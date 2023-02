Αθλητικά

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Ο Ράτκλιφ κατέθεσε επίσημη πρόταση

Τι αναφέρει σε ανακοίνωσή της η εταιρεία INEOS του Τζιμ Ράτκλιφ. Ποιος άλλος έχει καταθέσει πρόταση για την αγορά της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.



Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έλαβε πρόταση από την εταιρεία INEOS του Τζιμ Ράτκλιφ, όπως επιβεβαίωσε η πολυεθνική εταιρεία χημικών προϊόντων σε ανακοίνωσή της σήμερα (19/2).

Η οικογένεια Γκλέιζερ, Αμερικανοί ιδιοκτήτες της Γιουνάιτεντ, ανέφεραν τον Νοέμβριο ότι είχαν αρχίσει να εξετάζουν επιλογές για τους 20 φορές πρωταθλητές Αγγλίας, συμπεριλαμβανομένης μίας νέας επένδυσης ή πιθανής πώλησης.

«Θα βλέπαμε τον ρόλο μας ως μακροπρόθεσμοι θεματοφύλακες της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για λογαριασμό των φιλάθλων και της ευρύτερης κοινότητας. Είμαστε φιλόδοξοι και άκρως ανταγωνιστικοί και θα θέλαμε να επενδύσουμε στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για να την κάνουμε τον νούμερο ένα σύλλογο στον κόσμο ξανά», ανέφερε η INEOS.

Η INEOS είπε ότι θέλει να κάνει τη Γιουνάιτεντ φάρο για μια «σύγχρονη, προοδευτική, με επίκεντρο τους οπαδούς προσέγγιση της ιδιοκτησίας.

«Θέλουμε μια Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ πιστή στην περήφανη ιστορία και τις ρίζες της στη βορειοδυτική Αγγλία, επαναφέροντας το Μάντσεστερ στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και εστιάζοντας ξεκάθαρα στην κατάκτηση του Champions League», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Ο Ράτκλιφ έχει εκφράσει ανοιχτά στο παρελθόν το ενδιαφέρον του για την αγορά του συλλόγου του «Ολντ Τράφορντ».

Η αρχική προθεσμία υποβολής προσφορών έληξε την Παρασκευή. Ο Σεΐχης Τζασίμ Μπιν Χαμάντ Αλ Θάνι, γιος του πρώην πρωθυπουργού του Κατάρ, επιβεβαίωσε επίσης χθες (18/2) ότι υπέβαλε επίσημη πρόταση.

Οι Γκλέιζερς αγόρασαν τη Γιουνάιτεντ για 790 εκατομμύρια λίρες το 2005.

Η INEOS συνδέεται εδώ και καιρό με τον αθλητισμό, με την εταιρεία να είναι κύριος συνεργάτης της οκτώ φορές πρωταθλήτριας της Formula 1 Mercedes, κατέχοντας την ποδηλατική ομάδα INEOS Grenadiers, ενώ συνεργάζεται και με την ομάδα ράγκμπι της Νέας Ζηλανδίας. Η εταιρεία αγόρασε επίσης τη Νις, ομάδα της γαλλικής Ligue 1.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είναι η τέταρτη πλουσιότερη ποδοσφαιρική ομάδα στον κόσμο, σύμφωνα με ανάλυση της Deloitte.

Η ομάδα, που καθοδηγείται από τον Έρικ Τεν Χαγκ, είναι τρίτη στη βαθμολογία του πρωταθλήματος με 46 βαθμούς μετά από 23 αγώνες. Αύριο (19/2) υποδέχεται τη Λέστερ.

Μια πώληση του συλλόγου πιθανότατα θα ξεπερνούσε τη μεγαλύτερη αθλητική συμφωνία μέχρι στιγμής, η οποία ήταν τα 5,2 δισεκατομμύρια δολάρια - συμπεριλαμβανομένων των χρεών και των επενδύσεων - που καταβλήθηκαν για την Τσέλσι.

Η Λίβερπουλ, δήλωσε επίσης ότι διερευνά μια πώληση, ενώ η Τότεναμ αναμένεται να λάβει προσφορά αξίας 3,75 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τον Ιρανοαμερικανό δισεκατομμυριούχο Τζαμ Ναζάφι.

