Σκότωσε τον καθηγητή που τον έκοψε σε διαγώνισμα

Στη φυλακή οδηγείται νεαρός από την Πράγα, ο οποίος ομολόγησε τη δολοφονία του καθηγητή του.

Δικαστήριο της Πράγας καταδίκασε χθες Παρασκευή σε φυλάκιση 12 ετών έναν 19χρονο που ομολόγησε ότι σκότωσε πέρυσι με ματσέτα τον 74χρονο καθηγητή του σε επαγγελματική σχολή, μεταδίδει το Τσεχικό Πρακτορείο Ειδήσεων (CTK). Παράλληλα, ο δικαστής αποφάσισε πως ο 19χρονος πρέπει να υποβληθεί σε ψυχιατρική θεραπεία.

Κατά την απολογία του, ο καθ’ ομολογίαν δράστης της στυγερής δολοφονίας υποστήριξε ότι δεχόταν bullying από το θύμα.

Στις 31 Μαρτίου του 2022, εισέβαλε με ματσέτα 60 εκατοστών στο γραφείο του καθηγητή, στον 4ο όροφο επαγγελματικής σχολής στην Πράγα, και κατακρεούργησε τον 74χρονο. Στη συνέχεια επιχείρησε να διαφύγει, αλλά η αστυνομία τον εντόπισε και τον συνέλαβε λίγο αργότερα.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο καθηγητής τον είχε κόψει σε διαγώνισμα την προηγούμενη του φονικού.

Ο δικαστής αιτιολόγησε την επιβολή της επιεικέστερης δυνατής ποινής με το σκεπτικό ότι η ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη έδειξε ότι ο δράστης είχε μειωμένο καταλογισμό κατά την τέλεση του εγκλήματος.

