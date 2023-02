Πολιτική

Γεραπετρίτης – Market Pass: Την Τετάρτη ανοίγει η πλατφόρμα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στην εκπομπή «Στούντιο με Θέα» μίλησε ο Υπουργός Επικρατείας. Τα αναδρομικά, οι πλειστηριασμοί και οι εκλογές.

Στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Στούντιο με Θέα» μίλησε ο Υπουργός Επικρατείας, Γιώργος Γεραπετρίτης για την ακρίβεια, τα αναδρομικά των συντάξεων, τους πλειστηριασμούς και τις εκλογές που έρχονται, ενώ αποκάλυψε και πότε ανοίγει η πλατφόρμα για το Market Pass.

«Υπάρχει τεράστιο πρόβλημα με τον εισαγόμενο πληθωρισμό, βρισκόμαστε σε κατάσταση απομείωσής τους και η Ελλάδα είναι κάτω από το ευρωπαϊκό μέσο όρο», είπε εισαγωγικά, σημειώνοντας ότι, η χώρα μας «ακολουθεί τα ευρωπαϊκά και παγκόσμια μοντέλα, ενώ οι τιμές της ενέργειας αποκλιμακώνονται».

«Έχουν γίνει παρεμβάσεις, όπως οι αυξήσεις στις συντάξεις, τα μέτρα γενικού χαρακτήρα που κατατείνουν σε μείωση της φορολογίας», είπε για τα μέτρα που έχει λάβει η κυβέρνηση, ενώ κάνοντας κι έναν οικονομικό υπολογισμό σημείωσε πως, «η Ελλάδα δεν κινδυνεύει να υποστεί τον τρόμο της τελευταίας δεκαετίας και από την άλλη, είναι σε θέση να παράγει πλούτο. Η Ελλάδα ήταν πρωταθλήτρια ενίσχυσης της κοινωνίας στις δύο τελευταίες κρίσης: την υγειονομική και την ενεργειακή. Παρατάυτα, δεν κινδύνευσε η οικονομία της».

Κληθείς να σχολιάσει παράδειγμα συνταξιούχου που έμεινε έξω από τις μέχρι τώρα παροχές, είπε ότι, «θα υπάρξει σταδιακή αποκατάσταση των αδικιών. Για τα αναδρομικά έχουν ήδη υπάρξει ανακοινώσεις, έχουν αυξηθεί οι συντάξεις κι όσοι δεν θα δουν αύξηση, θα δουν την εφάπαξ ενίσχυση των 250 ευρώ», συμπληρώνοντας πως, «υπάρχει η κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης».

Ο Υπουργός Επικρατείας ανακοίνωσε ότι, «την Τετάρτη ανοίγει η πλατφόρμα για το market pass και θα έχουμε μια εξομάλυνση της αγοραστικής δύναμης».

Όσο αφορά στις κατηγορίες της αξιωματικής αντιπολίτευσης για περικοπή της 13ης σύνταξης από την κυβέρνηση, είπε ότι, «δεν μπορούμε να κόψουμε κάτι που δεν υφίσταται», επισημαίνοντας πως, «είναι κάτι που αυτήν τη στιγμή δεν τίθεται στο τραπέζι, αλλά όλα επαναξιολογούνται».

Και σχολίασε ως «ιλαρή» την τοποθέτηση ΣΥΡΙΖΑ για «κατακρεούργηση της μεσαίας τάξης».

Όσο αφορά στα αναδρομικά των συνταξιούχων, είπε πως «τα αναδρομικά θα δοθούν, υπάρχουν σημαντικές δικαστικές αποφάσεις. Είναι η παρούσα κυβέρνηση που αποφάσισε να δοθούν όλα τα αναδρομικά.

Όσο αφορά στις κύριες συντάξεις, θα δοθούν τα αναδρομικά σε όλους, ακόμα και σε αυτούς που δεν έχουν προσφύγει στα δικαστήρια».

Κατηγόρησε τον ΣΥΡΙΖΑ ότι, δεν έχει αξιολογήσει τα μέτρα που εξαγγέλλει και είπε πως, «αν εφαρμοστούν τα μέτρα, σε 4 χρόνια θα έχουμε 40 δις χρέος».

«Είναι η τρίτη αύξηση κατώτατου μισθού, σημαντική, αλλά η μία διάσταση είναι η φορολογική και η άλλη ο πληθωρισμός, περικόπτουν τις αυξήσεις», παραδέχθηκε.

«Η αύξηση του αφορολόγητου θα είναι στις συζητήσεις της επόμενης ημέρας, σκοπός μας να φτάσουμε στο ευρωπαϊκό επίπεδο, να βελτιώσουμε τις συνθήκες εργασίας», είπε και απάντησε στις φωνές για οριζόντια μείωση των φόρων, λέγοντας πως, «υπάρχουν δύο δρόμοι: οι οριζόντιες φορολογικές μειώσεις και ο τρόπος στοχευμένων μέτρων στήριξης. Ο πρώτος δεν σημαίνει ότι ελαφρύνονται οι καταναλωτές και το δεύτερο ότι δεν παράγεται πλούτος».

Σχετικά με τους πλειστηριασμούς είπε πως, «υπάρχει στρέβλωση. Η απόφαση του Αρείου Πάγου δεν έχει αλλάξει τις παραμέτρους για τους πλειστηριασμούς, αλλά τον διαχειριστή».

Και πήρε θέση σχετικά λέγοντας πως, «όλο το νομοθετικό πλαίσιο ενεργοποιήθηκε από την προηγούμενη διακυβέρνηση. Φέραμε εμείς ένα νέο πλαίσιο προστασίας των ευάλωτων καταναλωτών, που τους δίνει την ευκαιρία εξωδικαστικού συμβιβασμού, δεύτερον δίνεται δίχτυ προστασίας στους ευάλωτους, από τον φορέα που αναλαμβάνει τους ευάλωτους δανειολήπτες, με άμεση επιδότηση του ενοικίου και έχει τη δυνατότητα να επαναγοράσει το σπίτι του. Υπάρχει ένα ενδιάμεσος φορέας που χορηγεί στον ευάλωτο βεβαίωση ευαλωτότητας. Από την άλλη, θα υπάρξει νέα παρέμβαση για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό, γιατί υπάρχουν περιπτώσεις κατάχρησης, που πρέπει να προστατευτούν. Θα πρέπει να αποδείξουν την αδυναμία πληρωμής τους».

Σχετικά με τα σχόλια περί νοθείας των επερχόμενων εκλογών, είπε πως από πλευράς ΣΥΡΙΖΑ «προεξοφλείται με ωμό και κυνικό τρόπο, άκουσα να λέγεται ότι, αν πάμε σε εκλογές με αυτόν τον τρόπο, αμφισβητείται το αποτέλεσμα. Γίνεται προληπτική διαχείριση ήττας, επειδή δεν έχουν προγραμματικές δηλώσεις» και συμπλήρωσε πως, «είναι νωπές οι κυβερνήσεις και οι πολίτες αξιολογούν τις δύο κυβερνήσεις».

«Ο κάθε πολίτης αντιλαμβάνεται την αξία του να έχουμε ισχυρή κυβέρνηση, που να μπορεί να λειτουργεί με γρήγορα αντανακλαστικά σε κρίσεις. Ο λαός θα κρίνει αν θα έχουμε αυτοδύναμη κυβέρνηση ή αν θα πάμε σε συνταγματικές λύσεις», απάντησε σε ερώτημα σχετικά με την επιμονή της κυβέρνησης για αυτοδυναμία.

Σε σχόλιο σχετικά με του ότι οι παρεμβάσεις Τσίπρα έγιναν θεσμικά, μέσω συνάντησής του με τον Γιάννη Στουρνάρα, λίγο πριν τη συνάντησή του με τον Μπλίνκεν, σημείωσε πως, «ο ίδιος ο Τσίπρας είχε στείλει στο Ειδικό Δικαστήριο τον Στουρνάρα» ενώ για τον Αμερικανό ΥΠΕΞ, είπε πως «ο Τσίπρας καταψήφισε την αμυντική συμφωνία με τις ΗΠΑ».

Τέλος, ο Υπουργός Επικρατείας αναφέρθηκε στο νομοσχέδιο για τα ΑμεΑ, λέγοντας ότι, «νομοθετεί την ισότητα».

Ειδήσεις σήμερα:

Πομάσκι στον ΑΝΤ1 για Τεντόγλου: Θα δει κόσμο στο ΣΕΦ και δεν θα μπορώ να τον σταματήσω…

Βόρεια Κορέα: Η κόρη του Κιμ Γιονγκ Ουν σε σπάνια εμφάνιση (εικόνες)

Σλοβενία: Φονική έκρηξη σε εργοστάσιο με πυροτεχνήματα (εικόνες)