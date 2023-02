Οικονομία

Αγρότες: κραυγή αγωνίας για την αύξηση του κόστους παραγωγής (βίντεο)

Η ακρίβεια, οι ανατιμήσεις σε ρεύμα και αέριο, τα καύσιμα και οι φόροι έχουν κάνει τις καλλιέργειες, μία πολύ «δύσκολη υπόθεση» για τους αγρότες, που ζητούν μεγαλύτερη βοήθεια από την Κυβέρνηση.​



Του Νίκου Ρογκάκου

Δύσκολη υπόθεση έχει γίνει για τους αγρότες η καλλιέργεια των χωραφιών τους αφού οι αυξήσεις σε ενέργεια και καύσιμα, έχουν εκτοξεύσει το κόστος παραγωγής.

Στην Αχαΐα, οι καλλιεργητές πατάτας ζητούν από την Κυβέρνηση, μέσω του ΑΝΤ1, επιπλέον στήριξη για να καλύψουν τα αυξημένα έξοδα που έχουν.

Οι τιμές που πωλούν οι παραγωγοί έχουν αυξηθεί 14,1% και το κόστος παραγωγής έχει εκτοξευθεί στο 25,2%.

Όπως λένε οι αγρότες, οι ζωοτροφές και τα λιπάσματα έχουν κάνει την παραγωγή ασύμφορη, αφού σε πολλές περιπτώσεις αναγκάζονται να βάλουν και από την τσέπη του χρήματα για να καλύψουν τις ανάγκες τους.

Για την καλλιέργεια πατάτας απαιτούνται 1000 ευρώ το στρέμμα, για 50 στρέμματα το κόστος είναι 50.000 ευρώ. Από την άλλη το ένα κιλό πατάτας φεύγει από τον παραγωγό από 0,25 ευρώ έως 0,50 ευρώ και πωλείται στην λιανική από 0,90 ευρώ έως 1,30 ευρώ

Οι τιμές στην ενέργεια που έχουν δυσκολέψει την ζωή των παραγωγών έχουν αυξηθεί κατά 30%, 23,3% οι τιμές των ζωοτροφών και 55,7% οι τιμές των λιπασμάτων.

Είναι επίσης ενδεικτικό ότι το πετρέλαιο αγροτικών μηχανημάτων έχει 2,20 ευρώ/λίτρο, ενώ πέρυσι είχε 1,30 ευρώ/λίτρο.

