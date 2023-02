Κόσμος

Συρία: Η Άγια που γεννήθηκε στα συντρίμμια υιοθετήθηκε (εικόνες)

Το κοριτσάκι που συγκλόνισε την παγκόσμια κοινή γνώμη, μετά την περιπέτειά του στο νοσοκομείο, βρήκε μια νέα οικογένεια. Άλλαξε όμως το όνομά της.

Υιοθετήθηκε από τον θείο και τη θεία της η μικρή Άγια, που γεννήθηκε κάτω από τα συντρίμμια κτηρίου που κατέρρευσε από το σεισμό στη Συρία.

Το μωράκι που βρήκε από τα συντρίμμια με τον ομφάλιο λώρο, ενώ η μητέρα του πέθανε λίγο μετά τη γέννησή του, εντοπίστηκε όταν γείτονες άκουσαν το κλάμα του και εθελοντές διασώστες το έβγαλαν από εκεί.

Η μητέρα, ο πατέρας της και τα τέσσερα αδέρφια της έχασαν τη ζωή τους στο σεισμό. Πρόκειται για οικογένεια που είχε πάει στην περιοχή, όταν οι τζιχαντιστές κατέλαβαν την πόλη που ζούσε.

Το νεογέννητο κοριτσάκι νοσηλεύτηκε με «ταραχές» αφού, ο καθένας πήγαινε ζητώντας το και οι γιατροί υπό το φόβο της απαγωγής του, το είχαν βάλει σε ειδικό χώρο.

Ο θείος και η θεία του αποφάσισαν να υιοθετήσουν το παιδί, το οποίο τους δόθηκε ενώ χιλιάδες κόσμου ζητούσε να το πάρει υπό την προστασία του.

Για να τους δοθεί μάλιστα, έγινε και τεστ DNA. Η Άγια όμως, θα αλλάξει το όνομά της και θα πάρει το όνομα της μητέρα της, Άφρα.

