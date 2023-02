Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ: τα ψηφοδέλτια και οι υποψήφιοι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς διαμορφώνεται η λίστα των υποψηφίων ανα εκλογική περιφέρεια.

Στη δημοσιότητα δόθηκαν οι υποψήφιοι και οι υποψήφιες του ψηφοδελτίου της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ΣΥΡΙΖΑ- Προοδευτική Συμμαχία, που επισφράγισε η συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του κόμματος του Σαββάτου (19/2).

Με τη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας να έχει εξελιχθεί σε ήπιους τόνους, η ποσόστωση είναι 50% άνδρες, 50% γυναίκες σε κάθε εκλογική περιφέρεια.

Παράλληλα, το υπόλοιπο 25%, συμπεριλαμβανομένου του ψηφοδελτίου Επικρατείας, θα συμπληρώσει ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας και θα ανακοινωθεί σε χρόνο πλησιέστερο των εκλογών.

ΛΙΣΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ

Το 75% των υποψηφίων του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ

ΛΕΣΒΟΣ (5 υποψ)

Μπουρνούς Γιάννης (N), βουλευτής

Ματζαβέλας Αντώνης(Π) , δασολόγος

Μιρασγεντής Δημήτρης (Π) (Ν) δικηγόρος

Νικολάρα Μαρία (Π) πολεοδόμος

Βάσιλα Μυρσίνη , αγρότισσα



ΧΙΟΣ (4 υποψ)

Μιχαηλίδης Αντρέας, βουλευτής

Βλάτα Αγγελική (Π) (Ν), 38 χρονών, Πληροφορικός

Νεαμονιτάκης Μάριος, ελεύθερος επαγγελματίας

Πειραντάκου Σέβη, δικηγόρος

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ (7 υποψ)

Γάκης Δημήτρης, βουλευτής

Καματερός Ηλίας, πρώην βουλευτής,

Κασσάρας Γιώργος (Π), πρώην βουλευτής

Καραγιάννη Χρύσα (Π), διατροφολόγος

ΚΥΚΛΑΔΕΣ

Συρμαλένιος Νίκος , βουλευτής

Γλέζος Βασίλης (Π) (Ν), Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ, Δίκτυο εργαζομένων επισιτισμού και τουρισμού

Μαραγκός Γιώργος (Π), πρώην δήμαρχος Σύρου

Μαυρουδή Άννα, εκπαιδευτικός

Χανιώτη Μαρία (Π), Πρώην Αντιδήμαρχος Δήμου Πάρου

ΣΑΜΟΣ (3 υποψ)

Βαρδαρός Σταμάτης (Ν) (Π), πρώην Αναπληρωτής Γ.Γ του Υπουργείου Υγείας

Κάρλας Μανώλης,πρώην νομάρχης Σάμου, περιφερειακός σύμβουλος γιατρός

Δεμερτζή Ελπινίκη (Π), αντιπρόεδρος ΕΛΜΕ Σάμου

ΕΒΡΟΣ (6 υποψ)

Γκαρά Νατάσα, βουλευτής (Ν)

Βαλαβανίδου Σμάρω, δημόσιος υπάλληλος

Μπέρδου Κατερίνα (Π) (Ν), 38 ετών δικηγόρος

Δέδογλου Σπύρος, ελεύθερος επαγγελματίας

Μαλτέζος Μενέλαος, λογιστής, Οικονομικό Επιμελητήριο

Τσολακίδης Βασίλης, αρχιτέκτονας

ΔΡΑΜΑ (5 υποψ)

Ξανθόπουλος Θεόφιλος, βουλευτής

Αβραμίδης Κώστας, δικηγόρος

Καραγιαννίδης Χρήστος, πρώην βουλευτής

Βλαχοπούλου Αλεξάνδρα (Π) , ακτιβίστρια φιλοζωικού κινήματος

Ερημίδου Άννα, αγρότισσα

Ροδόπη (5 υποψ)

Χαρίτου Τάκης, βουλευτής

Φερχάτ Οζγκιούρ, οδοντίατρος

Χουσαμετίν Μεμέτ, γιατρός

Γαβρίδου Χριστίνα (Π)

Ξάνθη (5 υποψ)

Ζειμπέκ Χουσείν, βουλευτής

Γιαννακίδης Στάθης, πρώην Υφυπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης

Κυνηγοπούλου Αθηνά, ελεύθερη επαγγελματίας

Τζαμπάζη Μαρία, εκπρόσωπος κοινοτήτων Ρομά

Πιερία (6 υποψ)

Σκούφα Μπέτυ. Βουλευτής

Χαιλατζίδου Γνωσούλα, εκπαιδευτικός

Γκούνας Θανάσης, καθηγητής πανεπιστημίου

Ζάννας Ζήσης, πρώην βουλευτής

Ζαρώτης Διονύσης, εκπαιδευτικός

Ημαθία ( 6 υποψ)

Τόλκας Άγγελος, βουλευτής

Καρασαρλίδου Φρόσω, πρώην βουλευτής

Μαρκούλης Αντώνης, δικηγόρος

Τσαπαρόπουλος Πέτρος, γιατρός

Γιωτάκη Φανή, δικηγόρος

Σαράντη Βαρβάρα, εκπαιδευτικός

Σέρρες (7 υποψ)

Αβραμάκης Λευτέρης, βουλευτής

Καρπουχτσής Κώστας, δικηγόρος

Σαββίδου Ιορδάνα, συνταξιούχος αστυνομικός

Κιλκις (5 υποψήγιοι)

Αγαθοπούλου Ειρήνη, βουλευτής

Παναγιωτίδου Μάνια, ιδιωτική υπάλληλος

Δημητριάδης Λεωνίδας, ελεύθερος επαγγελματίας

Παππάς Πέτρος, γιατρός

Χαλκιδική (5 υποψ)



Μαλαμα Κυριακή, βουλευτής

Ιγγλέζη Κατερίνα, πρώην βουλευτής

Μουλαγιαννός Λεωνίδας, εκπαιδευτικός

Φωτακίδης Δημήτρης, δικηγόρος

Α’Θεσσαλονίκης (21 υποψ)

Αμανατίδης Γιάννης, βουλευτής

Γιαννούλης Χρήστος, βουλευτής

Ζουράρης Κώστας, βουλευτής

Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος, βουλευτής

Μηταφίδης Τριαντάφυλλος,βουλευτής

Μυλόπουλος Γιάννης, πανεπιστημιακός

Ρόκος Χρήστος, γιατρός

Στυλιανού Άρης, πανεπιστημιακός

Mάρδας Δημήτρης, πανεπιστημιακός, πρώην υπουργός

Νοτοπούλου Κατερίνα, βουλευτής

Μανιάκα Κορίνα, ξενοδοχουπάλληλος

Φουντουκίδου Σοφία, ψυχολόγος , social robotics

Χρυσίδου Έλλη, εικαστικός

Β’ Θεσσαλονίκης (12 υποψ.)

Φαμελλος Σωκράτης, βουλευτής

Βασιλειάδης Γιώργος, εκπαιδευτικός

Μουρατίδης Αντρέας, γιατρός

Ραβναλής Δημητρης, εφοριακός

Αυγέρη δώρα, βουλευτής

Βιολα Κωστή Μακρίνα, μεταδιδακτορική ερευνήτρια, μεταναστευτικής καταγωγής

Γαβανά Μάγδα, γιατρός

Παναγιωτίδου Όλγα, κτηνοτρόφος

ΚΑΒΑΛΑ (6 υποψ)

Ελευθεριάδου Τάνια, βουλευτής

Εμμανουηλίδης Δημήτρης, πρώην βουλευτής

Καρατσιουμπάνης Γιώργος (Π) , οικονομολόγος-διεθνολόγος

Ξουλόγης Φιλήμων, γεωπόνος (Π)

Μυρλή Αναστασία (Π), εκπαιδευτικός

Παναγιωτίδου Αθηνά, νηπιαγωγός

ΗΡΑΚΛΕΙΟ (11 υποψ)

Βαρδάκης Σωκράτης, βουλευτής

Ηγουμενίδης Νίκος ,βουλευτής

Μαμουλάκης Χάρης, βουλευτής

Αρμουτάκης Γιώργος (Π), πρώην δήμαρχος Φαιστού

Σμπώκος Βασίλης, αγροτοκτηνοτρόφος

Καρούτζου Φαίδρα (Π), δικηγόρος, ΝΕΟΛΑΙΑ ΣΥΡΙΖΑ

Μακρή Κορνηλια (Π),

Μαρή Μαρία (Π), αρχαιολόγος

ΧΑΝΙΑ (6 υποψ)

Πολακης Παύλος , βουλευτής

Σταθάκης Γιώργος, πρώην υπουργός

Αρσενίδη , διευθύντρια ΕΛΕΠΑΠ Χανίων

Βαγιωνακη Βάλια, πρώην βουλευτής

Μανιμανακη Κατερίνα, αντιπρόεδρος ένωσης Γιατρών Χανίων

ΡΕΘΥΜΝΟ (4 υποψ)

Ξανθός Ανδρέας, βουλευτής

Δουλουμπέκης Θοδωρής (Π) (Ν), πολιτικός μηχανικός

Μανουσάκη Χρυσούλα, πολιτικός μηχανικός

ΛΑΣΙΘΙ (4 υποψ.)

Θραψανιώτης Μανώλης, βουλευτής

Πετράκη Πελαγία, Πολιτικός Μηχανικός, πρώην αντιπεριφερειάρχης (Π)

Καλαιτζάκης Μανώλης (Π), δικηγόρος

ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ (3 υποψ.)

Γαλιατσάτος Σπύρος, πρώην αντιπεριφερειάρχης (Π)

Φαραντούρης Νίκος, πανεπιστημιακός (Π)

Πολλάτου Διονυσία, εκπαιδευτικός

ΛΕΥΚΑΔΑ (3 υποψ)

Γρηγόρης Σταύρος, γιατρός (Π)

Καλού Πάττυ, αρχιτέκτονας, μουσικός (Π)

ΖΑΚΥΝΘΟΣ

Αρμένης Γιώργος

Ξένος Σπύρος, κοινωνιολόγος

Μαρούδα Τασία, γιατρός

ΚΕΡΚΥΡΑ (5 υποψ)

Αυλωνίτης Αλέξανδρος, βουλευτής

Παγκράτη Δωροθέα-Ελένη (Π), πρόεδρος Σωματείου Καθαριστριών

Πανδή Νικολέτα (Π), φαρμακοποιός

ΑΡΤΑ (4 υποψ.)

Γεροβασίλη Όλγα, βουλευτής

Τσιρκας Βασίλης, δικηγόρος, 42 ετών

Βλάρας Γρηγόρης, δημόσιος υπάλληλος

Μπουραντά Μαργαρίτα (Π), παιδοψυχολόγος

ΠΡΕΒΕΖΑ (4 υποψ.)

Μπάρκας Κώστας, βουλευτής

Λελοβίτης Πανος, πρόεδρος ΕΛΜΕ Πρέβεζας

Μάρκου Μαρία (Π), φιλόλογος

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ (3 υποψ.)

Κάτσης Μάριος, βουλευτής

Γόγολος Γιάννης (Π), επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης του Δήμου Ηγουμενίτσας

Στεργίου Άννα, δημοσιογράφος (Π)

ΓΙΑΝΝΕΝΑ (7 υποψ)

Τζούφη Μερόπη, βουλευτής

Σουλελέ Λίλα, δικηγόρος (Π)

Στέφος Γιάννης, εκπαιδευτικός, πρώην βουλευτής

Αλμπάνης (Π), πρύτανης πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Γρίβας Χρήστος, ΑΔΕΔΥ

Οικονόμου Θανάσης, πρώην βουλευτής

ΗΛΕΙΑ (7 υποψ.)

Καλαματιανός Διονύσης, βουλευτής

Μπαλαούρας Γεράσιμος, πρώην βουλευτής

Παναγιωτόπουλος Γιώργος, ελεύθερος επαγγελματίας

Φωτόπουλος Χρήστος, εκπαιδευτικός (Π)

Αναστασοπούλου Ζωή, δικηγόρος (Π) (Ν)

Βασιλοπούλου Βίκυ, συνταξιούχος εκπαιδευτικός (Π)

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ (9 υποψ.)

Βαρεμένος Γιώργος, βουλευτής

Μωραίτης Θάνος, βουλευτής

Καραγκούνης Σταύρος, εκπαιδευτικός

Θεοδωράκης Γρηγόρης (Π), πρώην ΓΓ δημόσιας διοίκησης

Ζαμπάρας Μίλτος (Π) (Ν), περιβαλλοντολόγος

Παντιώρα Φωτεινή, πρώην ειδική γραμματέας Διαχείρισης Κρίσεων

Τσιμλή Ειρήνη, δημοτική υπάλληλος

Αχαϊα (12 υποψ.)

Μάρκου Κώστας, βουλευτής

Παναγιωτόπουλος Αντρέας, γιατρός

Μπάκας Θεμιστοκλής (Π) (Ν), οικονομικός αναλυτής, στεγαστική πολιτική

Ανδρικόπουλος Αριστείδης (Π), πρώην αρχηγός ΕΛΑΣ

Γεωργακόπουλος Τάκης, γιατρός(Π)

Κυριακόπουλος Γιώργος, εργαζόμενος ΕΦΚΑ

Αναγνωστοπούλου Σία, βουλευτής

Παναγοπούλου Γιώτα, συνδικαλίστρια

Αδαμοπούλου Ελένη, γιατρός (Π)

Τσονάκα Αγγελική, μηχανικός

Μαμή Παναγούλα, γιατρός(Π)

Στέφου Μαρία, δικηγόρος (Π) (Ν)

ΚΑΡΔΙΤΣΑ (6 υποψ)

Μιχαλάκης Νίκος, γιατρός, πρώην βουλευτής (Π)

Αγόρης Κωνσταντίνος, δημοσιογράφος(Ν)

Βαιόπουλος Γιώργος, κτηνοτρόφος (Π)

Βράτζα Παναγιώτα, πρώην βουλευτής

Κατσαβριά Χρυσούλα, πρώην βουλευτής

Τεντολούρη Αγγελική, νομικός (Ν) (Π)

ΜΑΓΝΗΣΙΑ (7 υποψ.)

Παπανατσιου Κατερίνα, βουλευτής

Χρυσοβελώνη Μαρίνα, πρώην βουλευτής

Στάχτου Θάλεια (Π), πρόεδρος εργαζομένων Δήμου Βόλου

Μεικόπουλος Αλέξανδρος, βουλευτής(Ν)

Αραμπατζής Μπάμπης (Π) (Ν)

Δραμητινός Ματθαίος (Π), γιατρός

Φαδάκης Θανάσης, μηχανολόγος

ΤΡΙΚΑΛΆ (6 υποψ.)

Δριτσέλη Παναγιώτα, πρώην βουλευτής (Ν)

Κοντοτόλη Μαρίνα, επιχειρηματίας (Π)

Χαρτοπούλου Πέρυ, δικηγόρος

Σιμορελης Χρήστος, βουλευτής

Τσικρικάς Λευτέρης, μουσικός

Χαιδος Γιάννης, φαρμακοποιός (Ν) (Π)

ΛΑΡΙΣΑ (11 υποψ.)

Κόκκαλης Βασίλης, βουλευτής

Καρυπίδης Γιάννης, γιατρός, αντιδήμαρχος Ελασσόνας

Νταής Παναγιώτης, αντιδήμαρχος Λάρισας

Πέκας Απόστολος (Ν) (Π), πολιτικός μηχανικός

Τσακνάκης Πέτρος, αντιπρόεδρος εργαζομένων ΟΠΕΚΕΠΕ

Βαγενά Άννα, βουλευτής

Ακριβούλη Ζωή (Π), οικονομολόγος

Μεγαλιού Ερμίνα, ΕΛΜΕ Λάρισας

Α’ ΑΘΗΝΑΣ (17 υποψ.)

Αρσένη Τζένη, σκηνοθέτης

Βιδαλη Σοφία, καθηγήτρια πανεπιστημίου, εγκληματολόγος (Π)

Ελεφαντη Άννα , ηθοποιός

Κανελλοπουλου Μαρία, ηθοποιός(Π)

Κουβελη Μαρία, δικηγόρος (Π)

Ματσούκα Χαρά, γιατρός

Χριστοδουλοπούλου Τασία, πρώην υπουργός

Βερναρδάκης Χριστόφορος, βουλευτής

Βούτσης Νίκος, βουλευτής

Τζανακόπουλος Δημήτρης (Ν)

Φίλης Νίκος, βουλευτής

Ηλιόπουλος Νάσος (Π) (Ν), πρώην υπουργός

Μανιός Νίκος, πρώην βουλευτής

Χατζηνικόλας Δημήτρης (Π), δημοσιογράφος



ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ (23 υποψ.)

Φωτίου Θεανώ, βουλευτής

Χρηστίδου Ραλλία , βουλευτής

Δουβή Αγγελική

Καραμεσίνη Μαρία (Π)

Κατρανίδου (Π), συνδικαλίστρια

Κατριβάνου Βασιλική, πρώην βουλευτής

Κούβελα Φωτεινή (Π)

Μουζάλας Γιάννης, βουλευτής

Μπαλάφας Γιάννης, βουλευτής

Παππάς Nίκος, βουλευτής

Βανδώρος Μανώλης, πληροφορική

Γέργος Νίκος (Ν) (Π)

Θεοχαρόπουλος Θανάσης, πρώην βουλευτής

Κυρίτσης Γιώργος, δημοσιογράφος

Ματζουράνης Γιάννης (Π), δικηγόρος

Τζουμάκας Στέφανος (Π)

ΒΟΡΕΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Τσακαλώτος Ευκλείδης, βουλευτής

Ζαχαριάδης Κώστας, βουλευτής

Κατρούγκαλος Γιώργος, βουλευτής

Σκουρλέτης Πάνος, βουλευτής

Αθανασίου Μάριος (Π) , πολιτισμός

Σακελλάρης Δημήτρης, εκπαιδευτικός

Χατζησωκράτης Δημήτρης,

Μπαλαφας Γιώργος (Π),

Ξενογιαννακοπούλου Μαριλίζα, βουλευτής

Καββαδία Αννέτα, πρώην βουλευτής

Χατζησοφιά Άννα (Π), πολιτισμός

ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ (15 υποψ.)

Αχτσιογλου Έφη, βουλευτής(Ν)

Δούρου Ρένα(Π), πρώην βουλευτής

Καφαντάρη Χαρά, βουλευτής

Βλάχου Ελένη, μεταδιδακτορική ερευνήτρια

Κεσίδου Όλγα, γιατρός

Βίτσας Δημήτρης, βουλευτής

Δραγασάκης Γιάννης, βουλευτής

Κουρουμπλής Παναγιώτης, βουλευτής

Παπαχριστόπουλος Θανάσης, πρώην βουλευτής

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ (15 υποψ)

Βαρέλη Στεφανίδη Ζωή, αθλητισμός

Λεβέντη Αγγελική (Ν), εργαζόμενη ΕΦΚΑ

Δούση Μάγκυ (Ν), επικοινωνιολόγος

Κουτσουμπέλη Μακεδονία,

Κοροβέση Μύρτω, δικηγόρος

Θεοχάρη Καίτη, αναπηρικό κίνημα

Σπιρτζης Χρήστος, βουλευτής

Σκουρολιάκος Πάνος, βουλευτής

Αθανασίου Νάσος, δημοσιογράφος

Δέδες Γιάννης, πρώην βουλευτής

Καραμέρος Γιώργος(Π), δημοσιογράφος

Μπουλέκος Γιάννης (Ν) (Π), δικηγόρος

Φιλίππου (Π), πρωην δήμαρχος Σαρωνικού

ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ (6 υποψ)

Βουτυράκου Διάνα (Ν) (Π)

Στεφάτου Διονυσία(Ν) (Π), δημόσιος υπάλληλος

Παππά Γιώτα, περιφερειακή σύμβουλος

Τσίπρας Γιώργος, βουλευτής

Νεφελούδης Αντρέας (Π), πρώην ΓΓ Εργασίας

Α’ ΠΕΙΡΑΙΑ (7 υποψ.)

Δρίτσας Θοδωρής, βουλευτής

Μπελαβίλας Νίκος, πανεπιστημιακός

Φωτιάδης Χρηστος (Ν) (Π), ηλεκτρολόγος μηχανικός

Μπακαδήμα Φωτεινή (Ν) (Π), βουλευτής

Γεννιά Γεωργία, πρώην βουλευτής

Λογοθέτη Κατερίνα (Ν) (Π), οικονομολόγος



Β’ΠΕΙΡΑΙΑ (11 υποψ.)

Κασιμάτη Νίνα, βουλευτής

Καρακώστα Εύη, πρώην βουλευτής

Γιαννακάκη Μαρία, πρώην βουλευτής

Κυλλάκου Καίτη, δικηγόρος

Ραγκούσης Γιάννης, βουλευτής

Αλεξιάδης Τρύφων, βουλευτής

Αλεβιζόπουλος Γιώργος, μεταλλεργάτης

Κοτζάι Αντιλιάν (Ν), Δίκτυο Νέων Μεταναστευτικής Καταγωγής "ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ"

Μανωλάκος Βασίλης, συνδικαλιστής

Θεόδοτος Μυλτιάδης, αντιδήμαρχος Κερατσινίου

Αργολίδα (5 υποψ.)

Γαβρήλος Γιώργος, δικηγόρος

Παπαιωάννου Τάκης (Ν) (Π)

Σκούρτη Βιβή (Π), εκπαιδευτικός

Αρκαδία (5 υποψ.)

Παπαηλιού Γιώργος, βουλευτής

Στάικος Χρήστος, χημικός

Παπαδόπουλος Διονύσης (Π),

Γιαννούλη Αντωνία, ηθοποιός

Μεσσηνια (7 υποψ.)

Χαρίτσης Αλέξης, βουλευτής

Κωνσταντινέας Πέτρος, πρώην βουλευτής, αθλητισμός

Μακαρης Μανωλης (Π), γιατρός

Στέφανος Παναγιώτης, οικονομολόγος

Βεργινάδη Μελίνα, δικηγόρος

Ζαχαροπούλου Γιούλα, υπάλληλος ΔΕΔΗΕ

Κιουρή Χαρά, εκπαιδευτικός

ΚΟΡΙΝΘΙΑ (6 υποψ)

Ψυχογιός Γιώργος, βουλευτής

Δέδες Γιώργος, πρώην γγ δημοσίων έργων

Θελερίτη Μαρία , πρώην βουλευτής

Κονομόδη Έλενα, δικηγόρος

Σουκαρά Τζένη, δημοσιογράφος

ΕΥΒΟΙΑ (8 υποψ)

Αποστόλου Βαγγέλης, βουλευτής

Χατζηγιαννάκης Μίλτος, βουλευτής

Κεδίκογλου Συμεών, πρώην βουλευτής

Ακριώτου Θεοδώρα, εικαστικός

Φρυγανιώτη Ευλαμπία, σχεδιάστρια εσωτερικού χώρου

Θαλασσινού Αλεξάνδρα, εκπαιδευτικός

ΦΘΙΩΤΙΔΑ (6 υποψ)

Σαρακιώτης Γιάννης, βουλευτής

Παπουτσάς Νίκος, δικηγόρος

Λάζου Βασιλική, πανεπιστημιακός

ΦΩΚΙΔΑ (3 υποψ)

Κωστοπαναγιώτου Ηλίας, πρώην βουλευτής

Τσαμαντάνης Χρήστος, Μηχανικός

Μαστροπέρρου Λουκία, δικηγόρος

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ (3 υποψ.)

Μπερμπέρης Μωυσής

Βεντούρη Μαρία

ΒΟΙΩΤΙΑ (5 υποψ.)

Πούλου Γιώτα, βουλευτής

Δούμας Αχιλλέας, αγρότης

Παπαχαραλάμπους Χαράλαμπος, δικηγόρος

ΛΑΚΩΝΙΑ (5 υποψ.)

Αραχωβίτης Σταύρος, βουλευτής

Παπαγιαννοπούλου Παναγιώτα, λογίστρια

Σταματάκου Αρχοντούλα, συνταξιούχος τραπεζικός

Τσαλπατούρος Αλέξιος, εργαζόμενος ΑΔΜΗΕ

Υμέρι Σουλβάν, αθλητισμός

ΓΡΕΒΕΝΑ (3 υποψ.)

Μπγιάλας Χρήστος, πρωην βουλευτής

Καλαμάρας Γιώργος, δημόσιος υπάλληλος

Τζουβάρα Φωτεινή, δικηγόρος



ΦΛΩΡΙΝΑ (4 υποψ.)

Πέρκα Πέτη, βουλευτής

Χατζηκωνσταντίνου Πασχαλιά, νηπιαγωγός

Μπίρος Στέφανος, πρώην αντιπεριφερειάρχης Φλώρινας

Κωτακίδης Γιώργος, γιατρός



ΚΑΣΤΟΡΙΑ (3 υποψ.)

Τελιγιορίδου Ολυμπία, βουλευτής

Γιαγκόπουλος Κώστας, δικηγόρος (Π) (Ν)

Σίσιος Γιάννης, αρχαιολόγος

ΚΟΖΑΝΗ (6 υποψ.)

Βέττα Καλλιόπη, βουλευτής

Μιχελάκη Εφή, εκπαιδευτικός

Καρυπίδης Θοδωρος, πρώην περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Πασαλίδης Κώστας, πρώην εργαζόμενος ΔΕΗ

ΠΕΛΛΑ (6 υποψ.)

Τζάκρη Θεοδώρα, βουλευτής

Δαντσή Παρασκευή , μηχανικός

Σηφάκης Γιαννής, πρώην βουλευτής

Σταυρίδου Σοφία, αγρότισσα Σκύδρα