Οικονομία

Σταϊκούρας – συντάξεις: Νέα μόνιμη αύξηση του χρόνου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Υπουργός Οικονομικών για τη νέα ρύθμιση οφειλών, τις αυξήσεις στις συντάξεις και τα μέτρα που θεσμοθετήθηκαν τις προηγούμενες ημέρες.

«Τα νέα μέτρα δεν ταράζουν την οικονομική ισορροπία», εξήγησε ο Υπουργός Οικονομικών, σε συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ, τονίζοντας ότι, «τα επτά κοινωνικά μέτρα είναι επιπλέον παρεμβάσεις ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ. Βρήκαμε με ασφάλεια δημοσιονομικό χώρο, έτσι ώστε να μη διαταράσσεται η αναγκαία κοινωνική ισορροπία και αυτός ο δημοσιονομικός χώρος επιστρέφει στο σύνολό του στην κοινωνία, στους συνταξιούχους, δανειολήπτες, καταναλωτές, αγρότες και ελεύθερους επαγγελματίες».

Ο υπουργός Οικονομικών επισήμανε ότι, ο επιπλέον δημοσιονομικός χώρος «προέρχεται από επιπλέον φορολογικά έσοδα, 9 έως 10 δις ευρώ το 2022, καλύτερα από τις αρχικές μας εκτιμήσεις και απόρροια της καλύτερης πορείας της οικονομίας, των αυξημένων φορολογικών εσόδων εξαιτίας της αύξησης των ηλεκτρονικών συναλλαγών, της καλής πορείας του τουρισμού, της αύξησης κατανάλωσης και εν μέρει, περίπου 15%, από την ακρίβεια».

Εκτίμησε επίσης ότι, «θα προκύψει επιπλέον δημοσιονομικός χώρος». «Εκτιμώ ότι στην πορεία του χρόνου, έτσι όπως κινείται η ελληνική οικονομία, θα προκύψει επιπλέον δημοσιονομικός χώρος. Το πότε όμως θα προκύψει με ασφάλεια, είναι ένα άλλο στοιχείο. Εξακολουθούν να υπάρχουν κίνδυνοι, κανείς δεν είναι βέβαιος πως θα κινηθούν οι τιμές του φυσικού αερίου και κυρίως του πετρελαίου, το οποίο έχει αρχίσει και αυξάνει. Διότι το β΄ τρίμηνο του 2023, και αυτό είναι μία ανησυχία σε όλη την Ευρώπη, η ανάκαμψη της Κίνας μπορεί να έχει επιπτώσεις στο κόστος πετρελαίου. Άρα, πρέπει να έχουμε και εφεδρείες για τους κινδύνους που μπορεί να συναντήσουμε μπροστά», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στους συνταξιούχους, ο κ. Σταϊκούρας υπογράμμισε ότι «είναι προφανές ότι δεν έχουμε τελειώσει με τις συντάξεις. Ενδεικτικά θα πω ότι του χρόνου με βάση τον πληθωρισμό και τον ρυθμό οικονομικής μεγέθυνσης φέτος, θα υπάρξει μία νέα μόνιμη αύξηση στις συντάξεις περίπου 3,4%».

«Όλοι οι συμπατριώτες μας έχουν βοήθεια από αυτή την κυβέρνηση. Οι δημόσιοι υπάλληλοι, για μία δεκαετία και πλέον, είχαν περικοπές και δεν είχαν καμία βοήθεια. Φέτος, για πρώτη φορά, καταργήσαμε την εισφορά αλληλεγγύης στους δημοσίους υπαλλήλους, 200 εκ. ευρώ. Καταργήσαμε το 1% ως εισφορά στο Ταμείο των Δημοσίων Υπαλλήλων», δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών προσθέτοντας: «Τις επόμενες εβδομάδες θα μπουν και άλλες κατηγορίες που θα τις δείτε να ξεδιπλώνονται από το υπουργείο Οικονομικών με τα συναρμόδια υπουργεία. Η βοήθεια στο δημόσιο για τα βαρέα και ανθυγιεινά ήταν 170 εκ. ευρώ και γίνεται 250 εκ. ευρώ. Και έχουμε την πρόβλεψη, από 1-1-2024 για ένα νέο μισθολόγιο στο Δημόσιο, που θα καλύπτει όλους τους συμπατριώτες μας στο Δημόσιο, αρχικού κόστους 500 εκ. ευρώ. Πάνω από 1 δις ευρώ βοήθεια και στους δημοσίους υπαλλήλους».

«Υπάρχει ιδιαίτερη μέριμνα από την κυβέρνηση και για τους στρατιωτικούς και θα υπάρξουν και άλλες παρεμβάσεις», σημείωσε ο κ. Σταϊκούρας .

«Ήταν η πιο δύσκολη συζήτηση που είχαμε με τους θεσμούς. Το ότι έχουμε βγει από το καθεστώς ενισχυμένης εποπτείας, όπως ισχύει στην Ισπανία, την Πορτογαλία, την Ιρλανδία, την Κύπρο, δεν σημαίνει ότι η ελληνική οικονομία δεν αξιολογείται. Δεν υπάρχει πουθενά στην Ευρώπη αυτό το πλαίσιο ρυθμίσεων. Κάναμε την πιο γενναιόδωρη εφικτή ρύθμιση έτσι ώστε να βοηθήσουμε τους συμπατριώτες μας που πράγματι έχουν δυσκολίες εξαιτίας και της τρίτης κρίσης, να κρατήσουμε την κουλτούρα πληρωμών και ταυτόχρονα να βοηθήσουμε αυτούς που ήταν συνεπείς φορολογούμενοι. Εκτιμούμε ότι θα ξεκινήσει τον Απρίλιο», είπε ο κ. Σταϊκούρας.

«Η ρύθμιση θα αφορά και φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις. Θα επιδιώξουμε να επεκταθεί και για τα χρέη στους Δήμους. Αν κάποιος πολίτης μπήκε στη ρύθμιση των 24 δόσεων τα τελευταία δύο χρόνια, μπορεί να κάνει μετάπτωση στις 72 δόσεις» διευκρίνισε ο υπουργός Οικονομικών.

Πηγή: skai.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Έβρος: έκλεψαν βαν της συνοριοφυλακής έξω από αστυνομικό τμήμα

Βόλος: μπούκαραν σε νοσοκομείο και επιτέθηκαν σε αστυνομικούς

Τροχαίο με αγριογούρουνο: “Πέταξε” το αυτοκίνητο σε γεφυράκι (εικόνες)