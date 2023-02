Οικονομία

Συντάξεις - επίδομα προσωπικής διαφοράς: οι δικαιούχοι και πότε θα καταβληθεί

Ποιοι θα είναι οι δικαιούχοι και ποιο το ύψος του ποσού για το έκτακτο επίδομα των συνταξιούχων που έχουν προσωπική διαφορά.

Δύο σημαντικές παρεμβάσεις που αφορούν τους συνταξιούχους πρόκειται να υλοποιηθούν εντός του Μαρτίου. Η πρώτη αφορά την εφάπαξ καταβολή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης στους συνταξιούχους που έχουν προσωπική διαφορά και δεν ωφελήθηκαν καθόλου ή ωφελήθηκαν μερικώς από τις αυξήσεις που δόθηκαν πρόσφατα και η δεύτερη αφορά τη χορήγηση προκαταβολής για τις εκκρεμείς επικουρικές συντάξεις, λόγω γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου, σε ασφαλισμένους που έχουν υποβάλει αίτηση, πριν από την 1η Ιουλίου 2022 και για τους οποίους έχει εκδοθεί απόφαση κύριας σύνταξης.

Μάλιστα, αυτές δεν είναι οι μόνες παρεμβάσεις που δρομολογήθηκαν το τελευταίο χρονικό διάστημα, καθώς, από το τέλος του Δεκεμβρίου 2022 έως και σήμερα, εφαρμόστηκαν και άλλες αυξήσεις, με στόχο τη βελτίωση του εισοδήματος των συνταξιούχων, που έχουν μόνιμο χαρακτήρα, όπως είναι οι μικρότερες ή μεγαλύτερες αυξήσεις, μέσω της κατάργησης της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, σε πάνω από 900.000 συνταξιούχους, με εισοδήματα από 12.000 ευρώ και πάνω, οι αυξήσεις της τέταρτης δόσης επανυπολογισμού του ν. Βρούτση σε πάνω από 230.000 συνταξιούχους και οι πρώτες αυξήσεις έως 7,75% για πάνω από 1,7 εκατομμύρια συνταξιούχους, μετά από 12ετία, αλλά και η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 250 ευρώ σε πάνω από 1 εκατομμύριο συνταξιούχους, με εισόδημα έως 800 ευρώ τον μήνα.

Από 200 ευρώ έως 300 ευρώ το ποσό της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης

Η εφάπαξ οικονομική ενίσχυση, το δημοσιονομικό κόστος της οποίας ανέρχεται σε 280 εκατ. ευρώ, αφορά τους συνταξιούχους που έχουν προσωπική διαφορά και έχουν άθροισμα κύριων συντάξεων έως 1.600 ευρώ τον μήνα και είτε δεν είδαν καθόλου την αύξηση του 7,75% τον προηγούμενο μήνα είτε έλαβαν ποσοστό λιγότερο από αυτό. Σύμφωνα με διευκρινίσεις του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, προκειμένου να λάβει την ενίσχυση ο συνταξιούχος, εξετάζεται το καθαρό προ φόρων ποσό σύνταξης.

Όπως ανέφερε ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Κωστής Χατζηδάκης, κατά τη διάρκεια της πρόσφατης παρουσίασης των επτά νέων παρεμβάσεων στήριξης της κοινωνίας από το οικονομικό επιτελείο, σε συνέχεια των εξαγγελιών του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, η κυβέρνηση στάθμισε τις ειδικές συνθήκες, που έχουν δημιουργηθεί, λόγω ενός ασυνήθιστου εισαγόμενου πληθωρισμού, για τους συνταξιούχους που έχουν τη λεγόμενη προσωπική διαφορά του νόμου Κατρούγκαλου και για τους χαμηλοσυνταξιούχους. Στο πλαίσιο αυτό, αξιοποίησε τον πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο, λαμβάνοντας υπ' όψιν τις ανάγκες των συνταξιούχων.

Όπως ανακοινώθηκε, το ποσό της εφάπαξ ενίσχυσης κλιμακώνεται και κυμαίνεται από 200 ευρώ έως 300 ευρώ, ενώ το ύψος της εξαρτάται από τρία κριτήρια: τη μερική ή και καθόλου αύξηση, λόγω της προσωπικής διαφοράς, το ύψος της σύνταξης και άλλες τυχόν ενισχύσεις, που έλαβαν το προηγούμενο διάστημα.

Η έκτακτη οικονομική ενίσχυση, η οποία θα καταβληθεί έως τις 31 Μαρτίου 2023 με εμβόλιμη πληρωμή, χωρίς να απαιτείται καμία αίτηση από τους συνταξιούχους, είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη και δεν υπόκειται σε οποιοδήποτε τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δημοσίου.

Πόσοι θα την λάβουν

Οι συνταξιούχοι με προσωπική διαφορά, που ενισχύονται, ανέρχονται σε περίπου 1.112.000.

Όπως γνωστοποίησε ο κ. Χατζηδάκης, στο πλαίσιο της πρόσφατης παρουσίασης, σύμφωνα με τα κριτήρια, που ορίστηκαν, οι συνταξιούχοι αυτοί επιμερίζονται σε πέντε κατηγορίες.

Υπενθυμίζεται ότι στην πρώτη κατηγορία είναι όσοι συνταξιούχοι δεν είδαν καμία από τις αυξήσεις. Πρόκειται για 120.000 περίπου συνταξιούχους (περίπου το 5% του συνόλου) με προσωπική διαφορά και με άθροισμα κύριων συντάξεων που κυμαίνεται μεταξύ 800 ευρώ-1.000 ευρώ τον μήνα. Αυτοί οι συνταξιούχοι θα λάβουν έκτακτη ενίσχυση 300 ευρώ.

Στη δεύτερη κατηγορία είναι όσοι συνταξιούχοι έχουν προσωπική διαφορά και η μόνη ενίσχυση που έλαβαν το προηγούμενο διάστημα ήταν η έκτακτη καταβολή των 250 ευρώ τα Χριστούγεννα. Πρόκειται για 370.000 χαμηλοσυνταξιούχους, με συντάξεις έως 800 ευρώ τον μήνα και αυτοί οι συνταξιούχοι θα λάβουν έκτακτη ενίσχυση 300 ευρώ.

Στην τρίτη κατηγορία είναι όσοι συνταξιούχοι έχουν άθροισμα κύριων συντάξεων μεταξύ 1.000 ευρώ-1.100 ευρώ τον μήνα, έχουν προσωπική διαφορά και είδαν μόνο μία μικρή ενίσχυση από την κατάργηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης κατά μέσο όρο 36 ευρώ τον χρόνο. Πρόκειται για 70.000 συνταξιούχους, οι οποίοι θα λάβουν και αυτοί την έκτακτη ενίσχυση των 300 ευρώ.

Συνολικά 560.000 συνταξιούχοι, με άθροισμα κύριων συντάξεων έως 1.100 ευρώ και τα χαρακτηριστικά, που προαναφέρθηκαν, θα λάβουν το ανώτατο ποσό των 300 ευρώ.

Στην τέταρτη κατηγορία είναι όσοι συνταξιούχοι έχουν άθροισμα κύριων συντάξεων από 1.100 ευρώ έως 1.600 ευρώ τον μήνα, έχουν προσωπική διαφορά και ωφελήθηκαν μόνο από την κατάργηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης κατά μέσο όρο με 111 ευρώ ετησίως. Οι συνταξιούχοι αυτοί είναι 300.000 και θα λάβουν 250 ευρώ.

Η πέμπτη κατηγορία αφορά συνταξιούχους που δεν είδαν ακέραια την αύξηση του 7,75%, λόγω προσωπικής διαφοράς, έλαβαν, όμως, κάποιο μικρότερο ποσοστό.

Ειδικότερα:

Όσοι συνταξιούχοι λαμβάνουν άθροισμα κύριων συντάξεων έως 1.100 ευρώ τον μήνα και είδαν αύξηση στη σύνταξή τους έως 3,49%, τότε η έκτακτη ενίσχυση, που θα λάβουν, είναι 250 ευρώ. Στην ομάδα αυτή εντάσσονται περίπου 94.000 συνταξιούχοι.

Επομένως, το ποσό των 250 ευρώ θα το λάβουν συνολικά 394.000 συνταξιούχοι.

Επίσης, υπάρχουν και οι συνταξιούχοι που θα λάβουν το ποσό των 200 ευρώ ως έκτακτη ενίσχυση.

Αυτοί είναι:

Περίπου 33.000 συνταξιούχοι, με άθροισμα κύριων συντάξεων από 1.101 ευρώ έως και 1.600 ευρώ, που έχουν λάβει αύξηση στη σύνταξή τους έως 3,49%, θα λάβουν ενίσχυση 200 ευρώ και επιπλέον 125.000 συνταξιούχοι, οι οποίοι έχουν άθροισμα συντάξεων έως 1.100 ευρώ και είδαν αύξηση στις συντάξεις τους από 3,5% έως 6,99%, θα λάβουν και αυτοί ενίσχυση 200 ευρώ.

Άρα, συνολικά, οι συνταξιούχοι που θα λάβουν το ποσό των 200 ευρώ, είναι 158.000.

Όπως σημειώνει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με τον συνδυασμό των αυξήσεων, που δόθηκαν το προηγούμενο δίμηνο, προκύπτει πως όλοι οι συνταξιούχοι (2,5 εκατομμύρια) βλέπουν ενίσχυση των εισοδημάτων τους.

Με ταχείς ρυθμούς η αποκλιμάκωση των εκκρεμών επικουρικών συντάξεων-Προκαταβολή για τις εκκρεμείς επικουρικές

Ταυτόχρονα, στην τελική ευθεία έχει εισέλθει η διαδικασία για την εκκαθάριση των εκκρεμών επικουρικών συντάξεων, οι οποίες ανέρχονται σε περίπου 80.000.

Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο εκπρόσωπος Τύπου του e-ΕΦΚΑ, Όμηρος Τσάπαλος, επισημαίνει ότι, εφαρμόζοντας τις ίδιες μεθόδους που ακολουθήθηκαν για την έκδοση των εκκρεμών κύριων συντάξεων, η απονομή των εκκρεμών επικουρικών συντάξεων έχει επιταχυνθεί σημαντικά και τα πρώτα αποτελέσματα είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά.

Ενδεικτικό στοιχείο της προόδου που έχει συντελεστεί είναι ότι, κατά τον μήνα Ιανουάριο 2023, εκδόθηκαν οι πρώτες 15.000 επικουρικές συντάξεις από το σύνολο των εκκρεμοτήτων, έως το τέλος Φεβρουαρίου 2023, εκτιμάται ότι θα εκδοθούν άλλες 25.000, ενώ οι ενέργειες για την περαιτέρω μείωση των εκκρεμοτήτων θα εντατικοποιηθούν τους επόμενους μήνες.

Σύμφωνα με τον κ. Όμηρο Τσάπαλο, οι πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί και συμβάλλουν καθοριστικά στην εξάλειψη του «στοκ» των εκκρεμών επικουρικών συντάξεων, είναι η βελτίωση της λειτουργίας του μηχανισμού έκδοσης επικουρικών συντάξεων με διαδικασία fast track, που έχει ήδη θεσπιστεί με το άρθρο 48 του Ν. 4921/2022, η δημιουργία Πύργου Ελέγχου για την παρακολούθηση των εκκρεμοτήτων σε όλη την Ελλάδα, η απασχόληση υπαλλήλων από τα κέντρα απονομής κύριων συντάξεων στα αντίστοιχα των επικουρικών, η ψηφιοποίηση της υποβολής των νέων αιτήσεων για επικουρική σύνταξη, που περιορίζει σημαντικά τους χρόνους απονομής, καθώς και η σωστή οργάνωση, το management και η τεχνογνωσία, που διαθέτει ο φορέας. «Πλέον, ο e-ΕΦΚΑ έχει αποδείξει πως παράγει συντάξεις και όχι καθυστερήσεις. Το αποδείξαμε στο μέτωπο των κύριων συντάξεων, όπου εκδόθηκαν πάνω απο 500.000 συντάξεις μέσα σε 24 μήνες. Θα το αποδείξουμε σύντομα και στο μέτωπο των επικουρικών», τονίζει ο εκπρόσωπος Τύπου του e-ΕΦΚΑ.

Παράλληλα, με τροπολογία του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής για τις εκκρεμείς επικουρικές συντάξεις, λόγω γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου, σε ασφαλισμένους που έχουν υποβάλει αίτηση, πριν από την 1η Ιουλίου 2022 και για τους οποίους έχει εκδοθεί απόφαση κύριας σύνταξης.

Η προκαταβολή, η οποία αναμένεται να χορηγηθεί έως τις 15 Μαρτίου 2023, ισούται με 100 ευρώ για κάθε μήνα καθυστέρησης της έκδοσης της επικουρικής σύνταξης (για τις επικουρικές συντάξεις γήρατος), από το διάστημα υποβολής της αίτησης έως τις 31 Ιανουαρίου 2023. Η προκαταβολή ορίζεται στα 50 ευρώ για επικουρικές συντάξεις, λόγω αναπηρίας και για τον επιζώντα σύζυγο, που ζητά να του χορηγηθεί επικουρική σύνταξη, λόγω θανάτου.

Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται καμία ενέργεια από πλευράς του δικαιούχου.

