Πολιτική

Τσίπρας: Νίκη του ΣΥΡΙΖΑ σημαίνει σταθερότητα χωρίς δεύτερες και τρίτες εκλογές

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

“Ψηφοδέλτια αμφίπλευρης διεύρυνσης και ανανέωσης" προανήγγειλε ο Αλέξης Τσίπρας. Με "πυρά" στον Μητσοτάκη η εισήγησή του στην ΠΓ του ΣΥΡΙΖΑ.



«Τα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ αποτυπώνουν την αμφίπλευρη διεύρυνση που αποτελεί στρατηγική μας επιλογή, εκφράζουν την ανανέωση», τόνισε σύμφωνα με κομματικές πηγές ο Αλέξης Τσίπρας κατά την εισήγηση του στη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του κόμματος. Σημείωσε ότι «αποτελούνται από άνδρες και γυναίκες που έχουν επιλεγεί με βάση την πολιτική τους συγκρότηση, τις προοδευτικές τους θέσεις, την διαδρομή και την καταξίωσή τους ο καθένας και καθεμιά στον τομέα του, στην εργασία, στην επιστήμη, τον πολιτισμό, τους κοινωνικούς αγώνες και την προστιθέμενη αξία που μπορούν να προσδώσουν στην συλλογική μας προσπάθεια».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ τόνισε ότι «βρισκόμαστε μπροστά στην πιο κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση των τελευταίων πολλών χρόνων» και πως «η κρίσιμη αυτή εκλογική αναμέτρηση θα κριθεί από αυτούς που θα πάνε να ψηφίσουν, από το αν θα περιοριστεί η αποχή και κυρίως των νέων ανθρώπων και από την επιλογή που θα κάνουν οι αναποφάσιστοι».

Υπογράμμισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ θα δώσει μεγάλη έμφαση το επόμενο διάστημα στα μεγάλα προβλήματα της καθημερινότητας των πολιτών. Ειδικότερα, κατά τις ίδιες πηγές, είπε, πρώτον, ότι «η ακρίβεια και ειδικότερα η αισχροκέρδεια στην αγορά ενέργειας, στα διυλιστήρια, στα σούπερ μάρκετ που ροκανίζει το εισόδημα της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας και εξασφαλίζει δισεκατομμύρια υπερκερδών για τους λίγους και ισχυρούς, έχει τη σφραγίδα Μητσοτάκη. Και αφορά τη μεγάλη πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας». Ο κ. Τσίπρας σημείωσε, δεύτερον, ότι «οι πλειστηριασμοί και η άρση της προστασίας της πρώτης κατοικίας, που παρείχαν οι νόμοι Κατσέλη - Σταθάκη, μετά τον νέο πτωχευτικό και την άρση της προστασίας, έχει τη σφραγίδα Μητσοτάκη. Αφορά εκατοντάδες χιλιάδες δανειολήπτες που θα βρεθούν σε άμεσο κίνδυνο». Τρίτον, ανέφερε ότι «η υπονόμευση του κοινωνικού κράτους, της Υγείας και της Παιδείας, προς όφελος των ιδιωτικών συμφερόντων, έχει τη σφραγίδα Μητσοτάκη». Τέταρτον, υπογράμμισε ότι «η παραβίαση των κανόνων της Δημοκρατίας και του Κράτους Δικαίου, έχει τη σφραγίδα του καθεστώτος Μητσοτάκη».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ σημείωσε ότι «η δημοκρατία είναι για εμάς ζήτημα αξιακό» και πως «χωρίς δημοκρατία δεν μπορεί να υπάρξει κοινωνική δικαιοσύνη και οικονομική ανάπτυξη, άρα δεν μπορεί να υπάρξει σταθερότητα».

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης τόνισε ότι «η νίκη του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ στις εκλογές της απλής αναλογικής είναι αυτή που θα ανοίξει τον δρόμο για μια προοδευτική κυβέρνηση συνεργασίας την επόμενη των εκλογών», ενώ σχολίασε ότι «τα αδιανόητα σενάρια που εξυφαίνει τελευταία ο κ. Μητσοτάκης για αμφισβήτηση του εκλογικού αποτελέσματος είναι η μεγαλύτερη ένδειξη ηττοπάθειας από τον ίδιο και παραδοχή ότι οι δημοσκοπήσεις δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα».

Ο Αλέξης Τσίπρας σημείωσε ότι επιλογή του Κυριάκου Μητσοτάκη «είναι να σύρει τη χώρα σε δεύτερες και τρίτες εκλογές» και υπογράμμισε ότι «άρα η νίκη του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ δε σημαίνει μόνο δικαιοσύνη, σημαίνει και σταθερότητα».

Οικονόμου: Ο Τσίπρας αποφάσισε να υποδυθεί τον ψευτοπροφήτη

«Το γαρ πολύ της απογνώσεως γεννά παραφροσύνη. Ο κ. Τσίπρας αποφάσισε να υποδυθεί τον ψευτοπροφήτη. Ο εθισμός στα ψέματα έχει γίνει δεύτερή του φύση», δήλωσε ο Γιάννης Οικονόμου απαντώντας σε χθεσινή ανάρτηση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ στο πλαίσιο της ομιλίας του στην Καρδίτσα. Και πρόσθεσε: «Κανείς δεν ξεχνά ότι αντίστοιχες προβλέψεις έκανε και τον Ιούλιο του 2019, με γνωστή κατάληξη. Οι πολίτες θα διαψεύσουν πανηγυρικά τις προβλέψεις του, για άλλη μια φορά, γιατί έχουν μέτρο σύγκρισης».

Ειδήσεις σήμερα:

Κύκλωμα trafficking: Κρατούσαν γυναίκες φυλακισμένες - Το mondus operandi (εικόνες)

Τσαβούσογλου στον ΑΝΤ1: να συνεχίσουμε τις διερευνητικές με την Ελλάδα

Πομάσκι στον ΑΝΤ1 για Τεντόγλου: Θα δει κόσμο στο ΣΕΦ και δεν θα μπορώ να τον σταματήσω…