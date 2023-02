Κόσμος

Στόλτενμπεργκ για Ουκρανία: Να δώσουμε ότι χρειάζεται για να νικήσει την Ρωσία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ προειδοποίησε για τον κίνδυνο να νικήσει η Μόσχα, καθώς πλησιάζει η επέτειος της έναρξης του πολέμου.

Οι Δυτικοί σύμμαχοι της Ουκρανίας απηύθυναν νέα έκκληση σήμερα να δοθεί στην Ουκρανία ό,τι χρειάζεται προκειμένου να νικήσει τη Ρωσία, με τον επικεφαλής του ΝΑΤΟ να προειδοποιεί για τον κίνδυνο να νικήσει η Μόσχα, καθώς πλησιάζει η επέτειος της έναρξης του πολέμου.

Κατά τη δεύτερη ημέρα της Διάσκεψης για την Ασφάλεια, που διεξάγεται στο Μόναχο της Γερμανίας, ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ, εκτίμησε πως δεν υπάρχει "καμία ένδειξη που να δείχνει" πως ο Βλαντίμιρ Πούτιν "άλλαξε φιλοδοξίες".

Σε αυτή την κρίσιμη στιγμή της σύγκρουσης, είναι απαραίτητο να "δώσουμε στην Ουκρανία ό,τι χρειάζεται προκειμένου να νικήσει και να επιβιώσει ως ανεξάρτητο κυρίαρχο έθνος στην Ευρώπη", ανέφερε στην ομιλία του ο επικεφαλής της Ατλαντικής συμμαχίας.

"Ο μεγαλύτερος κίνδυνος όλων είναι ο Πούτιν να νικήσει. Αν ο Πούτιν νικήσει στην Ουκρανία, το μήνυμα για εκείνον και για άλλους αυταρχικούς ηγέτες θα είναι πως μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη δύναμη για να αποκτήσουν αυτό που θέλουν", προειδοποίησε.

Σχεδόν έναν χρόνο μετά την έναρξη, στις 24 Φεβρουαρίου 2022, της ρωσικής εισβολής, καμία ένδειξη χαλάρωσης δεν είναι ορατή. Οι μάχες έχουν προκαλέσει δεκάδες χιλιάδες θύματα στα δύο στρατόπεδα και το ΝΑΤΟ φοβάται μια νέα επίθεση μεγάλης κλίμακας της Μόσχας προσεχώς.

Το Κρεμλίνο κινητοποιεί "εκατοντάδες χιλιάδες στρατεύματα", και προμηθεύεται "περισσότερα όπλα από αυταρχικές χώρες όπως το Ιράν και η Βόρεια Κορέα", υπογράμμισε ο Στόλτενμπεργκ.

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ επρόκειτο επίσης να καλέσει τη Δύση "να μην κάνει το ίδιο λάθος με την Κίνα" που έκανε με τη Ρωσία, η οποία δημιούργησε δεσμούς ενεργειακής εξάρτησης με την Ευρώπη, σύμφωνα με αποσπάσματα της ομιλίας του που είχαν διαβιβάσει στο AFP συνεργάτες του.

Ειδήσεις σήμερα:

Κύκλωμα trafficking: Κρατούσαν γυναίκες φυλακισμένες - Το mondus operandi (εικόνες)

Τσαβούσογλου στον ΑΝΤ1: να συνεχίσουμε τις διερευνητικές με την Ελλάδα

Πομάσκι στον ΑΝΤ1 για Τεντόγλου: Θα δει κόσμο στο ΣΕΦ και δεν θα μπορώ να τον σταματήσω…