Αθλητικά

Παναθηναϊκός - Βόλος: Νίκη και κορυφή για τους “πράσινους”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

O Παναθηναϊκός επικράτησε εύκολα του Βόλου και έφτασε στην τρίτη σερί νίκη του στο πρωτάθλημα. Ποιοι ήταν οι σκόρερ για τους "πράσινους".

Πραγματοποιώντας την καλύτερή του εμφάνιση στον δεύτερο γύρο, ο Παναθηναϊκός επικράτησε εύκολα του Βόλου με 2-0 στο πλαίσιο της 23ης αγωνιστικής της Super League, έφτασε στην τρίτη σερί νίκη του στο πρωτάθλημα κι αποσπάστηκε ξανά με 4 βαθμούς απ’ την ΑΕΚ, η οποία έχει δύο αγώνες λιγότερους. Μετά από πάρα πολλές χαμένες ευκαιρίες στο πρώτο ημίχρονο, οι «πράσινοι» κατέκτησαν το τρίποντο χάρις στα γκολ των Κουρμπέλη και Σπόραρ (πέναλτι), ενώ είχαν και δύο δοκάρια (ένα σε κάθε ημίχρονο) με τον Παλάσιος.

Ο Παναθηναϊκός που διαμαρτυρήθηκε για χέρι του Άλχο στο γύρισμα του Μαντσίνι στο 1ο λεπτό, έχασε την πρώτη πολύ μεγάλη ευκαιρία του στο 8’, όταν από την μπαλιά του Σένκεφελντ, ο Ιωαννίδης βγήκε στο τετ-α-τετ, αλλά καθυστέρησε σημαντικά και το πλασέ του πέρασε ελάχιστα άουτ.

Οι «πράσινοι» συνέχισαν να είναι κυριαρχικοί μέσα στο γήπεδο και στο 18’ έπειτα από κλέψιμο και ωραία κούρσα του Μαντσίνι, ο Αργεντινός βρέθηκε στο τε-α-τετ με τον Κλέιμαν, όμως ο γκολκίπερ του Βόλου απέκρουσε εντυπωσιακά σε κόρνερ. Σ’ αυτή τη δίλεπτη πολιορκία, ο Παναθηναϊκός πάτησε ξανά στην περιοχή των φιλοξενούμενων, όμως το σουτ του Παλάσιος χτύπησε στο δεξί δοκάρι του Βόλου κι απομακρύνθηκε απ’ τους αμυντικούς.

Στο 28’ ο Χουάνκαρ άλλαξε πολύ ωραία την μπάλα με τον Μαντσίνι, ο τελευταίος σούταρε όμως ο Κλέιμαν έδειξε ξανά θαυμάσια αντανακλαστικά αποκρούοντας σε νέο κόρνερ (η μπάλα κόντραρε και στον Εσκοβάλ), ενώ στο 31’ ο «κεραυνός» του Ιωαννίδη πέρασε «ξυστά» δίπλα απ’ το αριστερό δοκάρι του Βόλου. Στο 40’ ο Παναθηναϊκός διαμαρτυρήθηκε ξανά για πέναλτι σε μαρκάρισμα του Σι πάνω στον Παλάσιος, όμως τόσο ο διαιτητής Φωτιάς, όσο κι ο VAR Σιδηρόπουλος έδειξαν να συνεχιστεί το παιχνίδι.

Οι παίκτες του «τριφυλλιού» ξεκίνησαν με την ίδια ένταση και στο δεύτερο ημίχρονο και στο 50ό λεπτό ο Παλάσιος με ωραία ντρίμπλα και ξεπέταγμα κέρδισε τη δεύτερη κίτρινη από τον Σι, ο οποίος τον ανέτρεψε έξω απ’ την περιοχή. Δύο λεπτά μετά (52’) ο Αργεντινός εξτρέμ είχε δεύτερη προσπάθεια στο δοκάρι (οριζόντιο τούτη τη φορά), έπειτα από ωραία ντρίμπλα και σουτ με το αριστερό.

Η επιμονή του Παναθηναϊκού δικαιώθηκε στο 59’ μετά από φάση διαρκείας. Από το «γέμισμα» του Μπερνάρ, ο Παλάσιος κατέβασε την μπάλα, έπαιξε το ένα-δύο σε μικρό χώρο με τον Βαγιαννίδη και με χαμηλό γύρισμα «έστρωσε» προς τον Κουρμπέλη που έκανε το 1-0 για τους «πράσινους».

Με «φτερά» στα πόδια μετά το γκολ, ο Παναθηναϊκός συνέχισε να επιτίθεται κατά κύματα στον Βόλο των δέκα παικτών και στο 67’ κέρδισε πέναλτι σε ανατροπή του Παλάσιος από τον Σιέλη, το οποίο επιβεβαίωσε και το VAR. Ο Σπόραρ ανέλαβε την εκτέλεση απ’ την άσπρη βούλα στο 69’ και δεν λάθεψε, κάνοντας το 2-0 και βρίσκοντας δίκτυα και στο 4ο εφετινό παιχνίδι των «πράσινων» με την ομάδα της Μαγνησίας σε πρωτάθλημα και Κύπελλο.

Στο τελευταίο 20λεπτο ο ρυθμός του αγώνα έπεσε αισθητά (με εξαίρεση ένα σουτ του Τσέριν και μία κεφαλιά του Σάρλια στις καθυστερήσεις που πέρασαν ελάχιστα άουτ), ο Παναθηναϊκός διαχειρίστηκε το προβάδισμά του κι έφτασε σε μία άνετη νίκη, μία εβδομάδα πριν από το μεγάλο ντέρμπι του επόμενου Σαββάτου (25/2) με τον Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Διαιτητής: Βασίλης Φωτιάς (Πέλλας)

Κίτρινες: - Σι, Οζέγκοβιτς

Αποβολές: 50’ Σι (δεύτερη κίτρινη)

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Μπρινιόλι, Βαγιαννίδης (64’ Κώτσιρας), Σένκεφελντ, Σάρλια, Χουάνκαρ (86’ Πούχατς), Ρουμπέν, Κουρμπέλης (75’ Τσέριν), Μαντσίνι (75 Βέρμπιτς), Μπερνάρ, Παλάσιος, Ιωαννίδης (63’ Σπόραρ).

ΒΟΛΟΣ (Κώστας Μπράτσος): Κλέιμαν, Άλχο, Σιέλης, Εσκοβάλ, Σι, Λούνα, Καρτάλης (46’ Οζέγκοβιτς), Τσιρίνος, Γκάκι (87’ Μεθκίδα), Πιρές (61’ Κάτσε), Κούτσιας (72’ Τσοκάνης).

*Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού είχε μία αλλαγή της τελευταίας στιγμής, καθώς ο Λάζλο Κλεϊνχέισλερ αισθάνθηκε ενοχλήσεις στην προθέρμανση και τη θέση του στο βασικό σχήμα πήρε ο Σεμπαστιάν Παλάσιος, ο οποίος έκανε ένα εξαιρετικό παιχνίδι.

Ειδήσεις σήμερα:

Τρίκαλα: Πέθανε ξαφνικά σε ταβέρνα

Εικονικά σύμφωνα συμβίωσης: Νεαρός συνοριοφύλακας “παντρεύτηκε” 74χρονη για να αποφύγει τον Έβρο

Θεσσαλονίκη: νεαρή κατήγγειλε τον θείο της για βιασμό