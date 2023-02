Κοινωνία

Μνημόσυνο για τους πεσόντες αστυνομικούς εν ώρα καθήκοντος (εικόνες)

Κατατέθηκαν στεφάνια στο Μνημείο Πεσόντων Αστυνομικών ενώ πραγματοποιήθηκε και σεμνή εκδήλωση στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.



Σε μια σεμνή εκδήλωση, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη τιμήθηκε σήμερα, Σάββατο 18 Φεβρουαρίου 2023, η μνήμη των αστυνομικών, γυναικών και ανδρών που έχουν πέσει σε ώρα καθήκοντος παρουσία του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Τάκη Θεοδωρικάκου.

Παρέστησαν ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη, Ελευθέριος Οικονόμου, ο Υπουργός Υγείας Αθανάσιος Πλέυρης, ο Περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης, ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης, Μιχαήλ Καραμαλάκης, ο Γενικός Γραμματέας Αντεγκληματικής Πολιτικής, Κωνσταντίνος Παπαθανασίου, ο Γραμματέας Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Παύλος Μαρινάκης, ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος Κωνσταντίνος Σκούμας, εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και συνδικαλιστικών φορέων της Ελληνικής Αστυνομίας.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση στον Ιερό Ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχών, ενώ στη συνέχεια κατατέθηκαν στεφάνια στο Μνημείο Πεσόντων Αστυνομικών, που βρίσκεται στην είσοδο των κτιριακών εγκαταστάσεων του Υπουργείου.

Αναλυτικά η επιμνημόσυνη ομιλία του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη:

«Τιμάμε σήμερα τους αστυνομικούς μας που έπεσαν εν ώρα καθήκοντος. Τους άνδρες και τις γυναίκες εκείνους που επέλεξαν συνειδητά να συνδέσουν τη ζωή τους με την έμπρακτη φιλοσοφία προσφοράς προς την πατρίδα, και μια στάση ευθύνης προς τον Ελληνικό λαό και σε κάθε πολίτη ξεχωριστά.

Για να υλοποιήσουν την αποστολή τους που περιλαμβάνει αμέτρητες ώρες στο καθήκον και αμέτρητους κινδύνους.

Ανάμεσά μας, επομένως σήμερα, δεν είναι παρόντες μόνο όλα τα σημερινά στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας, είναι κυρίως μαζί μας οι ψυχές τους εκείνων που με την ίδια τους τη ζωή τίμησαν το εθνόσημο και τις ιερές αξίες που αντανακλά. Δημιουργώντας γύρω μας ένα αόρατο δίχτυ αφοσίωσης, αυταπάρνησης και αυτοθυσίας που περιβάλλει ετούτη την ώρα κάθε έναν από όσους υπηρετούν σήμερα ενεργά και θεσμικά την Ελληνική Αστυνομία.

Το βάρος και το κενό της απώλειας για τις οικογένειές τους είναι τεράστιο διαχρονικά τους οφείλουμε πολλά. Όπως οφείλουμε στους αγαπημένους τους, εκείνους που τους έφεραν στη ζωή και τους μεγάλωσαν, τους συντρόφους της ζωής και τα παιδιά τους. Τους τιμούμε και θα είμαστε πάντα δίπλα τους, όπως και αυτοί θα ανήκουν για πάντα στην οικογένεια της Ελληνικής Αστυνομίας.

Ως πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, οφείλουμε να κάνουμε ό,τι πρέπει για να αυξήσουμε την ασφάλεια εκείνων που κινδυνεύουν ανταποκρινόμενοι στην ύψιστη αποστολή της ασφάλειας των πολιτών και της πατρίδας.

Είμαστε δίπλα στους αστυνομικούς μας με πράξεις, αντιμετωπίζοντας προβλήματα, δίνοντας λύσεις, δρομολογώντας αλλαγές και μεταρρυθμίσεις για μία αστυνομία σύγχρονη, ανθρώπινη, αποτελεσματική, διαφανή, μια Αστυνομία που στέκεται δίπλα στην κοινωνία, με σεβασμό στη δημοκρατική νομιμότητα και αφοσιωμένη στην αποστολή της. Η ενότητα των ίδιων των αστυνομικών μας και η συνεχής συνεργασία όλων των θεσμικών παραγόντων του Υπουργείου και της ΕΛΑΣ είναι προϋπόθεση για τη συνεχή και αποτελεσματική δράση μας. Συνεχίζουμε, λοιπόν. Με σχέδιο, σκληρή δουλειά και αποφασιστικότητα. Τιμώντας με πράξεις τους ανθρώπους που έφυγαν στο καθήκον.

Αιωνία τους η μνήμη θα τους θυμόμαστε και θα τους τιμάμε για πάντα».

