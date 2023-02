Κοινωνία

Κύκλωμα trafficking: Κρατούσαν γυναίκες φυλακισμένες - Το mondus operandi (εικόνες)

Συνελήφθησαν συνολικά 8 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης. Η ιεραρχική δομή και ο τρόπος δράσης.

Η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και Εμπορίας Ανθρώπων κατόρθωσε να εξαρθρώσει μία διεθνική εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν, τουλάχιστον από τον Μάιο του 2022, στην εμπορία και γενετήσια εκμετάλλευση αλλοδαπών γυναικών, σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία.

Η Εκπροσώπος Τύπου της ΕΛΑΣ Κωνσταντία Δημογλίδου κατά την παρουσίαση της υπόθεση ανέφερε:

"Για τον εντοπισμό των θυμάτων και τη σύλληψη των μελών της εγκληματικής οργάνωσης, εκπονήθηκε ειδικό επιχειρησιακό σχέδιο και ύστερα από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση που έλαβε χώρα βραδινές ώρες την Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου 2023, σε διάφορες περιοχές της Αττικής, συνελήφθησαν συνολικά 8 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, εκ των οποίων 5 αλλοδαποί και 3 ημεδαποί.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίσθηκε δικογραφία για τα -κατά περίπτωση- αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης και της εμπορίας ανθρώπων, ενώ στη δικογραφία που σχηματίστηκε συμπεριλαμβάνονται 3 ακόμη μέλη της οργάνωσης, τα οποία και αναζητούνται.

Για τη διερεύνηση και διαλεύκανση της υπόθεσης προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων και δεδομένων ενώ εφαρμόστηκαν και ειδικές ανακριτικές πράξεις, στο πλαίσιο των οποίων πιστοποιήθηκε η εγκληματική δράση της οργάνωσης, η ιεραρχική της δομή και η μεθοδολογία δράσης τους (modus operandi).

Συγκεκριμένα:

στρατολογούσαν αλλοδαπές γυναίκες, προερχόμενες από χώρες της Λατινικής Αμερικής, που αντιμετώπιζαν σοβαρά οικονομικά προβλήματα, τις οποίες και μετέφεραν στη χώρα μας,

τις εγκαθιστούσαν σε ξενοδοχείο των Αθηνών, όπου διέμεναν σε άσχημες συνθήκες, επιτηρώντας πλήρως τις κινήσεις τους,

τις εξανάγκαζαν να πραγματοποιούν ερωτικές συναντήσεις με πελάτες έναντι χρηματικής αμοιβής, τις οποίες και κανόνιζαν μέσω γραφείου που λειτουργούσε σε ιστοσελίδα του διαδικτύου.

Παράλληλα, διακριβώθηκε και ο ρόλος κάθε μέλους της οργάνωσης και συγκεκριμένα:

37χρονος ήταν υπεύθυνος για την λειτουργία του γραφείου έχοντας συντονιστικό ρόλο σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων του, αναθέτοντας συγκεκριμένα καθήκοντα στον εκάστοτε υπάλληλο,

40χρονος, 33χρονος και 31χρονος είχαν αναλάβει τη μεταφορά των θυμάτων και την παρακράτηση των χρηματικών αμοιβών,

62χρονος, ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, είχε αναλάβει τη διαμονή των θυμάτων και την παροχή δωματίων για τις ερωτικές συναντήσεις τους με τους «πελάτες»,

τα υπόλοιπα 6 μέλη της οργάνωσης είχαν αναλάβει την λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου, μέσω του οποίου κανόνιζαν τις συναντήσεις, ενώ μία εξ’ αυτών είχε αναλάβει την εποπτεία και την εν γένει λειτουργία του γραφείου.

Χαρακτηριστικός είναι και ο τρόπος λειτουργίας του τηλεφωνικού κέντρου της οργάνωσης, όπου οι τηλεφωνήτριες ενημέρωναν τους υποψήφιους πελάτες ως προς το ποια ιστοσελίδα θα επισκέπτονταν για να δουν το «προφίλ» των εκδιδόμενων γυναικών, ενώ επιπλέον εξηγούσαν και τις επιλογές ως προς τον τόπο όπου θα πραγματοποιούταν η συνεύρεση.

Λόγω της ιδιαίτερης φύσης των διερευνώμενων αδικημάτων, κρίθηκε απαραίτητη η συνδρομή και παρουσία εκπροσώπων της Εθνικής Αστυνομίας και της Υπηρεσίας Μετανάστευσης της Κολομβίας (Policia Nacional de Colombia), της Υπηρεσίας Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ (Πρεσβεία των Η.Π.Α. στην Αθήνα- HSI – Homeland Security Investigations), καθώς και των Μ.Κ.Ο. «OUR GREECE» και «Α21», εξειδικευμένες στην αρωγή και προστασία των θυμάτων εμπορίας ανθρώπων. Μάλιστα, επικεφαλής της Κολομβιανής αποστολής, η οποία προσκλήθηκε μέσω του διαύλου του Τμήματος ΙΝΤΕΡΠΟΛ της Διεύθυνσης Αστυνομικής Συνεργασίας του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, ήταν η Διευθύντρια της Υπηρεσίας Έρευνας Εγκλημάτων και INTERPOL.

Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιήθηκαν κεκαλυμμένες ταυτόχρονες επιχειρήσεις σε τρία ξενοδοχεία όπου εντοπίστηκαν οι 15 γυναίκες – θύματα της εγκληματικής οργάνωσης. Παράλληλα, συνελήφθησαν το αρχηγικό μέλος της εγκληματικής οργάνωσης, οι 3 οδηγοί, οι οποίοι είχαν προηγουμένως μεταφέρει τις γυναίκες για την πραγματοποίηση ερωτικών ραντεβού και 4 συνεργοί τους (τηλεφωνήτριες και ξενοδόχος).

Σημειώνεται ότι, το πλήρως εξοπλισμένο τηλεφωνικό κέντρο (call center) που εντοπίστηκε είχε ως «βιτρίνα» κατασκευαστική εταιρεία ιδιοκτησίας του 37χρονου αρχηγικού μέλους, το οποίο ενημερωνόταν τακτικά, είτε τηλεφωνικά είτε δια ζώσης, για όλες τις πτυχές της παράνομης δραστηριότητας και παρενέβαινε όποτε αυτό απαιτείτο για την επίλυση τυχόν ζητημάτων.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στα τρία ξενοδοχεία και σε έτερο χώρο, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

19.450 ευρώ,

2.510 δολλάρια Η.Π.Α.,

4 αυτοκίνητα,

πιστόλι τύπου GLOCK με γεμιστήρα 16 φυσιγγίων 9 mm,

16 κινητά τηλέφωνα,

ηλεκτρονικοί και φορητοί υπολογιστές,

φορητά μέσα αποθήκευσης,

καταμετρητής χρημάτων,

καταγραφικά επιτήρησης και

πλήθος εγγράφων και ιδιόχειρων σημειώσεων.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ στις 15 διασωθείσες γυναίκες, θύματα της εγκληματικής οργάνωσης, παρασχέθηκε η δέουσα αρωγή και προστασία".

Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Τάκης Θεοδωρικάκος δήλωσε:

«Η αντιμετώπιση του trafficking, της σύγχρονης δουλεμπορίας, της εκμετάλλευσης ανθρώπων, της εμπορικής και σεξουαλικής εκμετάλλευσης των γυναικών αποτελεί μια από τις βασικότερες, έμπρακτες προτεραιότητες για το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και την Ελληνική Αστυνομία. Είναι θέμα ανθρωπιάς, δικαιοσύνης, πολιτισμού, σεβασμού στον άνθρωπο. Είναι θέμα απόλυτης τήρησης της νομιμότητας στην Ελλάδα και παγκοσμίως. Γι’ αυτό το λόγο, θέλω να συγχαρώ την Ελληνική Αστυνομία για την εξαιρετική συνεργασία που είχε με τις Αρχές Ασφαλείας της Κολομβίας και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Και να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως την Πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής για τη συμβολή της στην εξάρθρωση της διεθνούς εγκληματικής οργάνωσης. Συνεχίζουμε αποτελεσματικά τις διεθνείς συνεργασίες μας, για να ξεριζώσουμε από την Ελλάδα το trafficking, αυτή τη σύγχρονη μορφή δουλεμπορίας.»

