Κικίλιας: 20% πάνω από το 2019 οι προκρατήσεις για το 2023

Ο Υπουργός Τουρισμού στον ΑΝΤ1 για την πορεία του τουρισμού, το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας και τις επενδύσεις στον Τουρισμό.

«Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι από το 2022, οι προκρατήσεις για το 2023 είναι 20% πάνω από το 2019», δήλωσε από το Περτούλι στην εκπομπή «Στούντιο με Θεά» ο Υπουργός Τουρισμού, εκφράζοντας την ικανοποίηση που, «η σκληρή δουλειά αποδίδει καρπούς».

Ο Βασίλης Κικίλιας είπε πως, ο Τουρισμός απέδωσε έσοδα της τάξης των 18 δισεκατομμυρίων ευρώ το 2022 και επιβεβαίωσε ότι, το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας θα πλησιάσει το 100% σε πληρότητα.

Ειδική αναφορά έκανε στο επενδυτικό σχέδιο για την αναβάθμιση των τουριστικών υποδομών. Πρόκειται για 350 εκατομμύρια ευρώ, που πήρε η χώρα μας λόγω της πανδημίας και τα οποία μαζί με τις ιδιωτικές επενδύσεις θα φτάσει το 1 εκατομμύριο ευρώ. Τα έργα που θα γίνουν αφορούν, μεταξύ άλλων, στην αναβάθμιση των χιονοδρομικών, των τουριστικών λιμένων, την πρόσβαση ΑμεΑ και όλες τις μορφές του ειδικού τουρισμού, όπως ο αγροτουρισμός ή ο οινοτουρισμός.

Ερωτηθείς για το αν υπάρχει κάποιο πλάνο για την έλλειψη προσωπικού στον κλάδο του τουρισμού, απάντησε πως, «είναι πανευρωπαϊκό πρόβλημα το ότι έφυγαν άνθρωποι από τον κλάδο και δεν επέστρεψαν» και αναφέρθηκε στο πρόγραμμα που εκπονείται από το υπουργείο Εργασία για πρόσληψη προσωπικού στον τουριστικό κλάδο. Χαιρέτισε την αύξηση του 10% από τους εργοδότες του κλάδου και κάλεσε τους επιχειρηματίες να δίνουν καλούς μισθούς στο προσωπικό τους.

Όσο αφορά στο πρόβλημα του υπερτουρισμού, ο Βασίλης Κικίλιας είπε πως, «θα επενδύσουμε τα χρήματα από την ΕΕ για να αναβαθμίσουμε το προϊόν μας, σε αφαλατώσεις, στο αποχευτικό, στο πάρκινγκ και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας».

Τέλος, σχετικά με το ότι οι εκλογές θα πέσουν με το «άνοιγμα» της τουριστικής σεζόν και το ενδεχόμενο να έχει κάνει ο ίδιος κάποια σχετική εισήγηση για την ημερομηνία τους, απάντησε ότι, «στην Αθήνα η σεζόν δεν έχει σταματήσει», σημειώνοντας ότι, «είμαστε Νο 3 προορισμός στον πλανήτη».

«Η σεζόν θα επανακκινήσει για την Ελλάδα στις αρχές Μαρτίου, ντε φάκτο θα πέσει μέσα στις εκλογές. Αυτό όμως δεν μας απασχολεί, γιατί είμαστε οργανωμένος κλάδος», κατέληξε.

