Πομάσκι στον ΑΝΤ1 για Τεντόγλου: Θα δει κόσμο στο ΣΕΦ και δεν θα μπορώ να τον σταματήσω…

Ο προπονητής του Μίλτου Τεντόγλου μιλά στον ΑΝΤ1 για το ακυρωθέν άλμα του λόγω παπουτσιών και τους αγώνες που έρχονται.

«Πήραμε ένα ζευγάρι παπούτσια με διαφορετικό χρώμα», δήλωσε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Στούντιο με Θέα» ο προπονητής του Μίλτου Τεντόγλου, Γιώργος Πομάσκι.

Ο προπονητής του αθλητή του άλματος εις μήκος, εξήγησε ότι, τα επίμαχα παπούτσια που προκάλεσαν την ακύρωση του φετινού του παγκόσμιου ρεκόρ, «τα πήρε ο χορηγός και είχε δύο πόντους πιο πάνω το τακούνι», εξηγώντας ότι, λόγω του τακουνιού τους τα παπούτσια συνέβαλαν στο να κάνει χειρότερο άλμα.

Ερωτηθείς τι είδους άνθρωπος είναι ο Μίλτος Τεντόγλου, είπε πως, «δεν ανέχεται την αδικία, σε όποιον και αν είναι» και σχολιάζοντας την απόφαση του να βγουν τα επίμαχα παπούτσια σε δημοπρασία και τα χρήματα να πάνε στα παιδιά της Τουρκίας, είπε πως «πρέπει να συμμετέχουμε όποτε υπάρχει κάποια ανάγκη, σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου».

Σχολιάζοντας, ωστόσο, την απόφαση για την ακύρωση του άλματος, είπε πως, «πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί σε αυτές τις αποφάσεις, αν ήταν ένα πιο αδύναμος αθλητής μπορεί ακόμα και να παρατούσε τον αθλητισμό».

Όσο για τον αυριανό αγώνα του Τεντόγλου στην Αθήνα, σημείωσε πως λόγω του ότι οι ευρωπαϊκοί αγώνες είναι κοντά, οι αυριανοί δεν είναι τόσο σημαντικοί, ώστε να δώσει μεγάλη προσπάθεια για καλό άλμα, ωστόσο, εξέφρασε το φόβο ότι, «αύριο θα δει πολύ κόσμο και δεν θα μπορώ να τον σταματήσω».





