“Dragon’s Den” – Παναγιώτης Μαγουλάς: Ο σεφ που φτιάχνει vegan κρέας (βίντεο)

Ένας διαφορετικός σεφ κράτησε το ενδιαφέρον των επενδυτών, που έδωσαν 60.000 ευρώ στο πρότζεκτ του για την Παρασκευή vegan κρέατος. Τι λέει ο ίδιος στο «Στούντιο με Θέα».

«Με υγιεινές τροφές και πρώτες ύλες, προσπάθησα να κάνω κάτι που να είναι όσο νόστιμο είναι το κρέας», περιέγραψε ο Παναγιώτης Μαγουλάς στην εκπομπή «Στούντιο με Θέα» την επιχειρηματική του ιδέα, η οποία χρηματοδοτήθηκε με 60.000 ευρώ από τους επενδυτές του “Dragon’s Den”.

Ο νεαρός σεφ που ξεκίνησε εν μέσω κορονοϊού, όταν έχασε τη δουλειά του, φτιάχνει προϊόντα που μοιάζουν με το κρέας, αλλά χωρίς να σκοτώνει ζώα.

«Ο γύρος κοτόπουλο γίνεται από ρεβύθια και πρωτεΐνες», είπε, τονίζοντας ότι, «μοιάζουν πολύ με το κρέας αλλά, υπάρχουν και πιο υγιεινές τροφές που δεν μοιάζουν με το κρέας».

Απάντησε θετικά στο ερώτημα αν…τσίκνησε vegan την Τσικνοπέμπτη και είπε πως, «το λουκάνικο γίνεται από όσπρια».

Ο Παναγιώτης Μαγουλάς ξεκαθάρισε ότι, στα προϊόντα του «ξέρετε όλες τις ουσίες, δεν είναι ουσίες που τις διαβάζετε και δεν τις ξέρετε» και εξήγησε ότι, «αυτά που μοιάζουν πολύ με κρέας, είναι από πρωτεΐνη κρέατος».

Όσο για το επιχειρηματικό του πλάνο, το οποίο και χρηματοδοτήθηκε από το “Dragon’s Den”, είπε ότι, θα ξεκινήσει με έναν καινούριο χώρο, με σκοπό την επέκταση στην Ελλάδα και το εξωτερικό».

«Είναι φτηνό, φυτικό, ελληνικό κρέας», κατέληξε ο vegan chef.

