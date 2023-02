ΗΠΑ: Εταιρεία έβαζε παιδιά να καθαρίζουν... σφαγεία - Πρόστιμο “μαμούθ”

«Τα παιδιά αυτά εργάζονταν με επικίνδυνα χημικά προϊόντα και καθάριζαν εργαλεία κοπής κρέατος, όπως πριόνια στήθους και θραύστες κρανίων» ανέφερε το υπουργείο στην ανακοίνωσή του.

Έφηβοι καθάριζαν σφαγεία στις ΗΠΑ, ακόμη και τις νύχτες: ο εργοδότης τους, ένας υπεργολάβος μεγάλων εταιρειών, πλήρωσε πρόστιμο ύψους 1,5 εκατ. δολαρίων και το υπουργείο Εργασίας προειδοποιεί ότι αυξάνεται ο αριθμός των παιδιών που εργάζονται.

Η εταιρεία Packers Sanitation Services (PSSI), που εδρεύει στο Ουισκόνσιν, κατέβαλε πρόστιμο 1,5 εκατ. δολαρίων. Είναι μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες καθαρισμού και υγιεινής στον αγροδιατροφικό τομέα. Μεταξύ των πελατών της ήταν οι κολοσσοί JBS, Cargill και Tyson Foods.

Η εταιρεία απασχολούσε τουλάχιστον 102 ανήλικους (από 13 έως 17 ετών) σε επικίνδυνες εργασίες. Τα παιδιά εργάζονταν και τη νύχτα σε 13 εγκαταστάσεις επεξεργασίας κρέατος σε οκτώ Πολιτείες και τουλάχιστον τρία από αυτά τραυματίστηκαν.

