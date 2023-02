ΗΠΑ: Νεκροί από πυροβολισμούς στο Μισισίπι

Ένοπλος άνοιξε πυρ στην κοινότητα Αρκαμπάτλα. Τι μεταδίδουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.



Ένας ένοπλος άνοιξε πυρ και σκότωσε έξι ανθρώπους στην κοινότητα Αρκαμπάτλα του Μισισίπι, μεταδίδουν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με τον τηλεοπτικό σταθμό NBC5, που επικαλείται τον σερίφη της κομητείας Τέιτ, Μπραντ Λανς, ένας ύποπτος έχει συλληφθεί.

Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι ένας άνδρας πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε μέσα σε ένα κατάστημα της Αρκαμπάτλα ενώ μια γυναίκα δέχτηκε επίθεση μέσα στο σπίτι της. Ο σύζυγός της τραυματίστηκε, αλλά δεν έχει διευκρινιστεί αν ο δράστης τον πυροβόλησε.

Αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο βρήκαν άλλα τέσσερα πτώματα, δύο μέσα σε ένα σπίτι και δύο έξω από αυτό.

Shooting spree in Tate County



“Dressed in camouflage with a long gun.”



Eyewitness says the shooter as being older and hearing a single gunshot.



We are at second scene which is a gas station about 3 miles from a home with multiple victims.

6 people shot @WMCActionNews5 pic.twitter.com/xdZFoyhCbq