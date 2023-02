Τεχνολογία - Επιστήμη

Στροφάδες: Σεισμός 4,6 Ρίχτερ

Στο «χορό των Ρίχτερ» κινούνται αρκετές περιοχές της Ελλάδας το Σάββατο, ενώ και στην Τουρκία καταγράφηκε νέος σεισμός άνω των 5 Ρίχτερ.

Σεισμική δόνηση, με μέγεθος 4,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ κατέγραψε το Ενιαίο Εθνικό Σεισμολογικό Δίκτυο στο Ιόνιο.

Το επίκεντρο της δόνησης, που καταγράφηκε στις 22:14 του Σαββάτου, εντοπίζεται στον θαλάσσιο χώρο, σε απόσταση 23 χιλιομέτρων, δυτικά των Στροφάδων.

Το εστιακό βάθος του σεισμού εκτιμήθηκε στα 13,2 χιλιόμετρα.

Ο σεισμός έγινε ιδιαίτερα αισθητός στην Ζάκυνθο, χωρίς να προκληθούν ζημιές ή τραυματισμοί.

Νωρίτερα, σεισμική δόνηση 4,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε σε θαλάσσια περιοχή βόρεια της Κρήτης.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 44 χιλιόμετρα βόρεια του Ηρακλείου, ενώ το εστιακό βάθος εντοπίζεται στα 10 χιλιόμετρα.

Τουρκία: Νέος σεισμός 5,2 Ρίχτερ

Σεισμική δόνηση μεγέθους 5,2 βαθμών σημειώθηκε απόψε, στις 21.31 (ώρα Ελλάδας) στην κεντρική Τουρκία, όπως ανακοίνωσε το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC).

Ο σεισμός προερχόταν από εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων και το επίκεντρό του εντοπίστηκε σε απόσταση 54 χιλιομέτρων βορειοδυτικά της πόλης Καχραμάνμαρας.

