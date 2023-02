Κοινωνία

Θεσσαλονίκη: Διακινητής μεταναστών τραυμάτισε αστυνομικό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Επεισοδιακή ήταν η σύλληψη διακινητή μεταναστών λίγο έξω από το κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Τραυματίζοντας ελαφρά έναν αστυνομικό προσπάθησε να διαφύγει τη σύλληψη ένας 27χρονος άντρας, ο οποίος μετέφερε αλλοδαπούς με το όχημά του και εντοπίστηκε σε αγροτική περιοχή του Πενταλόφου Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο των ελέγχων που διενεργούνται από τις Αρχές για τον εντοπισμό περιπτώσεων μεταφοράς παράτυπων μεταναστών στο εσωτερικό της χώρας.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση της γενικής αστυνομικής διεύθυνσης Θεσσαλονίκης, κατά τις βραδινές ώρες του Σαββάτου, στην παλαιά εθνική οδό Θεσσαλονίκης - Σερρών, αστυνομικοί του τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης «εντόπισαν Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο εμφανώς έμφορτο, ο οδηγός του οποίου σε αγροτική περιοχή του δημοτικού διαμερίσματος Πενταλόφου αποβίβασε αλλοδαπούς, εκ των οποίων τέσσερις εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν από τους αστυνομικούς».

Ακολούθως, ο 27χρονος αλλοδαπός συνέχισε την πορεία του και σε πρατήριο υγρών καυσίμων, στην παλαιά εθνική οδό Κιλκίς - Θεσσαλονίκης όπου στάθμευσε το όχημα, εντοπίστηκε και συνελήφθη, «παρά τη σθεναρή αντίσταση που προέβαλε με αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό ενός εκ των αστυνομικών», όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση.

Μάλιστα, ο 27χρονος, προκειμένου να παραπλανήσει τους αστυνομικούς, μετά τη στάθμευση του οχήματος, αφαίρεσε τις πινακίδες κυκλοφορίας, με σκοπό να τοποθετήσει πινακίδες κυκλοφορίας Αρχών Γερμανίας. Από τον έλεγχο προέκυψε επίσης ότι, στερείται ταξιδιωτικών εγγράφων και άδειας ικανότητας οδήγησης. Σε βάρος του συλληφθέντος σχηματίστηκε σχετική δικογραφία από το τμήμα Διαχείρισης Μετανάστευσης Μυγδονίας και θα οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Ειδήσεις σήμερα:

Έβρος: έκλεψαν βαν της συνοριοφυλακής έξω από αστυνομικό τμήμα

Ρίτσαρντ Γκιρ: στο νοσοκομείο ο ηθοποιός

Τροχαίο με αγριογούρουνο: “Πέταξε” το αυτοκίνητο σε γεφυράκι (εικόνες)