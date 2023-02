Κόσμος

Παρίσι: Αυτόχειρας προκάλεσε χάος σε εμπορικό κέντρο (εικόνες)

Πανικός προκλήθηκε σε εμπορικό κέντρο, μετά από ισχυρό κρότο. Κόσμος έτρεχε για να φύγει από τη κτήριο.

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα του Σαββάτου στην εμπορική συνοικία Λα Ντεφάνς του Παρισιού, όπως ενημέρωσε μέσω του Twitter ο υπουργός Εσωτερικών Ζεράλ Νταρμανέν.

Σύμφωνα με γαλλικά μέσα ενημέρωσης, προκλήθηκε πανικός στο πολυσύχναστο εμπορικό κέντρο Westfield Les Quatre Temps όταν ακούστηκε ένας ισχυρός κρότος. Κάποιοι άρχισαν να τρέχουν προς την έξοδο.

#Puteaux La Defense #LaDefense | Les services de police sont sur place et securisent les lieux.

?? Evitez le secteur. pic.twitter.com/9hr03aAhuk — Prefecture de Police (@prefpolice) February 18, 2023

Αρχικά υπήρχαν αναφορές για πυροβολισμούς ή έκρηξη, ωστόσο όπως έγινε γνωστό, ο θόρυβος προήλθε από την πτώση άνδρα στο μεγάλο εμπορικό κέντρο.

Ο θόρυβος ήταν τόσο δυνατός που έκανε τους περαστικούς να τον εκλάβουν ως έκρηξη ή πυροβολισμό, προκαλώντας σκηνές πανικού με κάποιους να τρέχουν τρομαγμένοι προς την έξοδο.

???? ALERTE - Important mouvement de foule a La Defense. Des coups de feu auraient ete entendus au centre commercial des 4 temps. (temoins) #LaDefense #4temps pic.twitter.com/DcbpDZJFnP — Mediavenir (@Mediavenir) February 18, 2023

Με ανάρτησή του στο Twitter ο Γάλλος υπουργός Εσωτερικών ενημέρωσε για την αστυνομική επιχείρηση.

Νωρίτερα, η αστυνομική διεύθυνση του Παρισιού εξέδωσε ανακοίνωση, επίσης στο Twitter, με την οποία συμβούλευε το κοινό να αποφεύγει την περιοχή.

