Ανδρουλάκης: συνεργασίες μόνο εάν έχουμε υψηλό ποσοστό

Τι ανέφερε για το ενδεχόμενο συνεργασίας στις επερχόμενες εκλογές ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης.

«Το διακύβευμα των επόμενων εκλογών είναι αν ο λαός θα προτιμήσει αυτούς που είναι έτοιμοι να θυσιάσουν τα πάντα για το καλό όλων ή αυτούς που είναι έτοιμοι να κάνουν τα πάντα για να είναι στην εξουσία», δηλώνει ο Νίκος Ανδρουλάκης σε συνέντευξή του στη Καθημερινή της Κυριακής .

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής επισημαίνει την ανάγκη μιας προοδευτικής διακυβέρνησης, που δεν θα θυμίζει την διακυβέρνηση Τσίπρα - Καμμένου. «Ξέρετε οι κ.κ. Μητσοτάκης και Τσίπρας προσπαθούν ο καθένας από την πλευρά του να ταυτιστούν ο μεν με την σταθερότητα, ο δε με την πρόοδο. Αμφότεροι, όμως, κυβέρνησαν κακοποιώντας και τις δυο έννοιες» αναφέρει και διαβεβαιώνει ότι «το ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής ούτε ίσες αποστάσεις θέλει να κρατήσει ούτε τον ουδέτερο να παραστήσει. Βρίσκεται απέναντι και στους δυο και πορεύεται στην δική του όχθη. Την όχθη του καθήκοντος, της διαφάνειας, του σεβασμού των δημοκρατικών αρχών και θεσμών, της δημιουργίας των Ανεξάρτητων Αρχών και της "Διαύγειας".»

Επικρίνει τη ΝΔ όσο και τον ΣΥΡΙΖΑ λέγοντας πως «ανταγωνίζονται για το ποιος θα ελέγξει τους αρμούς της εξουσίας, θα χειραγωγήσει τη Δικαιοσύνη, θα κάνει τις περισσότερες υποκλοπές, θα διορίσει τους περισσότερους μετακλητούς, θα κάνει τις περισσότερες απευθείας αναθέσεις. Ακόμη και μέσα στα σκοτεινά χρόνια των μνημονίων εκείνοι στάθηκαν στην όχθη της εργαλειοποίησης της χρεοκοπίας μιλώντας για λύσεις που εκ των προτέρων γνώριζαν ότι είναι εκτός πραγματικότητας».

Ο κ. Ανδρουλάκης βάλλει κατά των κ. Μητσοτάκη και Τσίπρα καθώς υποστηρίζει ότι «είχε τεσσεράμισι χρόνια στη διάθεση του ο κ. Τσίπρας και τέσσερα ο κ. Μητσοτάκης για να δείξουν τις προθέσεις τους και τα αποτελέσματα των πολιτικών τους. Το μόνο που τους κρατά όρθιους, είναι η σύγκριση και οι συμψηφισμοί μεταξύ τους και αυτό πιστεύω ότι είναι αδιέξοδο και καταστροφικό. Γι' αυτό και η χώρα δεν μπορεί να γυρίσει σελίδα με αυτούς πρωταγωνιστές».

Σχετικά με ποιες προϋποθέσεις θα εισέλθει το ΠΑΣΟΚ στη συζήτηση για σχηματισμό κυβέρνησης μετά τις εκλογές ο πρόεδρος του τονίζει: «Το ΠΑΣΟΚ αντίθετα θα τηρήσει όσα προβλέπει το Σύνταγμα. Μια είναι η προϋπόθεση για να μπούμε στην συζήτηση για σχηματισμό κυβέρνησης: Να έχουμε ισχυρό ποσοστό ώστε να μπορούμε να επιβάλουμε τις προγραμματικές μας προτεραιότητες ως πεδίο συγκλίσεων, όπως συμβαίνει στα κράτη με ισχυρή φιλελεύθερη δημοκρατία. Σε άλλη περίπτωση, δεν είναι αυτοσκοπός η εξουσία για την εξουσία. Στη φάση που βρίσκεται η χώρα μας, οι κυβερνήσεις συνεργασίας μπορούν να λειτουργήσουν ως ανάχωμα στην αλαζονεία και τον καθεστωτισμό. Αρκεί όμως να έχουν σαφείς προγραμματικές δεσμεύσεις και πρόσωπα που μπορούν να εκφράζουν την ευρύτερη πολιτική αλλαγή που χρειάζεται η πατρίδα μας».

Για το ζήτημα της παρακολούθησης του ο Νίκος Ανδρουλάκης ξεκαθαρίζει ότι δεν έχει δοκιμάσει κανείς να τον εκβιάσει γιατί, όπως υπογραμμίζει, «ούτε ο ίδιος ούτε το κόμμα μου θα επιτρέπαμε ποτέ κάτι τέτοιο. Υποθέτω όμως ότι όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι δεν ήταν από απλή περιέργεια που με παρακολουθούσαν », ενώ επισημαίνει τις βαριές ευθύνες που έχει ο Πρωθυπουργός και τις οποίες αποφεύγει να αναλάβει στο ακέραιο. Κατακρίνει ακόμη τον ΣΥΡΙΖΑ πως «δεν μπορεί να απαλλαγεί από τον «πολακισμό», αποδεικνύοντας ότι η συμμαχία με τον Καμμένο δεν ήταν συγκυριακή. Οι πρακτικές αυτές δεν νομίζω ότι απηχούν τον προοδευτικό κόσμο».

Επίσης ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ διατυπώνει τα προγραμματικά σημεία αιχμής που θέτει ως προτεραιότητα το κόμμα και εξηγεί αναλυτικά τη θέση του για τη προστασία των δανειοληπτών από τους καταχραστικούς πλειστηριασμούς των funds προτείνοντας να δοθεί μια δεύτερη ευκαιρία αξιοπρέπειας με διαφανή και αντικειμενικά κριτήρια σε αυτούς που προσπάθησαν αλλά δεν άντεξαν, και όχι στους στρατηγικούς κακοπληρωτές.

