Συνεκπαίδευση φρεγατών Ελλάδας - Ισπανίας στο Κρητικό Πέλαγος (εικόνες)

Εντυπωσιακές εικόνες από την συνεκπαίδευση τύπου Passing Exercise στο Κρητικό Πέλαγος.



Συνεκπαίδευση τύπου Passing Exercise μεταξύ της φρεγάτας Σαλαμίς και των ισπανικών φρεγατών ESPS Santa Maria και ESPS Reina Sofia διεξήχθη στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή του Κρητικού Πελάγους.

Κατά τη διάρκεια της συνεκπαίδευσης εκτελέσθηκαν αντικείμενα επικοινωνιών, ηλεκτρονικού πολέμου και προχωρητικών ελιγμών.

Η εν λόγω συνεκπαίδευση, συνέβαλε στην προαγωγή του επιπέδου της επιχειρησιακής ετοιμότητας, μαχητικής ικανότητας και συνεργασίας των συμμετεχόντων σε διμερές και συμμαχικό πλαίσιο.

