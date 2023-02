Κοινωνία

Μενίδι: Σύλληψη νεαρής για ναρκωτικά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ναρκωτικά βρέθηκαν στην κατοχή και στο σπίτι της 27χρονης, μετά από έρευνες της Αστυνομίας.

Στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, συνελήφθη στην περιοχή των Αχαρνών από αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Ασφάλειας Αττικής και με τη συνδρομή της Ο.Π.Κ.Ε, 27χρονη, κατηγορούμενη για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, έπειτα από διερεύνηση πληροφοριών σχετικά με τη δράση της κατηγορουμένης στην διακίνηση ποσοτήτων κοκαΐνης και ηρωίνης, εντοπίστηκε και πιστοποιήθηκε η εγκληματική δράση της.

Στην αστυνομική έρευνα που διενεργήθηκε στο σπίτι της, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων, 17,6 γραμμάρια κοκαΐνης, 106,9 γραμμάρια ηρωίνης, ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας και το ποσό των 340 ευρώ.

Η συλληφθείσα οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

Ειδήσεις σήμερα:

Ρωσία για Μακρόν: μην ξεχνάτε τον Ναπολέοντα

Χανιά – Τροχαίο: Νεκρός 20χρονος οδηγός

Τροχαίο με αγριογούρουνο: “Πέταξε” το αυτοκίνητο σε γεφυράκι (εικόνες)