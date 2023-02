Πολιτική

Μητσοτάκης: Ποτέ ξανά δεύτερη φορά, “καήκαμε” το 2015

Σε κομματική εκδήλωση της Νέας Δημοκρατίας μίλησε ο Πρωθυπουργός, στο Μόναχο.

«Πότε ξανά δεύτερη φορά στην συμφορά. Καήκαμε το 2015, πάθαμε και μάθαμε ας μην καούμε το 2023» τόνισε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας σε κομματική εκδήλωση της ΝΔ στο Μόναχο.

Ο πρωθυπουργός επανέλαβε ότι το κεντρικό δίλημμα των επικείμενων εκλογών είναι αν θα πάμε μπροστά ή αν θα γυρίσουμε πίσω και με δηκτικό ύφος αναφέρθηκε στην εικόνα του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Τσίπρα νωρίτερα επάνω σε τρακτέρ στην Καρδίτσα. «Είδα σήμερα την εικόνα του κ Τσίπρα πάνω σ΄ ένα τρακτέρ όπως ακριβώς δέκα χρόνια πριν. Δεν άλλαξε τίποτα, ίδιος και απαράλλαχτος ο ΣΥΡΙΖΑ ως προς τον βαθμό κοροϊδίας προς τον ελληνικό λαό».

«Είναι εύκολο εξάλλου να τάζεις πολλά όταν ξέρεις ότι δεν θα κερδίσεις τις εκλογές», ανέφερε. Ο πρωθυπουργός επανέλαβε ότι η πρώτη κάλπη είναι αυτή που θα δώσει το μήνυμα της ισχυρής και της αυτοδύναμης ΝΔ και σε διλημματικό τόνο απευθύνθηκε στους συγκεντρωμένους λέγοντας. «Είχατε τέσσερα χρόνια πρωθυπουργό τον Αλέξη Τσίπρα και τώρα τέσσερα χρόνια πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ποιον από τους δύο προτιμάτε;»

Ο πρωθυπουργός προέβη εξάλλου σ΄ένα συνοπτικό απολογισμό του μέχρι τώρα κυβερνητικού έργου και κάλεσε τους παρευρισκόμενους να δώσουν ένα δυνατό χειροκρότημα στις γυναίκες και τους άνδρες της ΕΜΑΚ που, όπως είπε, βρέθηκαν από την πρώτη στιγμή στην Τουρκία να στηρίξουν τον τουρκικό λαό σε μιά πρωτοφανή ανθρωπιστική καταστροφή.

«Κάποιοι μας έλεγαν πως θα έρχονταν νύχτα στα νησιά μας. Τελικώς εμείς πήγαμε νύχτα να βοηθήσουμε γιατί αυτό επιτάσσει το ανθρωπιστικό μας καθήκον. Βάλλαμε κόκκινες γραμμές και ξεκαθαρίσαμε πως δεν κάνουμε βήμα πίσω στην υπεράσπιση της κυριαρχίας και των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων», υπογράμμισε ο πρωθυπουργός.

Ακολουθεί η ομιλία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη στο Μόναχο

«Αγαπητέ Θοδωρή, αγαπητέ Νίκο, φίλες και φίλοι, Νεοδημοκράτισσες και Νεοδημοκράτες, κατ' αρχάς ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσοι έκαναν τον κόπο από διάφορα σημεία της Ευρώπης να βρεθούν σήμερα εδώ μαζί μας στο Μόναχο, σε αυτή τη μεγάλη συγκέντρωση. Ήθελα πάντα να κάνουμε μία μεγάλη συγκέντρωση των Ελλήνων που κατοικούν στην Ευρώπη και μου δόθηκε σήμερα η ευκαιρία να βρεθούμε εδώ, στο Μόναχο, να μοιραστώ μαζί σας λίγες απλές σκέψεις για το τι συνέβη στην Ελλάδα αυτά τα τέσσερα χρόνια και για το ποιο είναι το διακύβευμα των εκλογών και τι θέλουμε να πετύχουμε την επόμενη τετραετία.

Ξεκινώντας να σάς πω ότι βρίσκομαι σήμερα στο Μόναχο γιατί συμμετέχω για ακόμα μία φορά στη Διάσκεψη Ασφαλείας. Είναι το σημαντικότερο γεωπολιτικό γεγονός στον κόσμο κι επειδή έχω την ευκαιρία να έρχομαι σχεδόν κάθε χρόνο στο Μόναχο και να συμμετέχω σε αυτή την Διάσκεψη, πρέπει να σας πω ότι σίγουρα αισθάνομαι κι εγώ μία ικανοποίηση από το γεγονός ότι διαπιστώνω -τέσσερα χρόνια τώρα πια σχεδόν που είμαι Πρωθυπουργός- πόσο έχει αλλάξει η εικόνα της πατρίδας μας και πόσο έχει αναβαθμιστεί η Ελλάδα στο διεθνές στερέωμα.

Η Ελλάδα σήμερα μετράει. Η Ελλάδα σήμερα είναι μία ισχυρή περιφερειακή δύναμη. Η Ελλάδα συνδιαμορφώνει τις εξελίξεις στην Ευρώπη. Η Ελλάδα παύει να είναι πια ουραγός των εξελίξεων. Η Ελλάδα είναι ένας αξιόπιστος συνομιλητής όλων όσοι θέλουν να επιλύσουν κρίσιμα ζητήματα τα οποία αφορούν τη γειτονιά μας.

Και πρέπει να σας πω ότι αυτό δεν ήταν καθόλου δεδομένο το 2019 όταν ο ελληνικός λαός μας εμπιστεύθηκε με απόλυτη πλειοψηφία να αναλάβουμε τις τύχες της χώρας. Και το λέω αυτό, διότι τότε η πατρίδα μας έβγαινε από μία δεκαετή παρατεταμένη κρίση, μία κρίση που μας πόνεσε όλους πάρα πολύ. Πιστεύω ότι πόνεσε εσάς που κατοικείτε εκτός Ελλάδος ακόμα περισσότερο, γιατί μερικές φορές η απόσταση του να ζείτε εκτός Ελλάδος, επιτρέπει να βλέπουμε τα πράγματα πιο καθαρά. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε, βέβαια, ότι ανάμεσά μας σήμερα είναι βέβαιο ότι υπάρχουν πολλά νέα παιδιά τα οποία εγκατέλειψαν την πατρίδα μας, τα "πέτρινα χρόνια" της κρίσης, αναζητώντας ένα καλύτερο μέλλον, μια καλύτερη τύχη, στη Γερμανία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Είναι η γενιά του brain drain, η γενιά των νέων παιδιών που ακολούθησαν τα βήματα προηγούμενων γενιών, όταν άλλοι έκαναν αυτό το δύσκολο ταξίδι της ξενιτιάς προκειμένου να προκόψουν οικονομικά σε έναν ξένο τόπο.

Ήρθαμε, λοιπόν, στα πράγματα το 2019, έχοντας αναλάβει απέναντι στον ελληνικό λαό κάποιες πολύ συγκεκριμένες και απτές δεσμεύσεις. Είχαμε δεσμευτεί τότε ότι θέλουμε να κινητοποιήσουμε την πραγματική οικονομία, να δημιουργήσουμε πολλές νέες δουλειές, να προσελκύσουμε επενδύσεις, να μειώσουμε τους φόρους -γιατί γνωρίζαμε πως η φορολογική πολιτική της προηγούμενης Κυβέρνησης τσάκισε τη μεσαία τάξη. Να βάλουμε τη χώρα μας σε ένα νέο αναπτυξιακό διάδρομο. Να εκσυγχρονίσουμε το κράτος, να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα της παράνομης μετανάστευσης και να κάνουμε την Ελλάδα γεωπολιτικά αλλά και αμυντικά πιο ισχυρή και πιο ασφαλή.

Βέβαια, από τότε που ήρθαμε στα πράγματα, δεν χρειάζεται να σας το πω, μάς έτυχαν πάρα πολλά. Και νομίζω ότι είναι δίκαιο να πει κανείς ότι καμία κυβέρνηση -σίγουρα από τη μεταπολίτευση και μετά- δεν κλήθηκε να διαχειριστεί περισσότερες κρίσεις από όσες η σημερινή κυβέρνηση.

Αν αναλογιστείτε τι συνέβη από τον Φεβρουάριο- Μάρτιο του 2020 όταν βρεθήκαμε αντιμέτωποι με μια οργανωμένη εισβολή μεταναστών στα σύνορα του Έβρου. Αμέσως μετά ακολούθησε η πανδημία, μια κρίση υγειονομική όμοια της οποίας κανείς από εμάς δεν μπορούσε να φανταστεί ότι θα έπρεπε να διαχειριστεί. Στη συνέχεια ακολούθησε μια περίοδος μακράς έντασης με τον γείτονά μας, με αποκορύφωμα το πολύ θερμό καλοκαίρι του 2020. Και πάνω που νομίζαμε, ότι είχαμε ησυχάσει πια, τουλάχιστον από την πανδημία, και τα πράγματα έβρισκαν τον κανονικό τους ρυθμό, ήρθε η απρόκλητη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Ένα αδιανόητο γεωπολιτικό γεγονός για όλους μας. Δεν φανταζόμασταν ποτέ ότι θα καλούμασταν να διαχειριστούμε έναν πόλεμο μέσα στην καρδιά της ευρωπαϊκής ηπείρου. Ένας πόλεμος ο οποίος οδήγησε σε μια πρωτοφανή έξαρση των τιμών ενέργειας και σε έναν πληθωρισμό όμοιο του οποίου δεν είχαμε ζήσει εδώ και τέσσερις δεκαετίες.

Αυτά, λοιπόν, όλα έπρεπε να τα διαχειριστούμε ως κυβέρνηση, μένοντας ταυτόχρονα συνεπείς στην κεντρική υλοποίηση του πολιτικού μας προγράμματος. Διότι δεν ξεχνάμε και δεν ξεχνώ, ότι εκλέχτηκα με σκοπό και ισχυρή λαϊκή εντολή να αλλάξω την Ελλάδα. Έπρεπε λοιπόν ταυτόχρονα να διαχειριστούμε κρίσεις και να κάνουμε μεταρρυθμίσεις. Και πιστεύω, ότι αν δει κανείς αντικειμενικά αυτά τα οποία συνέβησαν αυτή την τετραετία, θα διαπιστώσει ότι παρά τις δυσκολίες, παρά τις κρίσεις, ως χώρα τα καταφέραμε τελικά μια χαρά.

Στην πρώτη μεγάλη γεωπολιτική κρίση που ήταν η οργανωμένη εισβολή μεταναστών στον Έβρο, υψώσαμε φράγμα στην εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού και φυλάξαμε τα ελληνικά και ευρωπαϊκά σύνορα. Στείλαμε έτσι ένα σαφές μήνυμα στην Τουρκία, αλλά και σε πολλούς άλλους, ότι δεν νοείται εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού προκειμένου κάποιος να πετύχει γεωπολιτικά οφέλη. Και με πολλή δουλειά στην Ευρώπη, καταφέραμε πια να έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που να αναγνωρίζεται και ευρωπαϊκά η σημασία την οποία πρέπει να αποδώσουμε στη φύλαξη των εξωτερικών συνόρων. Ότι δεν γίνεται να έχουμε μία ενιαία Ευρώπη με κανόνες Σένγκεν εάν ο καθένας μπαίνει όπως θέλει και όποτε θέλει στην Ευρώπη. Η φύλαξη, λοιπόν, των εξωτερικών συνόρων και η στήριξη των κρατών που βρίσκονται γεωγραφικά στα εξωτερικά σύνορα, έχει γίνει πια κεντρική ευρωπαϊκή πολιτική.

Αμέσως μετά μας έτυχε ο κορονοϊός και διαπιστώσαμε ότι το κράτος έπρεπε να κάνει κάτι το οποίο φαινόταν ενδεχομένως αδιανόητο υπό άλλες συνθήκες. Τι είναι αυτό; Να στηρίξει ουσιαστικά την πραγματική οικονομία, να αναλάβει το ίδιο το βάρος της μισθοδοσίας επιχειρήσεων τις οποίες αναγκαστικά εμείς κλείσαμε για να προστατεύσουμε τη δημόσια υγεία. Και δαπανήσαμε ένα αστρονομικό ποσό -συνολικά παραπάνω από 40 δισεκατομμύρια- για να στηρίξουμε την κοινωνία και να στηρίξουμε τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους στα δύσκολα χρόνια του κορονοϊού. Και καταφέραμε και πετύχαμε το στόχο μας. Διαχειριστήκαμε όσο το δυνατόν καλύτερα την υγειονομική κρίση. Πρέπει να σας πω πολύ καλύτερα από ό,τι περίμεναν πολλοί, λαμβάνοντας υπόψη τις δυσκολίες του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

Αλλά ταυτόχρονα στηρίξαμε και την κοινωνία και τους εργαζόμενους. Δεν επιτρέψαμε να δημιουργηθεί ένα νέο κύμα ανέργων. Και μπορέσαμε και υποστηρίξαμε επιχειρήσεις και αποτρέψαμε λουκέτα και μία κοινωνική κρίση η οποία θα ήταν αναπόφευκτη αν δεν είχαμε προβεί σε αυτές τις κινήσεις.

Και πιστεύω, ότι σήμερα δεν υπάρχει επιχειρηματίας στη χώρα μας ο οποίος να μην αναγνωρίζει ότι το κράτος σε αυτή την εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία στάθηκε δίπλα του. Στάθηκε δίπλα του και γι' αυτό και σήμερα έχουμε το ευχάριστο ρεκόρ να είμαστε η ευρωπαϊκή χώρα με τη γρηγορότερη αποκλιμάκωση της ανεργίας. Την ανεργία την βρήκαμε στο 17,2% και έχει πέσει στο 11,2%. Έπεσε 6 μονάδες.

Και βέβαια, αφού τελείωσε η κρίση του κορονοϊού βρεθήκαμε αντιμέτωποι με την κρίση ακρίβειας για την οποία σας μίλησα πριν από λίγο. Σκεφτείτε ότι φτάσαμε στο σημείο να διαχειριστούμε τιμές φυσικού αερίου οι οποίες ήταν μέχρι και 15 φορές υψηλότερες από τις τιμές φυσικού αερίου που είχαμε πριν από δύο χρόνια. Αυτή λοιπόν η εισαγόμενη ακρίβεια, για την οποία δεν ευθυνόμαστε εμείς ως χώρα, δεν ευθύνεται καμία ευρωπαϊκή χώρα -ήταν αποτέλεσμα της εργαλοιοποίησης του φυσικού αερίου από τη Ρωσία-, έπρεπε να αντιμετωπιστεί. Διότι το υψηλό φυσικό αέριο σημαίνει και υψηλές τιμές ηλεκτρικού ρεύματος, σημαίνει και πληθωρισμός παντού.

Τι κάναμε λοιπόν; Δαπανήσαμε πολλά χρήματα για να μπορέσουμε πρώτα και πάνω απ' όλα να υποστηρίξουμε τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις με τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος. Και όσοι από εσάς έχετε σπίτι στην Ελλάδα και βλέπετε τους λογαριασμούς σας, διαπιστώνετε ότι κάθε φορά που παίρνετε το λογαριασμό, βλέπετε δύο αριθμούς. Βλέπετε τι θα πληρώνατε εάν δεν υπήρχε η κρατική επιδότηση και βλέπετε τι πληρώνετε τώρα που υπάρχει η κρατική επιδότηση. Και καταφέραμε και συγκρατήσαμε τις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας σε αποδεκτά επίπεδα, χρησιμοποιώντας πολλά έξυπνα εργαλεία, φορολογώντας τους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά και συνεισφέροντας σημαντικά ποσά από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Και μετά κληθήκαμε -και καλούμαστε ακόμα- να αντιμετωπίσουμε μια μεγάλη κρίση που έχει να κάνει με τις τιμές στα σούπερ μάρκετ. Τα τρόφιμα τα οποία έχουν πάρει την ανιούσα και πιέζουν πολύ τα χαμηλότερα εισοδήματα, ειδικά τους συνταξιούχους ή τους μισθωτούς του δημοσίου τομέα που δεν μπορούν εύκολα να αναπροσαρμόσουν τις απολαβές τους. Και εκεί όμως τολμήσαμε και κάναμε σημαντικές παρεμβάσεις. Από το "Καλάθι του Νοικοκυριού" μέχρι το Market Pass, το οποίο θα αρχίσει να εκταμιεύεται τον επόμενο μήνα. Το οποίο με απλά λόγια τι είναι; Είναι μία έκπτωση 10% σε όλες τις αγορές που κάνουν τα νοικοκυριά στο σούπερ μάρκετ. Προσπαθούμε δηλαδή, να εξουδετερώσουμε τις αυξήσεις του πληθωρισμού, δαπανώντας ένα σημαντικό ποσό το οποίο ξεπερνά τα 600 εκατομμύρια ευρώ για να στηρίξουμε αυτές τις αγορές και κυρίως τους πιο αδύναμους συμπολίτες μας.

Σταθήκαμε με άλλα λόγια πάλι κοντά στην κοινωνία -το τονίζω- στο μέτρο των δυνατοτήτων μας. Διότι ένα πράγμα το οποίο έχουμε καταφέρει να πετύχουμε αυτά τα 4 χρόνια, είναι να μη θέσουμε σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα. Διότι η χώρα χρεοκόπησε κάποτε επειδή ξοδεύαμε περισσότερα απ' όσα παράγαμε και επειδή δανειζόμασταν χωρίς να έχουμε αίσθηση ότι τα δανεικά αυτά πρέπει κάποια στιγμή να αποπληρωθούν. Και όταν ήρθαμε στα πράγματα, είπαμε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε καμία έκπτωση στη δημοσιονομική σταθερότητα, διότι δεν πρέπει ποτέ, μα ποτέ η χώρα να ξαναβιώσει μνημόνια, πόνο με μέτρα τα οποία μας επέβαλαν άλλοι για λογαριασμό μας.

Αυτές τις εποχές πρέπει να τις αφήσουμε για πάντα πίσω μας. Και καταφέραμε μία χρυσή ισορροπία: Να μειώσουμε τους φόρους, αλλά ταυτόχρονα η οικονομία να αναπτύσσεται πολύ πιο γρήγορα. Να φέρνουμε μέσα από την ανάπτυξη περισσότερα έσοδα, τα οποία να μπορούμε να χρησιμοποιούμε και να στηρίξουμε πραγματικά τους πιο αδύναμους. Και σήμερα, απέχουμε ένα βήμα μόλις από την περιβόητη επενδυτική βαθμίδα. Η επενδυτική βαθμίδα θα είναι οι τίτλοι τέλους, ουσιαστικά, στο δύσκολο μνημονιακό κεφάλαιο το οποίο άνοιξε για τη χώρα μας το 2010. Και δεν έχω καμία αμφιβολία, ότι μετά τις εκλογές θα πετύχουμε πολύ σύντομα και αυτήν την αναβάθμιση, που θα σημαίνει χαμηλότερα επιτόκια δανεισμού και για το κράτος, αλλά και για τα νοικοκυριά και για τις επιχειρήσεις.

Αυτόν, λοιπόν, τον "ενάρετο κύκλο" μιας οικονομίας η οποία αναπτύσσεται γρήγορα, δημιουργεί θέσεις εργασίας, καταφέραμε και τον δημιουργήσαμε παρά τις δυσκολίες και παρά τις μεγάλες αντιξοότητες. Και κάναμε την Ελλάδα ελκυστικό επενδυτικό προορισμό. Μιλάω συχνά και με πολλές μεγάλες γερμανικές επιχειρήσεις -πολλές είχαν παρουσία στην Ελλάδα. Πολλές διαπιστώνω ότι θέλουν τώρα να επενδύσουν στην Ελλάδα, γιατί η χώρα έχει πολιτική σταθερότητα, έχει χαμηλότερη φορολογία, έχει ρυθμιστική σταθερότητα. Πρώτα και πάνω απ΄ όλα έχει μια σοβαρή κυβέρνηση η οποία νοιάζεται να προσελκύσει ξένες επενδύσεις και να κάνει τη ζωή των ξένων επενδυτών πιο εύκολη.

Και δεν είναι τυχαίο ότι πάρα πολλές μεγάλες ξένες επιχειρήσεις, κολοσσοί επιχειρηματικοί -δείτε τις αμερικάνικες εταιρείες τεχνολογίας παραδείγματος χάρη-, ήρθαν και επένδυσαν στην πατρίδα μας. Δεν ερχόντουσαν πριν, ήρθαν τώρα, ήρθαν με αυτή την κυβέρνηση. Κι έτσι ακριβώς δημιουργούμε τις πολλές καλές θέσεις εργασίας, που τελικά θα προσελκύσουν και τα νέα παιδιά που έφυγαν στη διάρκεια της κρίσης να γυρίσουν στη χώρα μας.

Κι έχει δίκιο ο Νίκος όταν λέει ότι έχουμε τα πρώτα δείγματα αντιστροφής του φαινομένου του brain drain. Έχουμε πολλά νέα παιδιά τα οποία αποφασίζουν μετά από πέντε-δέκα χρόνια ζωής στο εξωτερικό να γυρίσουν στην Ελλάδα, με τις οικογένειές τους. Μόνοι τους, αν δεν έχουν κάνει ακόμα οικογένεια. Γιατί το κάνουν αυτό; Γιατί ξέρουν ότι στην Ελλάδα πια μπορούν να βρουν πολύ καλύτερες δουλειές και γιατί πιστεύουν στις μακροπρόθεσμες προοπτικές της χώρας. Και αυτό για μας είναι μια πολύ σημαντική κατάκτηση, ειδικά ως προς τις σχέσεις μας με τη διασπορά, με τον ελληνισμό ο οποίος ζει εκτός Ελλάδος.

Δε μείναμε όμως μόνο εκεί. Κάναμε σημαντικά βήματα και στον εκσυγχρονισμό του κράτους. Πριν από λίγες μέρες βρέθηκα σε μία πολύ ωραία εκδήλωση, την οποία κάναμε στην Αθήνα, για να γιορτάσουμε τα τρία χρόνια από τη δημιουργία του gov.gr. Τώρα το να επικοινωνούμε με το δημόσιο μέσα από το κινητό μας ή μέσα από τον υπολογιστή μας για πολλές βασικές υπηρεσίες μας φαίνεται αυτονόητο. Δεν ήταν όμως αυτονόητο πριν από τρία χρόνια, όταν έπρεπε να στεκόμαστε στις ουρές των ΚΕΠ ή των δημοσίων υπηρεσιών για τις πιο αυτονόητες και τις πιο απλές συναλλαγές με το Ελληνικό Δημόσιο.

Κι όμως, σήμερα το gov.gr είναι μια πραγματικότητα και διευκολύνει πρωτίστως εσάς που ζείτε εκτός Ελλάδος και έχετε μεγαλύτερη δυσκολία στο να έρθετε σε επαφή με τις κρατικές υπηρεσίες. Και είναι μια κατάκτηση. Και είναι μια επένδυση -και τονίζω αυτή τη διάσταση γιατί για εμένα έχει πάντα μια ξεχωριστή σημασία- είναι μια επένδυση στις σχέσεις εμπιστοσύνης τις οποίες πρέπει να χτίζει το κράτος με τους πολίτες. Διότι, τελικά, εσείς οι πολίτες θα μας εμπιστευτείτε εάν ξέρετε ότι εμείς που μάς επιφορτίσατε με την κρίσιμη αποστολή να διαχειριζόμαστε τις τύχες της χώρας, πραγματικά σκύβουμε πάνω στα δικά σας προβλήματα και τα αντιμετωπίζουμε με πολλή και σκληρή δουλειά και δίνουμε τελικά λύσεις σε προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν οι πολίτες. Μα θα μου πείτε, τα κάναμε όλα καλά 4 χρόνια; Η απάντηση είναι όχι. Προφανώς και λάθη έγιναν τα οποία είχαμε θάρρος να αναγνωρίσουμε, και δυσκολίες υπήρχαν και στόχους βάλαμε, κάποιους από τους οποίους δεν τους πετύχαμε.

Όμως, φίλες και φίλοι, Νεοδημοκράτισσες και Νεοδημοκράτες, για ένα δεν έχω καμία αμφιβολία: Η χώρα είναι σήμερα σε πολύ καλύτερη κατάσταση από ότι ήταν πριν από 4 χρόνια όταν ήρθαμε στα πράγματα. Πιο ισχυρή οικονομικά -σας μίλησα για την οικονομική ανάπτυξη, την οποία έχουμε δρομολογήσει. Μην ξεχνάτε ότι αυτή τη στιγμή η ανάπτυξη στη χώρα μας τρέχει με ρυθμό πολύ μεγαλύτερο από αυτόν που τρέχει η ανάπτυξη στη Γερμανία, έτσι δεν είναι; Και σε πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Είμαστε πολύ πάνω από το μέσο όρο της ευρωζώνης.

Είμαστε όμως ταυτόχρονα, φίλες και φίλοι, πιο ισχυροί γεωπολιτικά, πιο ισχυροί αμυντικά. Πήραμε μια απόφαση η οποία ήταν σημαντική και δύσκολη: ότι η χώρα μας επειδή είμαστε σε μια δύσκολη γειτονιά της Μεσογείου έπρεπε να επενδύσει στην αποτρεπτική της δυνατότητα. Και αυτή η κυβέρνηση στήριξε τις Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας. Επένδυσε σε μέσα, σε καινούργια αεροπλάνα, σε καινούργια πλοία, σε καινούργια συστήματα. Στηρίξαμε το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων με πρόσθετες απολαβές. Και αυτοί φροντίζουν πάντα να μας κάνουν υπερήφανους.

Θα ήθελα να δώσετε ένα ξεχωριστό χειροκρότημα στις γυναίκες και στους άνδρες της ΕΜΑΚ που βρέθηκαν στην Τουρκία στην πρώτη γραμμή να στηρίξουν τον δοκιμαζόμενο τουρκικό λαό, σε μια πρωτοφανή ανθρωπιστική καταστροφή.

Σήμερα, πριν μπω στο αεροπλάνο να έρθω στο Μόναχο, είχα την ευκαιρία να τους συναντήσω, να τους σφίξω το χέρι, να τους ευχαριστήσω για λογαριασμό όλων των Ελληνίδων και όλων των Ελλήνων. Μας έκαναν υπερήφανους, αλλά πιστεύω ότι έβαλαν και ένα λιθαράκι στην οικοδόμηση καλύτερων σχέσεων μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας. Διότι κάποιοι μας έλεγαν, ότι «θα έρθουμε νύχτα», στα νησιά μας. Εμείς πήγαμε νύχτα για να βοηθήσουμε την Τουρκία όταν αυτή δοκιμάστηκε. Γιατί αυτό επιτάσσουν οι καλές σχέσεις γειτονίας. Αλλά ταυτόχρονα, η χώρα τράβηξε "κόκκινες γραμμές". Είπε ξεκάθαρα στην Τουρκία: ως εδώ. Ξέρουμε τι μπορούμε να συζητήσουμε, ποιες είναι οι διαφορές μας. Υπάρχουν θέματα τα οποία δεν πρόκειται να βάλουμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Όλοι γνωρίζουν ποια είναι τα όριά μας και όλοι γνωρίζουν ότι αυτή η Κυβέρνηση δεν πρόκειται να κάνει βήμα πίσω στην υπεράσπιση της κυριαρχίας και των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων.

Ταυτόχρονα μπορέσαμε και ελέγξαμε και το τεράστιο πρόβλημα του προσφυγικού-μεταναστευτικού. Θυμηθείτε λίγο πού ήταν η χώρα το 2015. Μία χώρα χωρίς σύνορα πρακτικά. Ο καθένας έμπαινε όπως ήθελε, χωρίς καν να καταγράφεται, με την καλή ελπίδα ότι θα συνεχίσει και θα φτάσει κάποια στιγμή στην Ευρώπη ή στη Γερμανία ή οπουδήποτε αλλού ήθελε να καταλήξει. Και φτάσαμε το 2019 να παραλάβουμε μία κατάσταση η οποία τουλάχιστον στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου -δεν ξέρω, ίσως έχουμε κάποιους εδώ που να είναι από τη Χίο ή από τη Λέσβο ή από τη Σάμο. Τραγική η κατάσταση, με δομές άθλιες, με ανθρώπους να ζουν σε τραγικές συνθήκες, με ανήλικα προσφυγόπουλα τα οποία τα εκμεταλλεύονταν άθλιοι διακινητές. Και όμως βάλαμε τάξη στο πρόβλημα. Το πρώτο το οποίο κάναμε: είπαμε ότι η χώρα έχει σύνορα και τα σύνορα πρέπει να φυλάσσονται. Και το πετύχαμε.

Και ένα δεύτερο χειροκρότημα, όχι απλά στις Ένοπλες Δυνάμεις μας, αλλά κυρίως στις γυναίκες και στους άντρες του Λιμενικού Σώματος, που κάνουν μία σπουδαία δουλειά 365 μέρες το χρόνο. Όχι μόνο να φυλάνε τα θαλάσσια σύνορά μας, αλλά και να σώζουν ζωές. Ζωές ανθρώπων που δεν έπρεπε ποτέ να είναι στη θάλασσα, γιατί είναι αντικείμενα διακίνησης από άθλιους διακινητές οι οποίοι εκμεταλλεύονται τον ανθρώπινο πόνο και την ανθρώπινη απελπισία.

Σήμερα, όμως, αν πάτε στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου θα διαπιστώσετε ότι το προσφυγικό ζήτημα δεν υπάρχει πια. Έχει μειωθεί σημαντικότατα ο αριθμός των προσφύγων και μεταναστών που βρίσκονται στα νησιά και έχουν ταυτόχρονα δημιουργηθεί και καινούριες δομές, που σε μεγάλο βαθμό, ευτυχώς, δεν είναι γεμάτες, αλλά υπάρχουν στην περίπτωση που- ο μη γένοιτο- τις χρειαστούμε. Μιλάμε λοιπόν και στο ζήτημα αυτό για μία τελείως διαφορετική κατάσταση.

Συνοπτικά, λοιπόν, σας μίλησα γι' αυτά τα οποία πετύχαμε μέσα σε αυτή την τετραετία και τα οποία πράγματι παρά τις μεγάλες δυσκολίες πιστεύω ότι είναι πολλά. Και τα καταφέραμε μαζί. Αν καταφέραμε πολλά, αυτά τα καταφέραμε μαζί, γιατί δημιουργήσαμε την κοινωνική συναίνεση και την ανάγκη να προχωρήσουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Και γιατί μιλήσαμε πάντα με ειλικρίνεια και λέγοντας την αλήθεια στον ελληνικό λαό. Θα θυμάστε ίσως ότι το προεκλογικό μας σύνθημα πριν από τις εκλογές του 2019 ήταν «συμφωνία αλήθειας». Αυτή την αλήθεια την υπηρετήσαμε κι είχε διπλή σημασία να την υπηρετήσουμε, διότι η χώρα πληγώθηκε απίστευτα πολύ από λαϊκιστές πολιτικούς, οι οποίοι εν γνώσει τους ή παραπλανούμενοι έταζαν πράγματα και τελικά έκαναν τα ακριβώς ανάποδα. Έτσι γκρεμίζεται η εμπιστοσύνη μεταξύ πολιτικών και πολιτών, όταν ψηφίζεις κάποιον για να σου καταργήσει το Μνημόνιο με ένα νόμο και με ένα άρθρο και καταλήγεις να βρίσκεσαι με 30 παραπάνω φόρους. Διότι αυτό έγινε το 2015-2019.

Είδα σήμερα την εικόνα του κυρίου Τσίπρα, δεν ξέρω αν το είδατε, πάνω σε ένα τρακτέρ. Όπως ακριβώς δέκα χρόνια πριν, δεν άλλαξε απολύτως τίποτα. Έλα ντε όμως που θυμηθήκαμε και το βίντεο του αγρότη πάνω στην καρότσα του οποίου ο κύριος Τσίπρας, το ‘13, έβγαζε αυτούς τους λόγους και ο οποίος το 2016-2017 έλεγε: «αυτός μας κορόιδεψε, άλλα είπε κι άλλα έκανε». Ίδιος και απαράλλαχτος, λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ ως προς το βαθμό κοροϊδίας του ελληνικού λαού, ως προς το τάξιμο χωρίς αντίκρισμα.

Είναι εύκολο ξέρετε, να τάζεις πολλά όταν ξέρεις ότι δεν πρόκειται να κερδίσεις τις εκλογές και δεν πρόκειται να κληθείς να υλοποιήσεις αυτά τα οποία τάζεις. Αλλά οι πολίτες πρέπει να γνωρίζουν. Και πρέπει να θυμίζουμε στους πολίτες ότι αν «καήκαμε» μία φορά το 2015 δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να «ξανακαούμε» το 2023. Πληρώσαμε, πάθαμε και μάθαμε. «Δεύτερη φορά στη συμφορά, ποτέ ξανά».

Και θα σας έλεγα, ότι τελικά αυτό είναι και το κεντρικό στοίχημα αυτών των εκλογών. Θα μου πείτε: «ποιο είναι το βασικό δίλημμα;», γιατί όλες οι εκλογές τελικά είναι διλήμματα. Είναι πολύ απλό: μπροστά ή πίσω; Θα συνεχίσουμε αυτή την πορεία την οποία έχουμε χαράξει, που είναι μία πορεία προόδου, παρά τις δυσκολίες; Είμαι ο τελευταίος που θα σας πει ότι δεν υπάρχουν δυσκολίες σήμερα στην Ελλάδα. Έχουμε προβλήματα ακόμα σημαντικά τα οποία πρέπει να επιλύσουμε. Αλλά η χώρα έχει μπει σε ράγες, πάει στη σωστή κατεύθυνση. Ή θα γυρίσουμε πίσω; Θα συνεχίσουμε σε μια πολιτική η οποία μειώνει τους φόρους, στηρίζει την επιχειρηματικότητα, δημιουργεί θέσεις εργασίας ή θα ξαναγυρίσουμε σε ένα περιβάλλον αυξημένων φόρων που για ταξικούς λόγους συχνά από ιδεοληψία τσακίζει τη μεσαία τάξη; Θα εξακολουθούμε να φυλάμε τα σύνορά μας ή θα ξαναγίνουμε "ξέφραγο αμπέλι"; Θα επενδύουμε στις Ένοπλες Δυνάμεις μας γιατί θέλουμε ένα ισχυρό γεωπολιτικό αποτύπωμα; Θα επενδύουμε στις συμμαχίες μας;

Η Ελλάδα ανήκει, «ανήκομεν εις τη Δύση». Το είχε πει ο Κωνσταντίνος Καραμανλής από το 1977 και δεν επιδέχεται αυτό διαπραγμάτευσης. Ανήκουμε στην Ευρώπη, η Νέα Δημοκρατία έβαλε την Ελλάδα στην Ευρώπη και δεν θα διακινδυνεύσουμε και πάλι την παρουσία μας στην ευρωπαϊκή οικογένεια.

Θα μείνουμε λοιπόν σε αυτό τον δρόμο της προκοπής ή θα τα ρισκάρουμε όλα; Για να εμπιστευτούμε ποιους; Αυτούς που τους δοκιμάσαμε και "πήγαν να τινάξουν την μπάνκα στον αέρα"; Στις πλάτες μας, στις πλάτες σας πήγαν να γίνουν όλα αυτά. Και η σύγκριση είναι απλή. Είχαμε 4 χρόνια ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε 4 χρόνια Νέα Δημοκρατία. Είχατε 4 χρόνια Πρωθυπουργό Τσίπρα. Έχετε 4 χρόνια Πρωθυπουργό Μητσοτάκη. Ποιον θέλετε; Αυτό λέμε στους Έλληνες πολίτες. Είναι πολύ απλά τα διλήμματα. Ποιοι πρέπει να οδηγήσουν το σκάφος της χώρας στα ταραγμένα νερά τα οποία ξέρουμε ότι έρχονται μπροστά μας.

Και είμαι σίγουρος ότι οι Έλληνες πολίτες θα τα ζυγίσουν και θα επιλέξουν τελικά με σωφροσύνη, με λογική αλλά και με συναίσθημα, γιατί και το συναίσθημα έχει τη δική του αξία. Διότι δεν το έχουμε κρύψει ότι εμείς έχουμε ένα σχέδιο το οποίο εκτείνεται πολύ στον χρόνο. Εμείς έχουμε όραμα για την Ελλάδα του 2030. Ξέρουμε που θέλουμε να είναι η πατρίδα μας. Μια ισχυρή Ελλάδα, πρωταγωνίστρια στην Ευρώπη.

Ξέρουμε ποιες πρέπει να είναι οι βασικές μας προτεραιότητες για τη δεύτερη τετραετία. Ξέρουμε, παραδείγματος χάρη, ότι αν η πρώτη τετραετία είχε ως κεντρικό σύνθημα τους λιγότερους φόρους, η δεύτερη τετραετία θα έχει ως κεντρικό σύνθημα τους καλύτερους μισθούς και τις καλύτερες απολαβές για όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες.

Ξέρουμε ότι έχουμε ακόμα μεγάλες προκλήσεις στη δημόσια υγεία. Και το Εθνικό Σύστημα Υγείας παρότι στάθηκε όρθιο στην πανδημία έδειξε τους περιορισμούς του. Και χρειαζόμαστε ένα καινούργιο Εθνικό Σύστημα Υγείας, το οποίο πρέπει να επενδύσουμε και σε νοσοκομεία και σε μηχανήματα αλλά κυρίως σε ανθρώπους.

Ξέρουμε ότι έχουμε πολλούς ευρωπαϊκούς πόρους, τους οποίους πρέπει να τους διαχειριστούμε με σύνεση. Εμείς τους διαπραγματευτήκαμε στην Ευρώπη. Το 2019 -κάποιοι φίλοι από τις Βρυξέλλες, ο Νίκος και άλλοι τα θυμούνται- πέντε μέρες περάσαμε κλεισμένοι στο κτίριο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και καταλήξαμε με το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. 31 δισεκατομμύρια πρόσθετοι πόροι για την Ελλάδα. Ποιος θα τους διαχειριστεί αυτούς; Έχουμε σχέδιο αυτή τη στιγμή. Έχουμε πάρει τα εύσημα από την Ευρώπη. Υπάρχουν κανόνες οι οποίοι πρέπει να τηρούνται για το πώς θα διοχετευτούν αυτά τα χρήματα. Είναι μία μεγάλη ευκαιρία για τη χώρα.

Πώς θα συνεχίσουμε το ψηφιακό κράτος; Πώς θα κάνουμε την πράσινη μετάβαση; Πώς θα πάμε σε μία οικονομία χαμηλών εκπομπών; Γιατί ξέρετε ο ήλιος και ο άνεμος σήμερα δεν είναι απλά φτηνές πηγές ενέργειας, είναι και δικές μας. Δεν μπορεί να μας τις πάρει κανείς, δεν μπορεί κανείς Ρώσος να μας κλείσει την παροχή του ήλιου και του αέρα. Δικά μας, δικές μας είναι αυτές. Και ταυτόχρονα, θα εξακολουθούμε να αξιοποιούμε και τις δικές μας δυνητικές πηγές.

Αυτή η κυβέρνηση έκανε έρευνες για φυσικό αέριο νοτιοδυτικά της Κρήτης, για να δούμε αν υπάρχει κάτι το οποίο αξίζει να αξιοποιηθεί. Δεν τα έκαναν οι προηγούμενοι.

Οπότε, το σχέδιό μας για την Ελλάδα του μέλλοντος θα το θέσουμε στην κρίση των πολιτών. Και οι πολίτες θα κρίνουν και θα συγκρίνουν και θα αποφασίσουν. Μόνο που θα αποφασίσουν σε μία εκλογή η οποία θα γίνει κάποια στιγμή την άνοιξη, αλλά θα αποφασίσουν με ένα εκλογικό σύστημα το οποίο δεν το επιλέξαμε εμείς, και το οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ το ψήφισε αφού κέρδισε δύο εκλογές, προσέξτε, με ενισχυμένη αναλογική, και θέλει τώρα να μας γυρίσει πίσω στην απλή αναλογική.

Και εμείς λέμε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο μαθηματικά να προκύψει κυβέρνηση από την απλή αναλογική, αλλά η πρώτη κάλπη θα είναι αυτή που θα στείλει το μήνυμα της ισχυρής και αυτοδύναμης Νέας Δημοκρατίας, για να επικυρωθεί μετά στη δεύτερη κάλπη και να πετύχουμε την αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία που οδηγεί τελικά σε αυτοδύναμη Ελλάδα.

Θέλω να το τονίσω αυτό, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία σήμερα στους δύσκολους καιρούς που βρισκόμαστε, να μην είμαστε δέσμιοι κομματικών συμμαχιών, παζαριών, συζητήσεων. Για σκεφτείτε να έπρεπε να διαχειριστούμε την κρίση του Έβρου και να πρέπει να μπαίνουμε σε συζητήσεις με κυβερνητικούς εταίρους για το τι έπρεπε να κάνουμε. Δεν είναι καιροί αυτοί για πειραματισμούς. Χρειαζόμαστε ισχυρές Κυβερνήσεις. Το εκλογικό σύστημα το οποίο έχουμε ψηφίσει μπορεί και θα δώσει αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία στις δεύτερες κάλπες και αυτός πρέπει να είναι ο στόχος μας και θα τον πετύχουμε.

Θέλω λοιπόν κλείνοντας, να σας ζητήσω να βάλετε πλάτη σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια και υπάρχουν δύο τρόποι να το κάνετε, τα είπε και ο Νίκος. Ο πρώτος είναι να γραφτείτε στην πλατφόρμα των αποδήμων και να ψηφίσετε από το μόνιμο τόπο διαμονής σας.

Λυπάμαι, διότι αυτή η διαδικασία είναι πολύ πιο δύσκολη από ότι θα έπρεπε. Θέλω να το εξηγήσω και πάλι, δεν φταίμε εμείς γι΄ αυτό. Το Σύνταγμα ορίζει ότι οι διατάξεις που διέπουν την ψήφο όσων ζουν στο εξωτερικό, των αποδήμων μας, για να νομοθετήσουμε οτιδήποτε χρειαζόμαστε 200 Βουλευτές. Οι 200 Βουλευτές βρέθηκαν δυστυχώς με τους μεγάλους περιορισμούς που γνωρίζετε ήδη ότι υπάρχουν. Και η αλήθεια είναι ότι δεν ενεγράφησαν όσοι θα θέλαμε στην πλατφόρμα, αλλά πρέπει να κάνουμε ακόμα μία μεγάλη προσπάθεια αυτοί που μπορούν να γραφτούν μέχρι που να κλείσει η πλατφόρμα να γραφτούν. Αλλά υπάρχει και ο δεύτερος τρόπος, ο δοκιμασμένος. Να γυρίσετε στις εκλογές και να ψηφίσετε, όπως ξέρετε να το κάνετε και όπως το κάνετε σε κάθε εκλογική αναμέτρηση. Και σας ζητώ αυτό να το κάνετε.

Και με το που θα ξέρουμε την ημερομηνία εκλογών θα βάλουμε μπροστά τις οργανωτικές μας μηχανές, και αυτοί που θα ψηφίσουν από δω θα ψηφίσουν από δω και αυτοί που θέλουν να γυρίσουν στην Ελλάδα θα τους βοηθήσουμε να έρθουν να ψηφίσουν στην Ελλάδα και να κάνουν το καθήκον τους όπως ξέρουν να το κάνουν. Διότι, Νεοδημοκράτισσες και Νεοδημοκράτες, εσείς, οι απλοί αγωνιστές της παράταξης είστε αυτοί που δίνετε κάθε φορά τη νίκη στις εκλογές. Εσείς κινητοποιείστε. Και ξέρω ότι δεν είναι εύκολο να σηκωθείς από τη Γερμανία, από τη Σουτγκάρδη, από το Μόναχο ή από τις Βρυξέλλες να πάρεις ένα αεροπλάνο και να έρθεις να ψηφίσεις, αν δεν επιλέξεις να ψηφίσεις από το εξωτερικό. Αλλά ξέρω ότι το έχετε κάνει και στο παρελθόν και θα το ξανακάνετε, γιατί είναι κρίσιμη αυτή η εκλογή.

Και θα σας αφήσω με αυτό το μήνυμα: πραγματικά δουλέψαμε πάρα πολύ σκληρά για να είμαστε εδώ. Και νομίζω ότι παρά τις δυσκολίες -πάλι θα το ξαναπώ- καταφέραμε πολλά. Και νομίζω ότι όλοι μας αισθανόμαστε καλύτερα με τη θέση της Ελλάδος. Είναι ικανοποίηση και για μένα κάθε φορά που βγαίνουμε από την Ελλάδα να μην αισθανόμαστε ότι είμαστε το δακτυλοδεικτούμενο μαύρο πρόβατο, η χώρα που δημιουργεί προβλήματα, ότι είμαστε μέρος της λύσης πια -των ευρωπαϊκών λύσεων- κι όχι μέρος των προβλημάτων. Δεν πρέπει αυτή την πορεία να τη διακινδυνεύσουμε. Αυτή η εκλογή είναι πιο κρίσιμη από πολλές άλλες. Η χώρα έχει μπει πια σε μια άλλη πορεία από την οποία δεν πρέπει να βγει.

Και έχω εμπιστοσύνη και σε σας, σε όλους τους Νεοδημοκράτες και τις Νεοδημοκράτισσες της διασποράς, αλλά πρώτα και πάνω απ' όλα έχω εμπιστοσύνη στον ελληνικό λαό, ότι θα κρίνει, θα συγκρίνει και τελικά θα εμπιστευθεί τη μία πολιτική δύναμη που στάθηκε πάντα στο ύψος των περιστάσεων, πάντα έβαλε την πατρίδα μπροστά από το κομματικό συμφέρον και πάντα κράτησε τη σημαία της Ελλάδος ψηλά.

Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας και όλες και όλοι μαζί να δώσουμε τη μάχη για τη μεγάλη εκλογική νίκη.

Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ».

