Κορονοϊός: Η ενισχυτική δόση του εμβολίου “ασπίδα” για τον θάνατο

Ανάλυση των διεθνών ιατρικών δεδομένων από τους καθηγητές του ΕΚΠΑ.

Οι Ιατροί της Θεραπευτικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, Ροδάνθη Ελένη Συρίγου, Γιάννης Ντάνασης, Πάνος Μαλανδράκης, και Θάνος Δημόπουλος (Πρύτανης ΕΚΠΑ) συνοψίζουν τα δεδομένα της πρόσφατης δημοσίευσης στο WebMd όσον αφορά στη μείωση των ποσοστών θανάτου μετά την ενισχυτική δόση του εμβολίου.

Τα CDC των ΗΠΑ αδειοδότησαν την χορήγηση της ενισχυτικής δόσης με το δισθενές εμβόλιο COVID-19 την 1η Σεπτεμβρίου 2022. Το δισθενές εμβόλιο αποτελεί συνδυασμό του πρωταρχικού εμβολίου έναντι του στελέχους της Wuhan και των νέων υπομεταλλάξεων BA.4 και BA.5.

Παράλληλα, εκτιμάται ότι αυτές οι υπομεταλλάξεις της Όμικρον αποτελούν πλέον λιγότερο από το 1% των περιπτώσεων COVID-19.

Η υπομετάλλαξη που κυριαρχεί αυτή τη στιγμή είναι η XBB.1.5 ενώ υπάρχουν δεδομένα ότι το δισθενές εμβόλιο προσφέρει προστασία έναντι της σοβαρής νόσησης ή θανάτου. Στη νέα μελέτη συμπεριλήφθηκαν ασθενείς μεγαλύτεροι των 12 ετών με θετικό τεστ SARS-COV-2, και ο αριθμός των θανάτων υπολογίστηκε από τον Οκτώβριο του 2021 έως και τον Δεκέμβριο του 2022. Σε αυτό το χρονικό διάστημα οι μεταλλάξεις που υπερίσχυαν ήταν η Δέλτα και η Όμικρον με κυρίαρχες υπομεταλλάξεις τις BA.2, BA.4 και BA.5.

Τα δύο τελευταία υπο-στελέχη ήταν υπεύθυνα για το 78% των περιπτώσεων COVID-19 που καταγράφηκαν. Αναλύθηκαν πάνω από 21 εκατομμύρια ασθενείς με COVID-19, ενώ 115,078 θάνατοι συσχετίστηκαν με τη νόσηση. Τα δεδομένα αυτά συλλέχθηκαν από 23 Πολιτείες της Αμερικής, οι οποίες επιλέχθηκαν λόγω της δυνατότητας συλλογής δεδομένων.

Νέα μελέτη των Κέντρων Ελέγχου Νοσημάτων των ΗΠΑ (CDC) (Johnson AG et al. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2023;72:145–152) δείχνει ότι τα άτομα που έκαναν την ενισχυτική δόση με το δισθενές εμβόλιο έναντι του SARS-COV-2 μέχρι τα τέλη του προηγούμενου έτους είχαν 14 φορές μειωμένο κίνδυνο θανάτου από COVID-19 συγκριτικά με τον ανεμβολίαστο πληθυσμό και 3 φορές μικρότερο κίνδυνο συγκριτικά με όσους είχαν λάβει μόνο τις 2 αρχικές δόσεις του εμβολίου COVID-19.

