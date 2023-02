Κόσμος

Η Βόρεια Κορέα εκτόξευσε βαλλιστικό πύραυλο προς την Ιαπωνία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Διηπειρωτικό πύραυλο εκτόξευσε η Βόρεια Κορέα προς τις ακτές της Ιαπωνίας.

Η Βόρεια Κορέα επιβεβαίωσε σήμερα ότι εκτόξευσε τις προηγούμενες ώρες διηπειρωτικό βαλλιστικό πύραυλο (ICBM), με σκοπό την επαλήθευση της αξιοπιστίας του οπλικού συστήματος.

Η «αιφνιδιαστική εκτόξευση ICBM» αποτελεί, σύμφωνα με το βορειοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων (KCNA), «απτή απόδειξη» των προσπαθειών της Πιονγκγιάνγκ να καταστήσει «ακαταμάχητη» την «ικανότητα πυρηνικής αντεπίθεσης» εναντίον εχθρικών δυνάμεων.

Ο διηπειρωτικός βαλλιστικός πύραυλος Hwasong-15 – ο οποίος έπεσε το απόγευμα του Σαββάτου στη θαλάσσια περιοχή ανοικτά των δυτικών ακτών της Ιαπωνίας – διένυσε απόσταση 989 χιλιομέτρων σε 4.015 δευτερόλεπτα, φθάνοντας σε ύψος 5.768 χιλιομέτρων, σύμφωνα πάντα με το KCNA.

Εν τω μεταξύ, η Κιμ Γιο Τζονγκ, αδερφή του βορειοκορεάτη ηγέτη Κιμ Γιονγκ Ουν, επικρίνει σήμερα τις ΗΠΑ επειδή προσπαθούν να μετατρέψουν το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ σε αυτό που αποκαλεί «εργαλείο για την ειδεχθή εχθρική πολιτική» έναντι της Βόρειας Κορέας. «Προειδοποιώ ότι θα παρακολουθούμε κάθε κίνηση του εχθρού και θα λάβουμε αντίστοιχα, πολύ ισχυρά και συντριπτικά αντίμετρα για κάθε εχθρική προς εμάς κίνησή του», αναφέρει σε δήλωσή της.

Η χθεσινή πυραυλική δοκιμή της Πιονγκγιάνγκ, η πρώτη φέτος, σημειώθηκε μετά την απειλή που εξέφρασε την Παρασκευή για μια «άνευ προηγουμένου, επίμονη και ισχυρή» απάντηση, καθώς η Νότια Κορέα και οι ΗΠΑ ετοιμάζονται για τα ετήσια κοινά στρατιωτικά γυμνάσιά τους, στο πλαίσιο των προσπαθειών αποτροπής της αυξανόμενης πυρηνικής και πυραυλικής απειλής της Βόρειας Κορέας.