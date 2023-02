Τεχνολογία - Επιστήμη

Κρήτη: Σεισμός 4,7 Ρίχτερ ανοικτά του Ηρακλείου

Προβληματισμό προκαλεί ο σεισμός μεγέθους 4,& Ρίχτερ, στα ανοιχτά του Ηρακλείου, αργά το απόγευμα του Σαββάτου.



Σεισμική δόνηση 4,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 19.32 το βράδυ του Σαββάτου σε θαλάσσια περιοχή βόρεια της Κρήτης.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 44 χιλιόμετρα βόρεια του Ηρακλείου, ενώ το εστιακό βάθος εντοπίζεται στα 10 χιλιόμετρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η σεισμική δόνηση έγινε αισθητή σε αρκετές περιοχές της Κρήτης.

Πάντως, καθησυχαστικός εμφανίστηκε ο Ευθύμιος Λέκκας, καθηγητής Γεωλογίας και Πρόεδρος του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας.

Μιλώντας στην «Καθημερινή», τόνισε πως ο σεισμός έγινε στα ρήγματα του νοτίου αιγαίου και πρόσθεσε: «Έχει σημειωθεί ήδη ένας μετασεισμός μόλις 2,5 Ρίχτερ, ωστόσο το φαινόμενο δεν μας ανησυχεί ιδιαίτερα».

