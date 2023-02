Κόσμος

Ρωσία για Μακρόν: μην ξεχνάτε τον Ναπολέοντα

Επίπληξη από τη Μόσχα στον Εμανουέλ Μακρόν για τις δηλώσεις του

Η Ρωσία επέπληξε σήμερα τον Εμανουέλ Μακρόν για τα σχόλιά του περί ήττας της Ρωσίας, λέγοντας ότι η Μόσχα εξακολουθεί να θυμάται την τύχη του Ναπολέοντα Βοναπάρτη και κατηγορώντας τον Γάλλο πρόεδρο για διττή διπλωματία με το Κρεμλίνο.

Ο Μακρόν δήλωσε στη γαλλική εφημερίδα Le Journal du Dimanche ότι η Γαλλία επιθυμεί την ήττα της Ρωσίας στην Ουκρανία, αλλά ποτέ δεν θέλησε την "συντριβή" της.

"Σχετικά με το 'ποτέ': Η Γαλλία δεν ξεκίνησε με τον Μακρόν και τα λείψανα του Ναπολέοντα, σεβαστά σε κρατικό επίπεδο, αναπαύονται στο κέντρο του Παρισιού. Η Γαλλία -και η Ρωσία- πρέπει να το καταλάβουν", δήλωσε η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα.

"Εν γένει ο Μακρόν είναι ανεκτίμητος", πρόσθεσε η ίδια, σημειώνοντας ότι τα σχόλια του Γάλλου προέδρου έδειξαν ότι η Δύση είχε εμπλακεί σε συζητήσεις για αλλαγή εξουσίας στη Ρωσία την ώρα που ο Μακρόν είχε επανειλημμένως ζητήσει συναντήσεις με την ρωσική ηγεσία.

