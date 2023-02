Life

Τεντόγλου: παραδοσιακό τραγούδι στα Γρεβενά για τα “κατορθώματα” του (βίντεο)

Ο Μίλτος Τεντόγλου θα αγωνιστεί την Κυριακή, στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου, στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Οι συμπατριώτες του, τον τίμησαν, με ένα “παραδιακό” χορευτικό τραγούδι!

Του Γιώργου Τριανταφυλλίδη

Η άδικη απόφαση της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Στίβου δεν λύγισε τον Μίλτο Τεντόγλου, που είναι αποφασισμένος να παραμείνει στην κορυφή για πολλά χρόνια, όπως είπε στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Στούντιο με Θέα», ο προπονητής του, Γιώργος Πομάσκι.

Ο χρυσός Ολυμπιονίκης θα αγωνιστεί την Κυριακή στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου, στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Η παρουσία του θα αποτελέσει πόλο έλξης για τους φιλάθλους.

Ο Μίλτος Τεντόγλου αγωνίζεται στην Ελλάδα, ενώ βρίσκεται «στον δρόμο» για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου, που θα διεξαχθεί στις αρχές Μαρτίου, στην Κωνσταντινούπολη.

Εν τω μεταξύ, όπως μπορείτε να παρακολουθήσετε στο βίντεο από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, παρουσιάστηκε τραγούδι - «έπος» στα Γρεβενά για τον Μίλτο Τεντόγλου, στο πλαίσιο των αποκριάτικων εκδηλώσεων στη πόλη, όπου γεννήθηκε το «χρυσό παιδί» του ελληνικού αθλητισμού.

