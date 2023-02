Υγεία - Περιβάλλον

Ελλείψεις φαρμάκων: τριψήφιος αριθμός σκευασμάτων λείπει από τα ράφια (βίντεο)

Σύμφωνα με τη νέα έκθεση του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων, από τα ράφια των ελληνικών φαρμακείων, απουσιάζουν συνολικά 135 σκευάσματα.

Του Θάνου Κλωνόπουλου

Παραμένει το πρόβλημα με τις σοβαρές ελλείψεις φαρμάκων στην ελληνική αγορά. Σύμφωνα με τη νέα έκθεση του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων, απουσιάζουν από τα ράφια συνολικά 135 σκευάσματα.

Τα συρτάρια των φαρμακείων δεν γέμισαν και οι φαρμακοποιοί καθημερινά παραλαμβάνουν μόνο το ένα τρίτο της παραγγελίας που κάνουν αφού τα υπόλοιπα φάρμακα βρίσκονται σε έλλειψη.

«Υπάρχουν πάρα πολλές ελλείψεις δυστυχώς σε πολλά φάρμακα. Και σε ορούς ακόμα, και οι οροί έχουν έλλειψη αυτή τη στιγμή», λέει στον ΑΝΤ1 ο φαρμακοποιός Δημήτρης Μιχάλαινας.

Με απόγνωση οι φαρμακοποιοί παραλαμβάνουν το δελτίο παραγγελίας βλέποντας ότι βασικά φάρμακα παραμένουν ακόμα σε έλλειψη και δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν τους ασθενείς οι οποίοι πηγαίνουν από φαρμακείο σε φαρμακείο για να μπορέσουν να βρουν τα φάρμακα τους. Δυσκολεύονται να εκτελέσουν τις συνταγές οι φαρμακοποιοί και προσπαθούν με διάφορους τρόπους να βρουν τα φάρμακα για να εξυπηρετήσουν τους ασθενείς που τα έχουν ανάγκη.

«Προσπαθώ από συναδέλφους. Πάω στην φαρμακαποθήκη και παρακαλάω να μου δώσουν τα φάρμακα που έχω ανάγκη», περιγράφει ο κ. Μιχάλαινας

Αν και το κύμα ιώσεων και γρίπης αρχίζει να φθίνει, τα προβλήματα σε φάρμακα εντοπίζονται σε αντιβιώσεις, κατά βάση με τη δραστική ουσία αμοξυκιλλίνη.

«Έχει ομαλοποιηθεί αρκετά η κατάσταση σε σχέση με το παρελθόν. Αλλά υπάρχουν αρκετές ελλείψεις σε σκευάσματα κυρίως για παιδιά, όπως αντιπυρετικά κλπ που οφείλεται κυρίως σε έλλειψη πρώτων υλών και σε έλλειψη συσκευασίας», αναφέρει ο Θανάσης Παπαθανάσης, μέλος του ΔΣ του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου.

Οι φαρμακοποιοί τονίζουν πως η πρόταση τους για την δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας στην οποία θα μπορούν απευθείας να δηλώνουν τις ελλείψεις ανά περιοχή, δεν έχει προχωρήσει θεωρώντας πως αυτό θα μπορούσε να είναι ένα αποτελεσματικό μέτρο που θα αποτυπώνει και θα αντιμετωπίζει τις ελλείψεις.

