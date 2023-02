Κόσμος

Παρίσι: Συναγερμός σε εμπορικό κέντρο - Αναφορές για πυροβολισμούς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε εξέλιξη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση. Τι αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες.

(εικόνα αρχείου)

Αστυνομική επιχείρηση είναι σε εξέλιξη στην εμπορική συνοικία Λα Ντεφάνς του Παρισιού, ανακοίνωσε μέσω του Twitter ο υπουργός Εσωτερικών Ζεράλ Νταρμανέν.

Η αστυνομία νωρίτερα ζήτησε από τους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή αυτή, χωρίς να διευκρινίσει τους λόγους.

#Puteaux La Defense #LaDefense | Les services de police sont sur place et securisent les lieux.

?? Evitez le secteur. pic.twitter.com/9hr03aAhuk — Prefecture de Police (@prefpolice) February 18, 2023

Σύμφωνα με γαλλικά μέσα ενημέρωσης, προκλήθηκε πανικός στο πολυσύχναστο εμπορικό κέντρο Westfield Les Quatre Temps όταν ακούστηκε ένας ισχυρός κρότος. Κάποιοι άρχισαν να τρέχουν προς την έξοδο. Δεν υπάρχουν ωστόσο ενδείξεις πως κάποιος άνοιξε πυρ.

Ωστόσο, σε μια φωτογραφία διακρίνεται ένας τραυματίας, πεσμένος στο πάτωμα.

Αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πάντως, αναφέρουν ότι από το σημείο ακούστηκαν πυροβολισμοί.

???? ALERTE - Important mouvement de foule a La Defense. Des coups de feu auraient ete entendus au centre commercial des 4 temps. (temoins) #LaDefense #4temps pic.twitter.com/DcbpDZJFnP

Ειδήσεις σήμερα:

Πέθανε αμέσως μετά τον τοκετό - Θρήνος για την λεχώνα

Τρίκαλα: Πέθανε ξαφνικά σε ταβέρνα

Θεσσαλονίκη: νεαρή κατήγγειλε τον θείο της για βιασμό