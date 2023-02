Κοινωνία

Καιρός: Πού θα φτάσει 20 βαθμούς η θερμοκρασία

Άνοδος της θερμοκρασίας αναμένεται την Κυριακή στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Την Κυριακή αναμένεται και πάλι γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις στα δυτικά, στην Πελοπόννησο, στη Θράκη, στην Ανατολική Στερεά, στο Αιγαίο, στην Εύβοια και στην Κρήτη. Η ορατότητα έως το πρωί αλλά και προς το τέλος του εικοσιτετραώρου, θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Η θερμοκρασία θα κινηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα ως προς τις μέγιστες τιμές της και, σύμφωνα με το meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από -2 έως 15 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 1 έως 19, στη Θεσσαλία από 4 έως 20, στην Ήπειρο από 1 έως 16, στην Στερεά από 2 έως 19, στην Πελοπόννησο από 1 έως 17, στα νησιά του Ιονίου από 3 έως 15, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 9 έως 17, στις Κυκλάδες από 8 έως 16, στα Δωδεκάνησα από 6 έως 16 και στην Κρήτη από 5 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από έως νότιες έως δυτικές διευθύνσεις 3 έως 5 Μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βορειοδυτικές διευθύνσεις 2 έως 4 Μποφόρ, όμως από το μεσημέρι θα στραφούν σε δυτικούς ίδιας έντασης.

Στην Αττική αναμένονται τοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 2 έως 4 Μποφόρ. Η ορατότητα έως το πρωί θα είναι τοπικά περιορισμένη. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 8 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 2 Μποφόρ, όμως από το πρωί έως το μεσημέρι θα γίνουν πρόσκαιρα βορειοδυτικοί έως 2 έως 4 Μποφόρ. Η ορατότητα έως το πρωί αλλά και προς το τέλος του εικοσιτετραώρου, θα είναι τοπικά περιορισμένη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 8 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

