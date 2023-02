Τουρκία: Διασώσεις 296 ώρες μετά τον σεισμό (εικόνες)

Μακραίνει η λίστα των νεκρών, αλλά και η οργή των πολιτών σε Τουρκία και Συρία.

Τρεις άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ένα παιδί, ανασύρθηκαν σήμερα ζωντανοί από τα ερείπια κτιρίου στην Αντάκια (Αντιόχεια), στην επαρχία Χατάι, στη νότια Τουρκία, 296 ώρες μετά τον σεισμό των 7,8 βαθμών που έπληξε στις 6 Φεβρουαρίου την Τουρκία και τη Συρία και προκάλεσε τον θάνατο πάνω από 45.000 ανθρώπων στις δύο χώρες.

Ωστόσο ο ένας από τους τρεις επιζώντες πέθανε μέσα σε λίγα λεπτά από τη διάσωσή του, μετέδωσε το τουρκικό ιδιωτικό τηλεοπτικό δίκτυο NTV.

Οι άλλοι δύο που ανασύρθηκαν από τα ερείπια 13 ημέρες μετά τον καταστροφικό σεισμό, ο ένας εκ των οποίων είναι παιδί, διακομίστηκαν στο νοσοκομείο.

Η ηλικία και τα ονόματα των διασωθέντων δεν έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά.

Οι τρεις επιζώντες ανασύρθηκαν από τα ερείπια από ομάδες διασωστών της Τουρκίας και του Κιργιστάν, σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης.

Two more people were rescued from rubble 296 hours later in Turkey’s Antakya. Roughly 13 days later



This makes everyone utterly sad because it shows the fact that many could have been saved if authorities reached the areas faster and had enough manpower



pic.twitter.com/dJFkNrytbe