Βόρεια Κορέα: Η κόρη του Κιμ Γιονγκ Ουν σε σπάνια εμφάνιση (εικόνες)

Ελάχιστες οι πληροφορίες για την κόρη του ηγέτη της Βόρειας Κορέας. Η πρώτη δημόσια εμφάνισή τους, εκτός στρατιωτικής παρέλασης.

Ο βορειοκορεάτης ηγέτης Κιμ Γιονγκ Ουν παρακολούθησε χθες Παρασκευή ποδοσφαιρικό αγώνα, συνοδευόμενος από την κόρη του, Κιμ Τζου-ε. Ήταν η πρώτη φορά που η κόρη του Κιμ εμφανίστηκε σε μη στρατιωτική εκδήλωση.

Ελάχιστα είναι γνωστά για την κόρη του Κιμ Γιονγκ Ουν. Δεν κατονομάζεται από το βορειοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων KCNA, που αναφέρεται σε αυτήν μόνο ως «αγαπημένο τέκνο» ή «αξιοσέβαστο τέκνο» του ηγέτη της χώρας. Το όνομά της έγινε γνωστό από τον Αμερικανό πρώην μπασκετμπολίστα Ντένις Ρόντμαν, ο οποίος έχει επισκεφθεί στο παρελθόν τη Βόρεια Κορέα, προσκεκλημένος του Κιμ Γιονγκ Ουν. Εκτιμάται πως η Κιμ Τζου-ε είναι σήμερα 10 ή 11 ετών.

Σε φωτογραφίες που έδωσε στη δημοσιότητα το KCNA, διακρίνεται επίσης στο γήπεδο η αδερφή του βορειοκορεάτη ηγέτη, η Κιμ Γιο Τζονγκ.

