Ανδρουλάκης: Το ΠΑΣΟΚ επέστρεψε δυναμικά στο πολιτικό σκηνικό

Με "πυρά" σε Μητσοτάκη και Τσίπρα η ομιλία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ από την Δράμα.



Με μια συγκινητική αναφορά στους δυο πιλότους της Πολεμικής Αεροπορίας που έχασαν πρόσφατα την ζωή τους εν ώρα καθήκοντος, ξεκίνησε την ομιλία του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης από την ακριτική Δράμα όπου βρέθηκε σήμερα το απόγευμα.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ- Κινήματος Αλλαγής που μίλησε στο δημοτικό ωδείο της πόλης μπροστά σε ένα πολυπληθές και ενθουσιώδες ακροατήριο, τόνισε ότι αξίζει η αιώνια τιμή και ευγνωμοσύνη στους δυο γενναίους πιλότους, ο ένας εκ των οποίων κατάγονταν από το Γρανίτη στο Κάτω Νευροκόπι και ζήτησε να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στη μνήμη τους.

«Το ΠΑΣΟΚ επέστρεψε δυναμικά στο πολιτικό σκηνικό της χώρας», τόνισε στην αρχή της ομιλίας του ο κ. Ανδρουλάκης «και όσα εμπόδια και αν βάλουν η δεξιά και ο ΣΥΡΙΖΑ θα αποτύχουν παταγωδώς», ενώ συμπλήρωσε ότι από την εποχή της ίδρυσής του «η δύναμη αυτού του κινήματος ήταν ο απλός ελληνικός λαός».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής άσκησε κρητική τόσο στον πρωθυπουργό όσο και στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ για τα όσα ψήφισαν και είχαν ως αποτέλεσμα να μειωθεί το εισόδημα του Έλληνα πολίτη και να δοθούν σε ξένα funds τα κόκκινα δάνεια με αποτέλεσμα πολλοί δανειολήπτες να χάσουν τα σπίτια τους.

Ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε πως το ΠΑΣΟΚ στέκεται «απέναντι στα πολλά και παχιά λόγια του ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, και «απέναντι σε μια κυβέρνηση με κοινωνική ευαισθησία κάτω από το μηδέν». «Το ΠΑΣΟΚ», υπογράμμισε, «δεν λέει πλέον πράγματα που θυμίζουν τον λαϊκισμό της προηγούμενης δεκαετίας, αλλά λέει πράγματα που στηρίζονται σε μια πορεία ευθύνης που αγκαλιάζει τις αγωνίες όλων των Ελλήνων πολιτών».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις πολιτικές προτάσεις του Κινήματος, ζητώντας την ψήφιση πριν από τις εκλογές ενός πλαισίου διαχείρισης του ιδιωτικού χρέους, σημείωσε την ανάγκη να υπάρξει καθολική προστασία της αγροτικής γης και η εφαρμογή μιας νέας πολιτικής που θα στοχεύει στην ισχυρή ετικέτα των ελληνικών εξαγωγών.

Για το ενεργειακό τόνισε την ανάγκη στην πράσινη μετάβαση ως όπλο για αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας, ενώ ζήτησε τη φορολόγηση των υπερκερδών των τραπεζών. Υπογράμμισε ακόμα ότι το ΠΑΣΟΚ γίνεται «η συνείδηση των μικρομεσαίων ανθρώπων της χώρας και των επιχειρήσεών τους, γιατί ξέρουμε ότι είναι η ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας».

Στη διάρκεια της ομιλίας του ο κ. Ανδρουλάκης παρουσίασε το πλέγμα των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ για όλους τους τομείς της σύγχρονης ζωής κάνοντας ιδιαίτερα αναφορά στην υγεία λέγοντας ότι μια «ισχυρή πρωτοβάθμια περίθαλψη είναι ο κυματοθραύστης για τα νοσοκομεία μας». Δεσμεύτηκε για αξιοπρεπείς συντάξεις, κατάργηση της προσωπικής διαφοράς από 1/1/24 και την καταβολή νέου ΕΚΑΣ σε 350.000 χαμηλοσυνταξιούχους.

«Μήπως πολλοί εθνικοί κίνδυνοι δεν μαζευτήκαμε τώρα τελευταία;»

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην «κουλτούρα διακυβέρνησης» όπως ανάφερε χαρακτηριστικά και αναρωτήθηκε «τι περιμένουν ο ελληνικός λαός και τα νέα παιδιά; Ένα πολιτικό σύστημα όπου η αλαζονεία της εξουσίας κάνει τον πρωθυπουργό να νιώθει ανεξέλεγκτος; Που επειδή έχει την υποστήριξη κάποιων media μπορεί να υποκλέπτει πολιτικούς αντιπάλους; Μήπως πολλοί εθνικοί κίνδυνοι δεν μαζευτήκαμε τώρα τελευταία; Εγώ εθνικός κίνδυνος, στα Σώματα οι αρχηγοί εθνικοί κίνδυνοι, ο κ. Χατζηδάκης εθνικός κίνδυνος, οι δημοσιογράφοι εθνικοί κίνδυνοι; Τι νομίζει ο κ. Μητσοτάκης ότι θα ανεχθούμε το 2023 να δούμε τις πρακτικές του πατέρα του;».

Ο Νίκος Ανδρουλάκης σχολίασε ακόμα και τα λεγόμενα του πρωθυπουργού ότι αν του λείπουν βουλευτές, θα βρει βουλευτές και αναρωτήθηκε «μα τόσο πολύ θέλει να μοιάσει τον πάτερα του; Και νέο '65 το 2023;».

Το δημογραφικό και η μετανάστευση των νέων ανθρώπων σε χώρες του εξωτερικού τα δύσκολα χρόνια της οικονομικής κρίσης βρέθηκαν στο επίκεντρο της ομιλίας του προέδρου του ΠΑΣΟΚ ο οποίος σημείωσε με έμφαση πως το επόμενο διάστημα θα ανακοινώσει μια πρωτοβουλία που, όπως είπε χαρακτηριστικά, θα αφορά σε ένα «πανευρωπαϊκό δίκτυο Ελλήνων της γενιάς μου, που έφυγαν τα χρόνια της οικονομικής κρίσης και θα συμμετάσχουν ενεργά στην παράταξή μας ως ένας πολιτικός βραχίονας που θα αγκαλιάζει τη νέα γενιά της ομογένειας».

Ο κ. Ανδρουλάκης ολοκλήρωσε την ομιλία του ζητώντας ισχυρή εντολή από την πρώτη Κυριακή. Δεσμεύτηκε να αγωνιστεί για να υπάρξει κυβέρνηση συνεργασίας με βάση τις προτεραιότητες που έθεσε ξεκαθαρίζοντας ότι «αν δεν έχω ισχυρή εντολή, δεν πρόκειται να μπω σε καμία συζήτηση μόνο για τις καρέκλες».

Νωρίτερα, το απόγευμα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ συναντήθηκε στο Εργατικό Κέντρο της Δράμας με εκπρόσωπους παραγωγικών φορέων με τους οποίος συνομίλησε και άκουσε τα προβλήματα της περιοχής και τις προτεραιότητες που πρέπει να τεθούν.

