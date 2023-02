Πολιτική

Θεοδωρικάκος: Επιταχύνεται η κατασκευή του φράχτη στον Έβρο

Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη για το μεταναστευτικό, την ημέρα μνήμης για τους αστυνομικούς και τα εικονικά σύμφωνα συμβίωσης των συνοριοφυλάκων.

Η κυβέρνηση επιταχύνει την κατασκευή του φράχτη στον Έβρο, ενώ βρίσκεται σε διαρκή ετοιμότητα για την αντιμετώπιση των μεταναστευτικών ροών, δήλωσε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Τάκης Θεοδωρικάκος, σε συνέντευξή του στον ΣΚΑΙ.

Όπως τόνισε ο υπουργός, στο επόμενο 10μηνο θα έχουν κατασκευαστεί τα επί πλέον 35 χιλιόμετρα του φράχτη στον Έβρο, καθώς ήδη έχει επιλεγεί ο ανάδοχος και αναμένεται η έγκριση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για να ξεκινήσει το έργο.

Το κόστος του έργου θα ανέλθει σε 100 εκατ. ευρώ και θα καλυφθεί από τον ελληνικό Προϋπολογισμό, αλλά όπως είπε ο κ. Θεοδωρικάκος, οι χώρες της Ε.Ε «πρέπει να κατανοήσουν ότι τα σύνορα του Έβρου δεν είναι μόνο σύνορα της Ελλάδας αλλά και της Ευρώπης με την Τουρκία», εκφράζοντας ταυτόχρονα αισιοδοξία ότι τουλάχιστον ορισμένες χώρες θα συνδράμουν στην κάλυψη της δαπάνης.

Επανέλαβε ότι τα σύνορά μας είναι απροσπέλαστα «δεν περνάει τίποτα, ιδιαίτερα στον Έβρο» σημειώνοντας ότι οι καταστροφικοί σεισμοί στην Τουρκία, ενδεχομένως να ενισχύσουν το μεταναστευτικό ρεύμα προς την Ευρώπη και γι' αυτόν τον λόγο υπάρχει ετοιμότητα, τόσο στον Έβρο, όσο και στα νησιά, όπου η αστυνομία συνδράμει το λιμενικό.

«Όταν σημειώθηκε αυτή η τραγωδία στη γειτονική Τουρκία, η ελληνική κυβέρνηση και ο ελληνικός λαός βρεθήκαμε δίπλα στους γείτονές μας. Πήγαν τα παλικάρια της ΕΜΑΚ και συνέδραμαν να σωθεί κόσμος. Βεβαίως εκεί απ' ότι φαίνεται το πρόβλημα είναι τεράστιο και οι πάντες βοηθούν την Τουρκία να ορθοποδήσει. Όμως, υπάρχει ο κίνδυνος όλο αυτό να μετακυληθεί σε νέες ισχυρές μεταναστευτικές πιέσεις», είπε ο υπουργός.

Αναφερόμενος στη χθεσινή ημέρα μνήμης για τους πεσόντες αστυνομικούς, επέκρινε την στάση του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος «έλαμψε δια της απουσίας του» όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι είχε προβλεφθεί να υπάρξει και κατάθεση στεφανιού.

Όσον αφορά στην στάση της κυβέρνησης προς τους αστυνομικούς, είπε ότι τους τιμά στην πράξη και όχι με λόγια, θυμίζοντας ότι κατέβαλε ενίσχυση 600 ευρώ ως ένδειξη αναγνώρισης της δουλειάς που κάνουν. Σημείωσε παράλληλα, ότι η αστυνόμευση στην πρωτεύουσα έχει ενισχυθεί και οι νυχτερινές περιπολίες έχουν υπερδιπλασιασθεί.

Ο κ. Θεοδωρικάκος αναφέρθηκε και στα εικονικά σύμφωνα συμβίωσης πολλών εκ των νέων συνοριοφυλάκων στον Έβρο για να πετύχουν ευνοϊκή τοποθέτηση στην αστυνομική διεύθυνση Αλεξανδρούπολης, επισημαίνοντας:

«Στον Έβρο είχαμε και κάτι ανάποδο, θέλω να το πω γιατί πρέπει να είμαστε πάρα πολύ εντάξει και πάρα πολύ ειλικρινείς: Δυστυχώς υπήρξαν ορισμένοι από τους 250 νεοπροσληφθέντες συνοριοφύλακες, οι οποίοι ψευδέστατα δήλωσαν σύμφωνα συμβίωσης. Έχει διαταχθεί διοικητική έρευνα και ποινική έρευνα από την δικαιοσύνη και είναι προφανές ότι όσοι νομίζουν ότι θα αρχίσουν την πορεία τους και την σταδιοδρομία τους στην Ελληνική Αστυνομία με παρανομίες, είναι πολύ γελασμένοι και δεν πρόκειται ποτέ να προσληφθούν. Όποιος έχει το εθνόσημο στην στολή του, θα πρέπει να το έχει στο μυαλό και στην καρδιά του με πράξεις».

Σχετικά με την εξάρθρωση του κυκλώματος trafficking, σωματεμπορίας και εκπόρνευσης γυναικών από χώρες της Λατινικής Αμερικής, είπε ότι υπάρχει εξαιρετική συνεργασία της Ελληνικής Αστυνομίας σε διεθνές επίπεδο και ανέφερε ότι ήδη η ΕΛΑΣ συνεργάζεται με περισσότερες από 15 χώρες σε αυτό το επίπεδο, μεταξύ άλλων και με τις αμερικανικές αρχές.

