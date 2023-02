Πολιτισμός

Ζάππειο: Αποκριάτικη γιορτή για μικρούς και μεγάλους (εικόνες)

Με σύμμαχο την ηλιόλουστη μέρα, το Ζάππειο σήμερα γέμισε κέφι και χρώμα από τους μικρούς πρωταγωνιστές της φετινής Αποκριάς.

Από τις 11.30 το πρωί, με ελεύθερη είσοδο για όλους, άφθονες σερπαντίνες και κονφετί πλημμύρισαν το χώρο. Οι γνωστοί αγαπημένοι υπερήρωες των παιδιών, οι ιππότες, οι πριγκήπισσες, οι γοργόνες, οι ήρωες του Disney και η Οικογένεια Aνταμς, έγιναν όλοι τους μια μεγάλη παρέα με τους μάγους, τους ζογκλέρ και τους ξυλοπόδαρους, χορεύοντας και τραγουδώντας κάτω από τον φωτεινό ήλιο της πόλης.

Η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Αθηναίων με αποκριάτικη διάθεση, δημιούργησε την ιδανική μουσική ατμόσφαιρα για μικρούς και μεγάλους, ενώ οι μακιγιέζ, στο ατελιέ των χρωμάτων, μεταμόρφωσαν τα παιδιά με αποκριάτικα χρωματιστά σχέδια (face-painting). Και φυσικά στην πανέμορφη γιορτή, είναι παρούσα για πρώτη φορά η μοναδική παρέα των Looney Tunes: Ο Sylvester, o Τweety και o Daffy Duck με τον Bugs Bunny είναι εκεί για να γνωριστούν με όλα τα παιδιά και να βγάλουν μοναδικές φωτογραφίες.

Ο δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης βρέθηκε στο Ζάππειο, μίλησε με τους μικρούς μασκαράδες και τους ευχήθηκε "χαρούμενη Αποκριά".

