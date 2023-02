Κόσμος

Πολωνία: Νεαρή ισχυρίζεται πως είναι η Μαντλίν Μακάν (εικόνες)

Αποδείξεις πως είναι η εξαφανισμένη επί χρόνια Μαντλίν Μακάν ισχυρίζεται πως έχει μία νεαρή γυναίκα. Οι πρώτες αντιδράσεις.

Ότι είναι η Μαντλίν Μακάν ισχυρίζεται μία 22χρονη από την Πολωνία.

Η Τζούλια Βέντελ, όπως είναι το όνομά της, έκανε την περασμένη εβδομάδα μία ανάρτηση, στην οποία γράφει ότι είχε κακοποιηθεί από τον Γερμανό παιδόφιλο, βασικό ύποπτο της υπόθεσης της Μαντλίν.

Η ανάρτηση, στην οποία ισχυρίζεται πως έχει το ίδιο σημάδι στο μάτι της με την Μαντλίν, έγινε viral.

Πηγές της οικογένειας της Μαντλίν σημειώνουν πως, «η οικογένεια δεν διακινδυνεύει τίποτα και είναι πρόθυμη να ελέγξει οποιεσδήποτε τυχόν αναφορές. Είναι σημαντικό να εξετάσουν όλους τους παράγοντες, και το κορίτσι μοιάζει πράγματι. Κανείς δεν το συζητά αυτό. Αν αυτό που λέει είναι αλήθεια, υπάρχει πιθανότητα να είναι αυτή».

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της νεαρής, δεν είχε ακούσει κάτι για την εξαφάνιση της Μαντλίν, μέχρι που ρώτησε τους γονείς της για την παιδική της ηλικία, από την οποία δεν έχει αναμνήσεις.

«Οι αναμνήσεις είναι πολύ θολές και όταν μίλησα για αυτές με τους γονείς μου, τα πράγματα δεν ταίριαζαν. Πάντα προσπαθούσαν να αλλάξουν θέμα», είπε.

«Ο δάσκαλός μου στο σχολείο είπε ότι δεν πήγαινα πάντα στο σχολείο, αλλά οι γονείς μου επιμένουν ότι πήγαινα», συνέχισε. “Μετά από όλη αυτή τη σύγχυση, άρχισα να κάνω τη δική μου έρευνα, ανακάλυψα τι συνέβη στη Μαντλίν Μακάν και συνέδεσα τις τελείες. Είναι τόσο αγχωτικό να προσπαθώ να πείσω τους ανθρώπους να με πιστέψουν», σημείωσε.

Η Τζούλια ελπίζει να έρθει σε επαφή με τους Μακάν τις επόμενες ημέρες.

