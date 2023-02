Αθλητικά

Ολυμπιακός - Μαρσέλο: επίσημα λήξη της συνεργασίας τους

Επιημο το διαζύγιο του Βραζιλιάνου με τους "ερυθρόλευκους".

Επιβεβαιώθηκαν οι φήμες των τελευταίων ωρών πως ο Μαρσέλο, λύνει το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό.

Τίτλοι τέλους και μάλιστα με... άδοξο τρόπο στη θητεία του Μαρσέλο στον Ολυμπιακό. Αυτό που υπήρχε ως φήμη τις τελευταίες ώρες, έγινε πράξη, καθώς, σύμφωνα με το Gazzetta, ο Βραζιλιάνος αμυντικός υπέγραψε σήμερα τη λύση του συμβολαίου του με τους «ερυθρόλευκους».

Ο Μαρσέλο είχε μείνει εκτός αποστολής στα τελευταία τέσσερα παιχνίδια του Ολυμπιακού στο πρωτάθλημα και στα τρία του Κυπέλλου με Άρη και ΑΕΚ, ενώ τελευταία φορά που αγωνίστηκε με την ομάδα ήταν στις 11 Ιανουαρίου στο δεύτερο παιχνίδι του Κυπέλλου με τον Ατρόμητο όπου σκόραρε κι ένα γκολ.

Οι πληροφορίες αναφέρουν πως ο 34χρονος αριστερός μπακ έχει στα χέρια του πρόταση από ομάδα του εξωτερικού η οποία τον ικανοποιεί και έτσι αποφασίστηκε η διαδικασία «διαζυγίου» με τους Πειραιώτες.

Με την «ερυθρόλευκη» φανέλα αγωνίστηκε μόλις σε 10 αγώνες (5 για το πρωτάθλημα, 2 για το Europa League και 3 για το Κύπελλο), σημειώνοντας 3 γκολ, όλα το Κύπελλο Ελλάδας.

