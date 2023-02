Κοινωνία

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε μέλος διεθνούς σπείρας διακίνησης ναρκωτικών (εικόνες)

Μέλος σπείρας που διακινούσε ναρκωτικά στην Ελλάδα συνελήφθη από τους αστυνομικούς της Θεσσαλονίκης.

Σημαντικό μέλος διεθνούς κυκλώματος εμπορίας ναρκωτικών ήταν, σύμφωνα με την Αστυνομία, ένας 49χρονος που συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη. Σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Ο συλληφθείς εισήγαγε ποσότητες παράνομων ουσιών από την Αλβανία με σκοπό την περαιτέρω διακίνησή τους στην ελληνική επικράτεια και συγκεκριμένα στο πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης. Είχε ως ρόλο την παραλαβή, μεταφορά, αποθήκευση και διακίνηση των ναρκωτικών εντός του νομού Θεσσαλονίκης.

Ο 49χρονος εντοπίστηκε χθες, στη Λεωφόρο Θεσσαλονίκης - Μηχανιώνας. Σε έρευνες που ακολούθησαν, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν στο όχημα στο οποίο επέβαινε και σε οικία του στην περιοχή της Τούμπας:

δέματα ακατέργαστης κάνναβης συνολικού βάρους άνω των 43 κιλών, τα περισσότερα εκ των οποίων επιμελώς κρυμμένα σε διάφορα σημεία του οχήματος (λεβιές ταχυτήτων, δάπεδο, πορτ μπαγκάζ κ.α.),

2 κινητά τηλέφωνα,

2 ρόδες φορτηγού, τις οποίες είχε ανοίξει για να παραλάβει ποσότητας ακατέργαστης κάνναβης και νάιλον συσκευασία με εμφανή υπολείμματα ακατέργαστης κάνναβης

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.

