Καιρός: ζέστη και τοπικές νεφώσεις την Κυριακή

Που αναμένεται να είναι πυκνότερη η συννεφιά. Πόσο πάνω από τα κανονικά επίπεδα, για την εποχή, θα κινηθεί ο υδράργυρος. Πόσο ισχυροί θα πνέουν οι άνεμοι. Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή.

Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ για ην Κυριακή, προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός, με λίγες νεφώσεις, κατά τόπους αυξημένες κυρίως στα δυτικά. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη, κυρίως στα δυτικά και στα βορειοανατολικά ηπειρωτικά, όπου πιθανόν να σχηματιστούν ομίχλες τις πρωινές και βραδινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί-βορειοδυτικοί στα δυτικά και νότια, 3 με 5 και τοπικά στα νότια 6 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν άνεμοι νότιοι-νοτιοδυτικοί, 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο και θα κυμανθεί σε επίπεδα πάνω από τα κανονικά για την εποχή. Στα βόρεια η θερμοκρασία θα φτάσει τους 14 με 17 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 16 με 18 και κατά τόπους στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 19 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις, 4 με 5 μποφόρ και στα δυτικά τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 05 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Στην Θεσσαλονίκη αναμένεται σχεδόν αίθριος καιρός, με αραιές νεφώσεις, κατά διαστήματα πιο πυκνές. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί, 2-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 02 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Στην Εύβοια αναμένεται γενικά αίθριος καιρός. Θα πνέουν άνεμοι δυτικοί-νοτιοδυτικοί, 3 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 04 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Στην Μακεδονία και στην Θράκη αναμένονται αραιές νεφώσεις, παροδικά πιο πυκνές. Κατά τόπους περιορισμένη θα είναι η ορατότητα και πιθανώς να σχηματιστούν ομίχλες στα ανατολικά, τις πρωινές και βραδινές ώρες. Θα πνέουν άνεμοι από μεταβλητές διευθύνσεις, 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν άνεμοι νότιοι-νοτιοδυτικοί, 4 με 5 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα δείξει από το μηδέν έως τους 17 βαθμούς Κελσίου (σημ: στην δυτική Μακεδονία, 2-3 βαθμούς χαμηλότερα, το πρωί θα σημειωθεί τοπικός παγετός).

Στα νησιά του Ιονίου, στην Ήπειρο, στην δυτική Στερεά και στην δυτική Πελοπόννησο αναμένονται λίγες νεφώσεις, κατά τόπους αυξημένες. Κατά τόπους περιορισμένη θα είναι η ορατότητα και πιθανώς να σχηματιστούν ομίχλες τις πρωινές και βραδινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί-βορειοδυτικοί, 3 με 4 και στα νότια 5 τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 04 έως 17 βαθμούς Κελσίου (σημ: στο εσωτερικό της Ηπείρου, 3-5 βαθμούς χαμηλότερα).

Στην Θεσσαλία, στην ανατολική Στερεά και στην ανατολική Πελοπόννησο αναμένεται γενικά αίθριος καιρός, με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες κατά τόπους θα είναι περιορισμένη. Θα πνέουν άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις, 4 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 04 έως 19 βαθμούς Κελσίου (σημ: στα βόρεια, 2-3 βαθμούς χαμηλότερα).

Στις Κυκλάδες και στην Κρήτη αναμένεται γενικά αίθριος καιρός, με λίγες νεφώσεις, κατά τόπους αυξημένες στην Κρήτη. Θα πνέουν άνεμοι δυτικοί-νοτιοδυτικοί, 4 με 6 και στα δυτικά από το απόγευμα τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 08 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα αναμένονται λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες. Θα πνέουν άνεμοι δυτικοί-νοτιοδυτικοί, 4 με 5 μποφόρ, ενώ στα βόρεια θα πνέουν νότιοι- νοτιοδυτικοί, 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 08 έως 18 βαθμούς Κελσίου (σημ: στα βόρεια, 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερα).

Ο καιρός την Δευτέρα

Γενικά αίθριος θα είναι την Δευτέρα ο καιρός, με τοπικές νεφώσεις στα δυτικά και στην ανατολική νησιωτική χώρα, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα ηπειρωτικά, όπου πιθανώς να σχηματιστούν ομίχλες τις πρωινές και βραδινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί-βορειοδυτικοί, 3 με 5 μποφόρ, στα πελάγη τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια και θα φτάσει τους 13 με 16 βαθμούς, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει τους 16 με 18 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 19 βαθμούς Κελσίου.

