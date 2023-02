Αθλητικά

Παρί Σεν Ζερμέν: Ο Νεϊμάρ τραυματίστηκε και αποχώρησε με φορείο (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Άτυχος στάθηκε ο Βραζιλιάνος κατά την διάρκεια του αγώνα Παρί Σεν Ζερμέν - Λιλ.

Ο Νεϊμάρ τραυματίστηκε στον δεξιό αστράγαλο στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου ανάμεσα στην Παρί Σεν Ζερμέν και τη Λιλ και χρειάστηκε να φύγει με φορείο από τον αγωνιστικό χώρο.

Έτσι η και η παρουσία του στη ρεβάνς (8/3) κόντρα στην Μπάγερν στη φάση των «16» του Champions League είναι αμφίβολη.

Στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου, ο Νεϊμάρ προσπάθησε να προλάβει έναν αντίπαλό του και όπως «προσγειώθηκε» με όλο του το βάρος στον αγωνιστικό χώρο, φάνηκε ότι στραμπούληξε τον αστράγαλό του.

?? - An emotional Neymar is being taken off. Doesn't look good. pic.twitter.com/OOfgYBGk2B — ?????? ???????? ?? (@TheEuropeanLad) February 19, 2023

Ο Βραζιλιάνος έδειχνε να πονάει πολύ και μεταφέρθηκε με φορείο εκτός γηπέδου, αφού δεν μπορούσε να πατήσει το πόδι του.

Ειδήσεις σήμερα:

Χανιά: Θρήνος για τον καταδρομέα που σκοτώθηκε σε τροχαίο (εικόνες)

“Dragon’s Den” – Παναγιώτης Μαγουλάς: Ο σεφ που φτιάχνει vegan κρέας (βίντεο)

Κηδεία Μωυσή Ελισάφ – Ιωάννινα: Συγκίνηση στο “τελευταίο αντίο” στον Δήμαρχο (εικόνες)