Κολωνός: Βιασμό 12χρονης κατήγγειλε η μητέρα της

Υπόθεση μυστήριο με 12χρονη στον Κολωνό. Η καταγγελία της μητέρας της για βιασμό από δυο άνδρες.

Τον βιασμό της ανήλικης κόρης της στην περιοχή του Κολωνού κατήγγειλε μία 39χρονη μητέρα η οποία συνελήφθη από τους αστυνομικούς, κατηγορούμενη για έκθεση ανηλίκου.

Παράλληλα σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος δύο αγνώστων δραστών για βιασμό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 12χρονη φέρεται να έφυγε από το σπίτι συγγενικού της προσώπου όπου βρισκόταν με την άδεια της μητέρας της και εντοπίστηκε στην περιοχή του Κολωνού μαζί με δύο αγνώστους εκ των οποίων ο ένας, σύμφωνα με την καταγγελία, προέβη σε ασελγείς χειρονομίες σε βάρος της.

Η μητέρα του κοριτσιού η οποία αντιλήφθηκε το περιστατικό, το κατήγγειλε στις Αρχές και ανέφερε ότι είναι πεπεισμένη πως οι δύο άνδρες έχουν προβεί και σε βιασμό της ανήλικης κόρης της.

Η 39χρονη μητέρα με εντολή του εισαγγελέα ποινικής δίωξης αφέθηκε ελεύθερη λίγες ώρες μετά τη σύλληψή της.

