Αστέρας - ΠΑΣ Γιάννινα: Ισοπαλία στην Τρίπολη

Ακόμα ένα «Χ» στην εφετινή σούμα τους πρόσθεσαν Αστέρας Τρίπολης και ΠΑΣ Γιάννινα.



Είναι οι ομάδες με τις περισσότερες ισοπαλίες στην εφετινή Super League, 11 ο Αστέρας Τρίπολης και 9 ο ΠΑΣ Γιάννινα κι από μία άποψη, το τελικό 1-1 στο «Θ. Κολοκοτρώνης» στο πλαίσιο της 23ης αγωνιστικής ήταν μάλλον και το πιο... φυσιολογικό αποτέλεσμα για δύο ομάδες πρόσθεσαν άλλο ένα «Χ» στην εφετινή σούμα τους, μοιάζοντας απόλυτα ισορροπημένες μέσα στο γήπεδο και δίχως διάθεση για να πάρουν πολλά ρίσκα.

Ο Ριέρα με το πρώτο εφετινό τέρμα του (κι 11ο στην καριέρα του στον Αστέρα) έδωσε το προβάδισμα για τους γηπεδούχους, ενώ ο ΠΑΣ ισοφάρισε με εύστοχο πέναλτι του Εραμούσπε.

Ο Αστέρας πήρε «κεφάλι» στο σκορ με γκολ από τα... αποδυτήρια. Μόλις στο 2ο λεπτό ο Ριέρα εκτέλεσε φάουλ απ’ τα αριστερά, με την μπάλα να καταλήγει στο δεξί «παραθυράκι» του Τσιντώτα, ο οποίος εκτινάχθηκε, αλλά δεν κατάφερε να αποσοβήσει το γκολ των γηπεδούχων.

Ο ΠΑΣ Γιάννινα προσπάθησε να ισορροπήσει το παιχνίδι μετά το 20λεπτο και στο 35’ κέρδισε πέναλτι σε ανατροπή του Τζίμα από τον Καρμόνα. Ο Εραμούσπε δεν αστόχησε απ’ την άσπρη βούλα και στο 37’ έφερε το ματς στα ίσα.

Στο δεύτερο ημίχρονο οι φιλοξενούμενοι έδωσαν την μπάλα στον Αστέρα και προσπάθησαν να χτυπήσουν στην κόντρα, χωρίς όμως να έχουν σωστές επιλογές στις μεταβάσεις τους. Και οι Αρκάδες, ωστόσο, δεν έκαναν πολλά... πράγματα, πιέζοντας λίγο παραπάνω μόνο στο τελευταίο 20λεπτο, όταν δύο φορές ο Κρεσπί (70’, 77’) και μία ο Σίτο (81’) δεν είχαν σωστά τελειώματα από καλές θέσεις, στέλνοντας την μπάλα άουτ.

Το 1-1 έμεινε ως το τέλος (με μοναδική καλή στιγμή το πλασέ του νεαρού Ζουγλή στο 90' που έβγαλε με τα πόδια ο Τσιντώτας), ως μία μάλλον... βολική κατάσταση και για τους δύο που είναι πολύ μακριά τόσο απ’ την εξάδα των play off όσο κι απ’ την επικίνδυνη ζώνη.

Διαιτητής: Σταύρος Τσιμεντερίδης (Κοζάνης)

Κίτρινες: Ατιένθα - Τζίνο, Τζίμας

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Άκης Μάντζιος): Παπαδόπουλος, Καρμόνα, Ατιένθα, Καστάνιο, Τασουλής, Σανταφέ (46’ Αλάγκμπε), Ιγκλέσιας (46’ Μουνάφο), Ριέρα (71’ Λέο Τιλίκα), Κρεσπί, Σίτο (85’ Ζουγλής), Μπαράλες (70’ Κωστέας).

ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ (Θανάσης Στάικος): Τσιντώτας, Σόρια, Παντελάκης (21’ λ.τρ. Μπακαδήμας), Εραμούσπε, Πήλιος, Τζίμας, Καραχάλιος, Τζίνο, Ριένστρα (65’ Νίνης), Μπάλαν, Μορέιρα (89’ Φοφανά).

