας στρέβλωσης που προϋπήρχε του ΠΔ85/2022 και εντάθηκε κατά τη θητεία της προηγούμενης κυβέρνησης, αίροντας τη χρόνια μισθολογική διχοτόμηση των αποφοίτων σχολών παραστατικών τεχνών στο Δημόσιο.

Σε αυτό το πλαίσιο, τα συναρμόδια Υπουργεία Οικονομικών, Εσωτερικών και Πολιτισμού και Αθλητισμού διαμόρφωσαν σχέδιο ΚΥΑ, που αφορά στο μισθολογικό καθεστώς των αποφοίτων δραματικών σχολών και σχολών χορού στο Δημόσιο ανεξαρτήτως του έτους αποφοίτησης (προ ή μετά του 2003), και η οποία καθιερώνει έναν ορθολογικό και ισότιμο τρόπο αμοιβής, τόσο εκείνων που παρέχουν καλλιτεχνικό έργο, όσο και εκείνων που παρέχουν συναφές έργο, όπως το καλλιτεχνικό-εκπαιδευτικό.

Βασικά σημεία της προτεινόμενης ΚΥΑ είναι:

Η διαμόρφωση ειδικής μισθολογικής κλίμακας Καλλιτεχνικού Έργου (ΚΕ) με 19 μισθολογικά κλιμάκια (ΜΚ). Ο μηνιαίος βασικός μισθός του ΜΚ1 ορίζεται σε €1037, με δυνατότητα μισθολογικής εξέλιξης.

H ένταξη σε αυτήν αρρύθμιστων ειδικοτήτων θεάτρου, χορού και κινηματογράφου, καθώς και συναφών εκπαιδευτικών ειδικοτήτων, κάτι που θα θεραπεύσει χρόνια προβλήματα στον τρόπο αμοιβής σε καλλιτεχνικές-εκπαιδευτικές θέσεις, ιδίως σε ΟΤΑ. (Υπενθυμίζεται ότι η ρύθμιση δεν αφορά θέσεις που προκηρύσσει το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων καθώς ακολουθείται για αυτές διακριτό προσοντολόγιο.)

Η ισότιμη μισθολογική αντιμετώπιση όλων των αποφοίτων δραματικών σχολών και σχολών χορού, ανεξάρτητα από το έτος αποφοίτησής τους. Ικανοποιείται έτσι ένα διαχρονικό αίτημα του κλάδου, λύνεται ένας γόρδιος δεσμός εικοσαετίας, διορθώνεται η στρέβλωση που παγιώθηκε το 2017 με τη διάταξη του ΣΥΡΙΖΑ.

Η προτεινόμενη ρύθμιση αντιμετωπίζει παθογένειες που ταλανίζουν τον κλάδο από το 2003 και αποτελεί έμπρακτη ηθική και ουσιαστική αναγνώριση του έργου των καλλιτεχνών που εργάζονται στον δημόσιο τομέα. Μετά από δύο δεκαετίες, η σημερινή Κυβέρνηση δίνει λύση σε ακόμη ένα πρόβλημα των εργαζομένων στον πολιτισμό.

Η ρύθμιση αυτή έρχεται να προστεθεί στο πλέγμα ευρύτερων πρωτοβουλιών που έχει αναλάβει η Κυβέρνηση για τη διαμόρφωση για πρώτη φορά ενός εθνικού πλαισίου εκπαίδευσης στις παραστατικές τέχνες και την αναβάθμιση των σπουδών στο πεδίο αυτό, μέσα από την ίδρυση πανεπιστημιακού επιπέδου Σχολής Παραστατικών Τεχνών το 2025, τη διαβάθμιση όσων σχολών παραμένουν αδιαβάθμητες, και τη διαπερατότητα των σπουδών στις παραστατικές τέχνες με την πρόβλεψη ακαδημαϊκών διαδρόμων για αποφοίτους σχολών παραστατικών σχολών που επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους."



Η βουλευτής και τομεάρχης Πολιτισμού του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Σία Αναγνωστοπούλου σε δήλωσή της αναφέρει:

«1. Σήμερα όλος ο κόσμος του Πολιτισμού περίμενε την νομοθετική ρύθμιση που είχε υποσχεθεί ο Πρωθυπουργός. Αντ' αυτής βγήκε ένα δελτίο τύπου με ασαφές περιεχόμενο. Προς το παρόν, αυτό που φαίνεται είναι ότι έχουμε το ευτράπελο οι καλλιτέχνες να προσλαμβάνονται ως ΔΕ και να πληρώνονται ως Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης. Η διαβάθμιση παραπέμπεται στις καλένδες. Δεν μπορούμε παρά να το εκλάβουμε ως άλλη μια κυβερνητική εξαγγελία. Η κυβέρνηση πρέπει να σταματήσει να εμπαίζει τους καλλιτέχνες. Να φέρει άμεσα το πλήρες κείμενο, ώστε να μπορέσει να αξιολογηθεί.

2. Η κυβέρνηση πρέπει να αποφασίσει. Δεν μπορεί να επικαλείται τους αγώνες των σωματείων για να υπογραφεί ο νόμος του 2017 και μετά να ισχυρίζεται ότι ο νόμος αυτός ευθύνεται για το πρόβλημα. Ο νόμος του 2017 έλυσε το πρόβλημα των αποφοίτων πριν το 2003, δίνοντάς τους ακαδημαϊκή διαβάθμιση ΤΕ. Το πρόβλημα το δημιούργησε το προεδρικό διάταγμα, που αγνοώντας όλα τα βήματα που έγιναν, ώστε να λυθεί το πρόβλημα της διαβάθμισης των καλλιτεχνών, δημιούργησε μόνο βαθμίδες ΔΕ, αγνοώντας ακόμα και τον νόμο του 2017.

3.Η αλαζονεία, ο κυνισμός και η "αντιπολίτευση στην αντιπολίτευση " δεν μπορούν να κρύψουν το πρόβλημα που με απόλυτα δική της ευθύνη δημιούργησε η κυβέρνηση.

4. Παραμένουμε με σεβασμό στο πλευρό των καλλιτεχνών και περιμένουμε τις δικές τους αποφάσεις»

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο - Σητεία: Θρήνος για τον άτυχο Μάνο - Το τελευταίο του ζεϊμπέκικο (βίντεο)

“Άγιος Στυλιανός”: Το 2,5 ετών κορίτσι πέθανε λίγες ώρες πριν γυρίσει στην μάνα του

Κολωνός - Βιασμός 12χρονης: Στη φυλακή ο γιατρός κι άλλοι τρεις κατηγορούμενοι