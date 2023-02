Πολιτισμός

Πάτρα: μικροί καρναβαλιστές πλημμύρισαν τους δρόμους (βίντεο)

Με γιορτινή διάθεση και ευφάνταστες στολές, οι λιλιπούτιοι καρναβαλιστές ξεχύθηκαν στους δρόμους της Πάτρας.

Χαμόγελα και ελπίδα χάρισαν σήμερα στην Πάτρα περισσότεροι από 15.000 μικροί καρναβαλιστές, οι οποίοι πήραν μέρος στην μεγάλη παρέλαση του καρναβαλιού των μικρών, που απουσίαζε επί δύο χρόνια, λόγω των μέτρων που είχαν ληφθεί για την προστασία από την COVID - 19.

Με σύμμαχο τον καλό καιρό, οι χιλιάδες μικροί καρναβαλιστές, μαζί με τους συνοδούς τους παρέλασαν στο κέντρο της Πάτρας, προσφέροντας ένα εντυπωσιακό θέαμα με τις πολύχρωμες, καλαίσθητες και ευρηματικές στολές τους.

Στην κορυφή της παρέλασης του καρναβαλιού των μικρών, που έχει χαρακτηριστεί ως μία από τις πιο ζωντανές, δημιουργικές και ελπιδοφόρες ενότητες του πατρινού καρναβαλιού, βρισκόταν η δημοτική μουσική, και ακολουθούσαν τα άρματα, τα οποία κατασκευάστηκαν στο καρναβαλικό εργαστήριο του δήμου Πατρέων.

Συγκεκριμένα, παρέλασαν η «Σαρανταποδαρούσα», το «Φεγγάρι», το «Ιγκουάνα», ο «Καρναβαλάκος», η «Μάγισσα», το «Σκυλάκι», καθώς και δυο μουσικά άρματα. Αμέσως μετά ακολούθησε το χαρούμενο «ποτάμι» των χιλιάδων μικρών καρναβαλιστών, κατανεμημένων σε 95 ομάδες συμμετοχής, που «πλημμύρισε» το κέντρο της Πάτρας, παρουσιάζοντας δημιουργική φαντασία, σκορπίζοντας χρώματα αλλά και αστείρευτο κέφι, με το χορό και το τραγούδι τους.

Η παρέλαση, η οποία διήρκεσε για περισσότερες από δύο ώρες, ολοκληρώθηκε με τον καθιερωμένο σοκολατοπόλεμο από τρία άρματα, γλυκαίνοντας μικρούς και μεγάλους που είχαν κατακλύσει τα πεζοδρόμια του κέντρου της πόλης.

Πηγή εικόνων: pelop.gr

