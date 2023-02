Αθλητικά

Σεισμός στην Τουρκία: νεκρός ο Κριστιάν Ατσού

Επιβεβαιώθηκε ο θάνατος του Κριστιάν Ατσού, που έχασε τη ζωή του στον φονικό σεισμό της Τουρκίας,

Τραγική κατάληξη είχε η υπόθεση "θρίλερ" με τον εντοπισμό του Κριστιάν Ατσού, μέσα στα χαλάσματα μετά τον φονικό σεισμό που έπληξε την Τουρκία και τη Συρία.

Ο Γκανέζος ποδοσφαιριστής Κριστιάν Ατσού βρέθηκε νεκρός κάτω από το κτίριο όπου έμενε στη νότια Τουρκία μετά τον τεράστιο σεισμό της περασμένης εβδομάδας, όπως δήλωσε ο Τούρκος μάνατζερ του πρώην εξτρέμ της Τσέλσι.

«Το άψυχο σώμα του Ατσού βρέθηκε κάτω από τα ερείπια», είπε ο Μουράτ Ουζουνμεχμέτ στους δημοσιογράφους στο Χατάι, όπου βρέθηκε το σώμα του αθλητή. «Προς το παρόν, εξακολουθούν να ανασύρουν περισσότερα αντικείμενα. Βρέθηκε και το τηλέφωνό του.»

Ο Ατσού είχε προγραμματίσει να ταξιδέψει έξω από τη νότια Τουρκία ώρες πριν από τον σεισμό, αλλά ο μάνατζερ της Χατάισπορ είπε την Παρασκευή ότι ο Γκανέζος επέλεξε να παραμείνει στον σύλλογο αφού σημείωσε το νικητήριο γκολ σε έναν αγώνα της Super Lig στις 5 Φεβρουαρίου.

Christian Atsu bulundu ve maalesef hayat?n? kaybetti — Murat Uzunmehmet (@MuratUzunmehmet) February 18, 2023

