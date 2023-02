Πολιτική

Τσαβούσογλου στον ΑΝΤ1: να συνεχίσουμε τις διερευνητικές με την Ελλάδα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μεταστροφή του πολιτικού λόγου της Τουρκίας, μέσω των δηλώσεων Τσαβούσογλου στον ΑΝΤ1. Μηνύματα Δένδια για τα ελληνοτουρκικά και Μητσοτάκη προς Τσίπρα.

Στην κάμερα του ΑΝΤ1και στον απεσταλμένο στην Τουρκία, Γιώργο Γρηγοριάδη, μίλησε ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου, εκφράζονται για ακόμα μία φορά την ευγνομωσύνη προς τη χώρα μας για την άμεση βοήθεια, μετά τον διπλό φονικό σεισμό που έπληξε τη γείτονα. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, υποστηρίζει ότι Ελλάδα και Τουρκία έχουν κοινή γεωγραφία, πρέπει να συζητούν μεταξύ τους και τάσσεται υπέρ της αποκατάστασης όλων των εκδοχών του ελληνοτουρκικού διαλόγου.

Όπως είπε ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου, η Ελλάδα ήταν από τις πρώτες χώρες που εξέφρασε την αλληλεγγύη της και τα συλλυπητήρια της στην Τουρκία κι από τις πρώτες που έστειλαν σωστικά συνεργεία και ιατρική βοήθεια. Ο ελληνικός λαός ήταν επίσης παραγματικα υποστηρικτικός.

Ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, αναφέρθηκε και στην επίσκεψη του Νίκου Δένδια και είπε χαρακτηριστικά: «Και μετά ήρθε ο ομόλογος μου και ο φιλος μου Νίκος Δένδιας και πήγαμε στο Χαται μαζί».

Αναφέρθηκε ακόμη και στις διαφωνίες και τις εντάσεις δηλώνοντας: "Ναι, έχουμε διαφωνίες και από καιρό σε καιρό έχουμε κλιμάκωση εντάσεων" και συνέχισε: "Αυτό που συζητήσαμε στο Χατάι με τον Δένδια είναι ότι πρέπει να αποκλιμακώσουμε και να μην περιμένουμε για άλλη μια καταστροφή για να ερχόμαστε μαζί... όχι για να εξομαλύνουμε μόνο αλλά και να λυσουμε κάποια από τα διαφιλονικούμενα ζητήματα."

Όπως είπε στη συνέχεια, δεν νομίζει ότι θα λυθούν όλα τα προβλήματα άμεσα, αλλά πρέπει να υπάρχει διάλογος και να υπάρχει ειλικρινής δέσμευση.



Σε ερώτηση αν συζήτησαν με τον Νίκο Δένδια συγκεκριμένα βήματα για σύσφιξη σχέσεων, ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου απάντησε πως "Ήταν κυρίως για να εκφράσει την αλληλεγγύη του και του ελληνικού λαού και να παρατείνει αν χρειαζόταν την στήριξη της ελληνικής ομάδας προς την οποία είμαστε ευγνώμονες".

Όπως ανέφερε στη συνέχεια ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, "πριν τον σεισμό η πρόταση από τον σύμβουλο μας και τους πρέσβεις μας ήταν:

1. Να συνεχίσουμε τις διερευνητικές

2. Τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης

3. Τις συναντήσεις στο ΝΑΤΟ, και αναμένουν την απάντηση της Ελλάδος"

Όσον αφορά στο εάν η Τουρκία περιμένει κάποια βήματα πριν από τις εκλογές, ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου απάντησε: "Δύσκολο από την πλευρά της Ελλάδας όσο υπάρχουν εκλογές, κυρίως για τους Έλληνες πολιτικούς λόγω της πίεσης του λαού. Εμείς εδώ δεν έχουμε τέτοια πίεση από το λαό. Άσχετα από τις εκλογές κι από τΈτοιες τις καταστροφές έχουμε κοινή γεωγραφία και θα έπρεπε να συζητάμε πάντα μεταξύ μας".

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, από πλευράς του, έπλεξε και πάλι το εγκώμιο της ΕΜΑΚ στέλνοντας εκ νέου μήνυμα στην Τουρκία.

"Κάποιοι έλεγαν πως θα έλθουν νύχτα στα νησιά μας, τελικώς πήγαμε εμείς νύχτα για να βοηθήσουμε. Βάλαμε κόκκινες γραμμές στην Τουρκία και ξεκαθαρίσαμε πως δεν κάνουμε βήμα πίσω από την υπεράσπιση της κυριαρχίας και των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων." ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός.

Ο Νίκος Δένδιας, τόνισε σε συνέντευξή του ότι "δεν μπορούμε να συσχετίσουμε τη βοήθεια της Ελλάδος προς τον δοκιμαζόμενο τουρκικό λαό με οποιεσδήποτε γεωπολιτικές εξελίξεις. Η ύφεση στην ένταση που μέχρι πρότινος χαρακτήριζε την τουρκική ρητορική μπορεί να αξιοποιηθεί για την διαμόρφωση ενός νέου πλαισίου προσέγγισης."





Ειδήσεις σήμερα:

Γεραπετρίτης – Market Pass: Την Τετάρτη ανοίγει η πλατφόρμα

Ρυθμίσεις οφειλών στο Δημόσιο: ποιοι μπορούν να ενταχθούν

Τον βρήκαν νεκρό οι γονείς του